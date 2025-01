Kodesage lÃ¨ve 2,3 millions d'euros pour moderniser les logiciels hÃ©ritÃ©s en Europe, grÃ¢ce Ã  l'IA

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Modernisation et maintenance : non seulement la maintenance des systèmes « legacy » est plus facile, mais Kodesage contribue également à rationaliser les transformations dans les migrations lift-and-shift. Documentation automatisée : aide à respecter les règles de conformité et vous permet de vous concentrer sur la création de nouvelles solutions. Intégration accélérée : les nouveaux membres de l'équipe comprennent beaucoup plus rapidement la complexité du logiciel obsolète, car l'intelligence artificielle explique et cartographie les bases de code tel un ingénieur expérimenté.

Kodesage, une startup européenne qui modernise les logiciels existants grâce à l'IA, a levé 2,3 millions d'euros auprès de PortfoLion Capital et d'investisseurs privés, dont plusieurs anciens dirigeants de la société d'automatisation et licorne UiPath. Le système alimenté par l'IA de Kodesage simplifie la modernisation des logiciels existants, y compris la conformité et la sécurité des données. Grâce à ce financement, Kodesage souhaite également se lancer en Belgique et aux Pays-Bas et aider les organisations à améliorer leurs systèmes existants les plus complexes.Kodesage relève un défi critique pour les services informatiques : comprendre, entretenir et moderniser plus facilement les systèmes obsolètes (« legacy »). Les logiciels hérités sont encore souvent fortement ancrés dans les processus commerciaux des organisations, y compris en Belgique et aux Pays-Bas. Cependant, la technologie est généralement dépassée et mal documentée. De plus, les organisations dépendent d'employés spécifiques pour assurer les performances et maintenir les systèmes avec des mises à jour, des « patches » et des correctifs ad hoc.La demande d'outils d'IA pour gérer les systèmes obsolètes et augmenter leur productivité n'a jamais été aussi forte. Le marché mondial des services de modernisation est estimé à 75 milliards de dollars d'ici 2032.», a déclaréKodesage agit comme une boussole pour les ingénieurs logiciels et les aide à naviguer facilement dans le code. Cela leur permet de mettre à niveau les systèmes hérités les plus complexes sans connaissances préalables.Les principales caractéristiques de Kodesage sont :L'équipe de Kodesage a des décennies d'expérience pratique dans la modernisation informatique d'entreprise et le développement de logiciels, et a précédemment fondé la société de conseil Sonrisa, qui compte aujourd'hui 300 experts. Cela a motivé PortfoLion Capital Partners, la branche de capital-investissement d'OTP - l'un des plus grands groupes bancaires d'Europe centrale et orientale - à piloter ce financement. Le capital-risqueur dispose d'actifs sous gestion d’une valeur de 450 millions d'euros.», expliqueKodesage compte déjà un certain nombre de clients payants à bord et divers projets pilotes. Elle entend désormais étendre sa commercialisation en Europe, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Pour l'instant, Kodesage développe des outils pour aider les experts en logiciels à naviguer dans les applications existantes. L'ambition de l'entreprise est de pouvoir naviguer de manière autonome dans les bases de code avec des agents IA et de les optimiser de manière indépendante.