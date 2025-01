Après avoir voyagé dans le monde de la course automobile virtuelle durant les dix dernières années depuis la sortie d'Asetto Corsa en 2014, Kunos Simulazione a en effet réussi à proposer une série d'expérience des simulations de course à joueur qui se sont avérées être l'un des jeux phares des simulateurs de course. Avec un support multiplateforme et une communauté de plus en plus grande, tant au niveau national qu'international, Kunos a un objectif assez élevé pour satisfaire les attentes de ses fans. Et en 2025, ce développeur italien sortira enfin la série nouvelle génération d'Assetto Corsa, avec le sous-titre EVO. Encore au stade de l'accès anticipé, AC EVO propose de nombreux développements dans divers aspects par rapport à la série précédente. Pour rappel, la différence fondamentale entre le genre de course d'arcade et le simulateur de course réside dans la physique détaillée mise en œuvre dans le jeu, tant sur la piste de course que sur la voiture, dans la mesure où les modifications que vous apportez peuvent avoir une influence significative lors de la course. Assetto Corsa est une série de jeux de simulation de course qui propose des simulations de course détaillées et précises. Dans cette dernière itération, Assetto Corsa EVO est un simulateur de course de nouvelle génération qui tente de fournir l'expérience de course la plus réaliste possible avec tous les détails, depuis les réglages du moteur, la gestion des pneus , jusqu'aux détails météorologiques qui affecteront le déroulement de la course. Dans ce jeu, vous êtes libre d'effectuer divers réglages de la voiture qui sont divisés en plusieurs types de modifications et de réglages. En termes de contenu, Assetto Corsa Evo n'a pas beaucoup changé par rapport à la série précédente. Dans cette phase d'accès anticipé, vous pouvez jouer au jeu AC Evo uniquement en mode solo. Pour l'instant, vous ne pouvez accéder qu'au mode Quick Race qui se compose de cinq circuits et d'une vingtaine de voitures sélectionnées. Plus tard, il y aura un mode Académie qui vous donnera diverses licences pour courir, et un mode Événement qui contiendra des événements de course auxquels vous pourrez accéder en multijoueur. L'ajout de ce mode s'accompagnera également de l'ajout de nouveaux circuits et voitures.Le gameplay d'AC Evo lui-même se concentre davantage sur la mise en œuvre d'éléments de simulation de course aussi précis que possible par rapport aux conditions réelles. On ressent des évolutions assez significatives, notamment au niveau de la physique et du gameplay. AC Evo pourrait être considéré comme la version PC de Gran Turismo 7, car plusieurs aspects semblent très similaires. À notre avis, pour pouvoir profiter de ce jeu de simulation, vous devez avoir une assez bonne compréhension, notamment dans le monde de la course automobile. Vous n'avez pas besoin d'être un expert , mais au moins vous comprenez ce que vous devez faire pour modifier votre voiture afin de réussir à monter sur le podium ou au moins de pouvoir faire une course propre . Les options de réglage et de modification sur l'AC Evo fournissent jusqu'à présent des options assez détaillées, depuis les réglages du moteur, le couple, la gestion des pneus jusqu'à l'aérodynamisme, vous pouvez ajuster tout cela librement. Vous pouvez également ajuster vous-même la manière dont vous effectuez les modifications ou utiliser les préréglages de réglage fournis, selon les conditions requises. Vous pouvez également définir le niveau de difficulté, dont il existe de nombreuses variantes disponibles, en définissant le niveau de difficulté sur l'IA de l'adversaire. Plus le niveau de difficulté que vous choisissez est élevé, plus l'IA de l'adversaire sera difficile et moins vous pourrez utiliser d'options d'assistance. En dehors de cela, les détails de contrôle dans ce jeu jouent un rôle assez important. Vous devez pouvoir trouver des réglages adaptés et aussi confortables que possible à votre style de jeu en conduite automobile, surtout si vous utilisez un volant. AC Evo prend en charge la majorité des applications de volant de diverses grandes marques, telles que Fanatec, Simagic et Thrustmaster. Les nombreux aspects que vous pouvez personnaliser fourniront une sortie de contrôle qui peut être proche de celle de la voiture d'origine. Chaque type de voiture peut avoir des paramètres de contrôle différents selon le type de voiture que vous utilisez. C’est un aspect que vous devez apprendre course après course. Vous pouvez enregistrer les paramètres que vous avez définis dans plusieurs profils, ce qui vous permet d'ajuster plus facilement les paramètres de contrôle à différents types de voitures et conditions de course.Un aspect qui ressort vraiment d'Assetto Corsa Evo est sa qualité visuelle qui est plus détaillée que celle des épisodes précédents. Malgré tout, il existe encore plusieurs problèmes techniques que vous pourriez rencontrer étant donné que ce jeu est encore en phase de développement. La configuration système requise sur un PC étant assez exigeante, sur notre système, ce jeu peut fournir les visuels les plus élevés avec la prise en charge de la résolution 4K et des performances assez stables à 70-80 ips. Les graphismes proposés dans ce jeu peuvent être considérés comme très bons et détaillés, à commencer par l'extérieur détaillé de la voiture, la vue du cockpit proche de l'original, les routes et les environnements agréables à l'œil. Les différences de conditions météorologiques et temporelles sont également très bien présentées. De plus, grâce à la fonction Dynamic Weather, le passage du temps ensoleillé à la forte pluie se fait en douceur. Malheureusement, la beauté de ces graphismes ne s'accompagne pas d'une fonctionnalité de mode photo.De même, la qualité sonore produite dans ce jeu est assez précise. Le rugissement du moteur de la voiture était plus net et la mise en œuvre de l'audio 3D était assez bonne pour que nous puissions entendre le bruit des autres voitures venant de différentes directions. Cependant, afin de produire une sensation de réalisme proche de l'original, la fonction musicale n'est pas incluse dans ce jeu. Alors peut-être que pour certains joueurs, cela semblera ennuyeux. Avec les modes limités qu'il propose, AC Evo suffit à répondre à nos attentes, même si au début de la sortie nous avons rencontré divers problèmes. Cela reste compréhensible, et les développeurs ont été assez rapides pour résoudre ces différents problèmes en fournissant des mises à jour afin que le jeu soit désormais plus confortable. Ce jeu prend également en charge les configurations ultra-larges ou triples pour ceux d’entre vous qui disposent de cette configuration.- En tant que joueur de longue date dans le genre des simulateurs de course, à travers Assetto Corsa EVO, Kunos Simulazione a présenté une meilleure expérience de jeu sur simulateur de course. Même si vous débutez dans le genre, AC Evo est un excellent jeu pour commencer. Où le contenu de ce jeu n’est pas long et fournit immédiatement une séance d’entraînement efficace. Nous attendons avec impatience la sortie complète de ce jeu et nous attendons à une expérience de simulation de course passionnante de la plus haute qualité.