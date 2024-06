Citation de: francoisparm

Je suis étudiant et débutant en c# et je souhaiterais récupérer les données de la carte d'identité belge dans un programme. J'ai lu que je devais installer un sdk, ce que j'ai fait mais pour le suite, je suis un peu perdu.

Pour info, j'ai installé le sdk 4.0 mais apres je ne sais pas quoi faire. Je travail avec visual studio (visual c# express pour être plus précis).

SDK de la carte eID belge : Vous avez déjà installé le SDK 4.0, c'est parfait.Lecteur de carte : Assurez-vous que votre lecteur de carte est connecté et fonctionne correctement.Drivers et middleware : Vous devez également installer les drivers et le middleware eID disponible sur le site officiel de la carte eID belge.