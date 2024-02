La musique, les films et les émissions de télévision sont désormais disponibles dans les applications Apple Music et Apple TV. Les livres audio et les podcasts sont toujours disponibles sur iTunes.

Apple travaille depuis un certain temps pour rendre l'accès à ses services depuis Windows similaire à celui depuis Mac, et maintenant la nouvelle est enfin accessible à tous . Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis plus d'un an (depuis octobre 2022, pour être exact) Apple teste trois nouvelles applications pour Windows (lancées en avant-première en janvier 2023), les appareils Apple Music, Apple Devices et Apple TV , chargées de gérer les services respectifs qui jusqu'à aujourd'hui ils appartenaient à iTunes. Maintenant, l'attente est terminée, et si vous téléchargez les applications Apple Music , Apple TV et Apple Devices , qui ne sont plus répertoriées comme Aperçus , lorsque vous ouvrez iTunes, il vous dira que :iTunes ne sera donc plus le hub central à utiliser pour connecter votre iPhone à votre PC ou écouter de la musique depuis Apple Music, mais deviendra une application dédiée à l'écoute de livres audio et de podcasts. Attention, car la bibliothèque iTunes ne doit pas être supprimée car elle est toujours utilisée par les applications Apple Music et Apple TV. Les applications individuelles représentent un grand pas en avant, grâce à des graphismes beaucoup plus modernes , tout en offrant les mêmes fonctionnalités que leurs homologues Mac. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec votre compte Apple et de recommencer à utiliser les services comme vous le faisiez auparavant, car comme nous l'avons dit, les nouvelles applications utilisent la bibliothèque iTunes , qui n'est pas (et ne doit pas être) supprimée. L' application Apple Music offre aux utilisateurs de Windows un moyen d'écouter et de gérer la musique de leur bibliothèque iTunes, y compris les achats effectués sur l'iTunes Store, ainsi que l'accès au service de streaming Apple Music.L' application Apple TV vous permet de regarder et de gérer des films et des émissions de télévision depuis iTunes, ainsi que de regarder des programmes Apple TV+ . L' application Apple Devices est conçue pour permettre aux propriétaires de PC Windows de mettre à jour, de sauvegarder, de restaurer et de gérer leur iPhone et iPad, ainsi que de synchroniser le contenu avec leur ordinateur. Les trois applications peuvent être téléchargées sur les ordinateurs mis à niveau vers Windows 10 et versions ultérieures, tandis que les utilisateurs de PC exécutant d'anciennes versions de Windows 10 pourront continuer à utiliser iTunes.