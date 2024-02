Les Technos #433 : Objets connectés : les challenges

Intro (00:00:00)• A comme Audacity (00:02:11) : Plugins AI gratuits. Audacity s'offre des plugins AI pour séparation musicale, génération, remixage et transcription. (Sources : http://tinyurl.com/27csvjb4 et http://tinyurl.com/2by3qf6z) • E comme Europe (00:12:25) : Quand l'Europe fait plier Apple. Les nouvelles dispositions d'Apple en Europe. (Sources : http://tinyurl.com/ylo49l9p et http://tinyurl.com/2yqoedoa) • I comme Intel (00:22:25) : Puces Intel bannies en Allemagne après la perte d'un procès. Intel a perdu un procès en Allemagne qui impacte la vente de puces Alder Lake, Ice Lake, Tiger Lake. Dell et HP pourraient aussi être impactés. (Source : http://tinyurl.com/28nz6qjc) • I comme Internet (00:27:46) : Quand la fibre rentre à la maison. Les dessous des offres multi gigabit pour le résidenciel. (Sources : http://tinyurl.com/24wbax3k http://tinyurl.com/25uc6aqn et http://tinyurl.com/23hg4pvg) • M comme Microsoft (00:37:39) : BitLocker craqué en 43 secondes. L'encryption Bitlocker craquée en 43 secondes par un Raspeberry Pi Pico. (Sources : http://tinyurl.com/29nbreza et http://tinyurl.com/26bgfq8u) • P comme Physique (00:44:12) : Quand la physique résoud le problème de l'arroseur inversé. Un problème de physique vieux de 160 ans est résolu. (Sources : http://tinyurl.com/23qr5x6d et http://tinyurl.com/22dkgkfq) *** Dossier : Objets connectés : les challenges *** (00:50:13) :• Intro (Source : http://tinyurl.com/24fpa9e3) • IoT c'est quoi, quelles sont les technologies qui rendent l'IoT possible (Source : http://tinyurl.com/yvad456s) • Challenges de communication et backend (Source : http://tinyurl.com/24225myc) • Les challenges de sécurité (Source : http://tinyurl.com/22nft66v)