Après des années d'absence de la scène (le dernier chapitre datait de 2012), la série Armored Core revient sur nos écrans et le fait avec un From Software complètement différent du dernier chapitre de la maison historique. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'Armored Core VI : Fires of Rubicon, le dernier titre développé par l'éditeur japonais rendu célèbre par Souls, qui revient sur nos écrans après l'incroyable succès d'Elden Ring. Ce sixième épisode a défini un véritable changement de rythme dans la série mais prenons notre temps. Commençons par parler de l'intrigue qui abandonne la chronologie des chapitres précédents pour en commencer une nouvelle. Loin, donc, de la planète Terre qui a tant fait pour les cinq premiers chapitres de la saga : le protagoniste est maintenant Rubicon 3, une planète lointaine qui est devenue extrêmement importante en raison de la présence, sur sa surface, de Corail, un matériau aux caractéristiques uniques et novatrices. Le corail est en effet un matériau extrêmement polyvalent qui se prête aux utilisations les plus diverses, du carburant aux explosifs. Il va sans dire qu'une telle découverte a fait de la nouvelle planète l'un des endroits les plus importants et les plus attrayants de toute la galaxie. Si pour l'humanité, la collecte du corail ne représente rien de plus qu'une nouvelle « ruée vers l'or » futuriste, il en va tout autrement pour les indigènes, qui attribuent à cette substance une sorte de pouvoir divin. Il va sans dire que la divergence de vues entre les Rubiconiens et les humains a déclenché une guerre dévastatrice qui a littéralement embrasé la planète entière. Le résultat de cette guerre fut, en fait, la destruction de tout l'écosystème de Rubicon 3 ainsi que la perte totale de tout le Corail de la planète : après la fin des Éclairs d'Ibis (ainsi fut appelée l'apocalypse de Rubicon 3) de la planète, nous n'avons plus rien su, du moins jusqu'au début de notre aventure car Armored Core VI commence juste 500 ans après les événements que nous venons de vous raconter, alors que le Corail est revenu (mystérieusement) pour réapparaître à la surface de la planète.Dans le titre, nous incarnons C4-621, un mercenaire génétiquement modifié chargé d'infiltrer les mercenaires de la planète et d'en savoir plus sur le précieux matériau. Mais nous ne sommes pas des mercenaires comme les autres, nous sommes tous les deux d'habiles pilotes de l'Armored Core, des méchas spéciaux capables de s'améliorer et de modifier leur structure, parfaits en situation de combat. Nous n'irons pas plus loin dans le récit pour ne pas tomber dans des spoilers involontaires. Sachez cependant que la trame narrative d'Armored Core VI : Fires of Rubicon est bien structurée et qu'il vous faudra pas moins de trois runs pour avoir un véritable aperçu des événements relatés dans le jeu. Enfin, vous serez heureux d'apprendre qu'Armored Core VI est localisé en français et que cette localisation est également d'excellente qualité. Et nous voilà en train de parler de ce qui est peut-être l'élément qui intéresse le plus les fans d'action, car il va sans dire que lorsqu'il s'agit de From Softare, les attentes sont toujours très élevées, et lorsqu'il s'agit d'une série historique comme celle-ci, il n'est que juste de savoir comment les choses se sont déroulées. Laissons tout de suite le mystère de côté : Armored Core VI est sacrément divertissant et le développeur japonais a réussi la tâche difficile de produire un titre à la fois lié à la saga et précurseur d'une nouvelle saison de la série. Parlons d'abord de la structure du jeu : Armored Core VI est un jeu d'action en 3D structuré en niveaux : il ne s'agit pas d'un monde ouvert ni de niveaux organisés en macro-zones, mais d'une série de zones bien définies qui délimitent, en fait, les différentes missions qui vous sont confiées.Si vous avez joué aux titres précédents de la série, vous êtes probablement habitué aux missions de type hit-and-run, très rapides et d'une durée assez courte : Armored Core VI change la donne et propose des missions plus étagées, d'une durée plus longue, qui tentent d'immerger le joueur dans l'univers du jeu de manière plus convaincante. Les tâches que vous êtes appelé à accomplir sont des plus variées mais, pour augmenter encore la variété entre les missions, il y a des sortes d'arènes dans lesquelles vous devrez affronter d'autres mechs, et c'est dans ces contextes que vous pourrez également modifier la structure de votre robot et essayer de nouveaux systèmes de destruction. Armored Core VI est un véritable enfant du « nouveau » From Software et cela se voit dans de nombreuses petites (et moins petites) choses : le nouveau venu dans la série a en fait récupéré des contaminations d'autres productions de l'éditeur, l'exemple le plus frappant est peut-être le système pour lequel, tout comme dans Sekiro, vous ne gagnez pas d'expérience et ne devenez pas plus fort en détruisant des ennemis, mais pour devenir plus fort, vous devez vous améliorer et trouver la bonne clé pour abattre ce fichu boss qui ne veut pas vous laisser tomber. Cela signifie que vous devrez essayer et réessayer dans différentes configurations, vous efforcer et tenter de franchir les obstacles qui semblent (à première vue) vraiment insurmontables). Avant de parler d'art et de technique, il convient toutefois d'ouvrir une petite parenthèse sur l'un des éléments les plus importants du jeu (ainsi que la véritable marque de fabrique de la série), à savoir la customisation et la personnalisation du mech.Armored Core VI vous permet en effet de modifier continuellement votre robot, en l'adaptant aux besoins du champ de bataille ou de la mission : vous pouvez monter des lance-roquettes de différents types, adopter de nouveaux équipements et ainsi faire de votre mech la véritable machine de mort de l'occasion. C'est peut-être la partie la plus difficile pour les néophytes, car il n'est pas toujours évident de déterminer d'emblée le modèle le mieux adapté à la mission. Nous attendions beaucoup du côté esthétique et artistique de la production, et même à cet égard, Armored Core VI n'a en aucun cas déçu nos attentes (élevées, ndlr). Armored Core VI est sacrément beau à regarder et offre des coups de style ingénieux ainsi qu'une esthétique inspirée et décadente typique de From Software. Notre crainte (avant d'essayer le titre) était que l'éditeur japonais ne soit pas capable d'appliquer sa direction artistique particulière dans un contexte non-fantastique, mais nous avions tort : Yamamura a réussi à rendre le nouvel Armored Core beau à regarder et cohérent avec la série (tout en commençant un nouveau cours). Nous avons joué sur PS5 et nous avons été étonnés de constater que, dès le démarrage et sans changer pratiquement aucun paramètre, le titre fonctionnait de manière fluide avec des graphismes résolument bons. From Software s'est probablement « fait les dents » sur Elden Ring et les résultats sont là. Nous n'avons pas non plus rencontré de bugs ou de problèmes bloquants qui nous auraient empêchés de poursuivre l'aventure. La bande son est également excellente et, plus généralement, toute la composante sonore de la production, du doublage (excellent) aux bruitages.Armored Core VI est un jeu d'action amusant qui ravira les joueurs et ramènera la saga à l'attention du grand public. Certes, dans la tradition de From Software, ce n'est pas un titre pour tout le monde, mais il est tout aussi vrai que c'est un jeu qui ne triche pas, qui sait récompenser les joueurs les plus audacieux et les plus attentifs. Si c'est le redémarrage de la saga, nous sommes sûrs que nous entendrons parler d'Armored Core pendant des années. Dommage qu'il faille trois runs distincts pour voir la « vraie fin ».