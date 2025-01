Citation de: Freddy



j'ai depuis quelque temps un souci de saccadement avec la souris les vidéo sur les applications (youtube, Auvio etc.. même la petite roue pendant que Windows charge sa avance puis sa bloque

je ne suis pas très informatique une aide serai la bien venue

Freddy Bonjour,j'ai depuis quelque temps un souci de saccadement avec la souris les vidéo sur les applications (youtube, Auvio etc.. même la petite roue pendant que Windows charge sa avance puis sa bloqueje ne suis pas très informatique une aide serai la bien venueFreddy

Salut, franchement je pense qu'il faut passer à une version plus récente. Le mien est partie en fumée suite à un accident. Donc achat d'une autre marque à la pomme et là plus aucun problème.