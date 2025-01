Nous commençons, comme d'habitude, par parler de l'intrigue d'Indiana Jones and the Great Circle mais, avant de vous parler de l'incipit narratif, nous aimerions faire une petite introduction sur l'approche que les gars de MachineGames ont adoptée dans ce nouveau titre dédié au célèbre archéologue né de l'imagination de George Lucas . Les développeurs ont en effet traité Indiana Jones et le Cercle Ancien comme s'il s'agissait d'un film de la série ( en effet, à certains égards, avec encore plus de soin que les productions plus récentes, ndlr ). Les fans d'Indy se retrouveront en effet immédiatement chez eux, tant au niveau des décors et de l'ambiance générale de la production, qu'au niveau du type d'approche narrative. Indiana Jones et le Cercle Ancien ouvre ses portes en 1937, un an après les événements des Aventuriers de l'Arche Perdue . Indy est impliqué dans une mission qui le voit s'opposer à une faction nazie déterminée à prendre possession d'un artefact légendaire : l'Ancien Cercle, un artefact qui, selon les légendes, pourrait changer le destin du monde. L'histoire commence par une introduction cinématographique époustouflante, dans laquelle notre héros se retrouve à la recherche d'indices dans les rues de Rome, pour découvrir que le Vatican détient un secret qui le mettra sur la piste du puissant artefact. Durant le voyage, Indiana Jones est rejoint par Gina Lombardi , une journaliste italienne brillante et déterminée, qui le rejoint pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. La relation entre les deux se caractérise par des dialogues et des échanges brillants qui rappellent les meilleurs moments des films. Alors que les deux hommes suivent les traces du Cercle Antique, ils se retrouvent à découvrir des intrigues cachées et à faire face à des dilemmes moraux qui ajoutent de la profondeur au récit. Le récit est enrichi de moments de tension et de rebondissements qui retiennent l'attention du joueur jusqu'à l'épilogue. Indiana Jones et le Cercle Ancien est entièrement localisé en français , ce qui vous permet de profiter pleinement de l'histoire et des dialogues, sans barrières linguistiques.Indiana Jones and the Great Circle offre un gameplay qui parvient à équilibrer l'exploration, le combat et la résolution d'énigmes d'une manière incroyable. La perspective à la première personne augmente l'immersion, permettant au joueur de se sentir au centre de l'action. Le fouet emblématique d'Indy est un élément clé, utilisé à la fois pour surmonter les obstacles et pour interagir avec l'environnement. Il peut par exemple être utilisé pour activer des leviers cachés ou pour attacher des objets hors de portée, ajoutant ainsi une dimension stratégique à l'exploration. Il faut dire que la partie qui nous a le plus plu est celle qui concerne l'exploration et la résolution des différentes énigmes, toujours variées et toujours capables de mettre le joueur en difficulté ( mais sans jamais tomber dans la frustration ndlr ). Les séquences de combat sont dynamiques et proposent différentes options. Vous pouvez opter pour une approche furtive, en vous faufilant autour des ennemis et en exploitant l'environnement, ou choisir une approche directe, en vous attaquant aux adversaires avec les poings , les fusils et, bien sûr, le fouet . Les énigmes , élément central du jeu, sont bien conçues et nécessitent attention et intuition . Certains sont simples et intuitifs, tandis que d'autres mettent au défi les capacités logiques du joueur, offrant une variété qui retient l'attention. Cependant, peut-être que les combats ( et plus généralement l’intelligence artificielle ) constituent le ventre mou de la production. Il est vrai que les scènes de combat reflètent beaucoup de ce que nous avons l'habitude de voir dans les différents films, mais il est également vrai que, malheureusement, l'IA des ennemis est souvent très déficiente, créant cette rupture d'immersion qui le titre cherche, à plusieurs reprises, à construire. Le level design est un autre point fort du gameplay. Chaque décor regorge de détails et de secrets cachés, encourageant l'exploration. La structure semi-ouverte permet au joueur d'aborder les missions de manière non linéaire, rendant l'expérience plus personnelle. Cependant, certaines sections peuvent sembler moins fluides en raison de problèmes occasionnels d'IA ennemie, qui nuisent parfois au défi.Bonne nouvelle également d'un point de vue artistique : Indiana Jones et le Cercle Ancien est un titre qui a su exploiter pleinement l'importante licence. La direction artistique capture parfaitement l'atmosphère des films , avec des décors allant des cathédrales gothiques aux paysages désertiques à couper le souffle. Les intérieurs du Vatican, en particulier, sont créés avec une attention obsessionnelle aux détails, tandis que les pyramides de Gizeh offrent des scénarios épiques qui mettent l'accent sur le sens du mystère et de l'aventure. Une mention honorable doit ensuite être faite à la création d' Emmerich Voss , le méchant du titre, un méchant qui ( ajoutons enfin, ndlr ) parvient à se montrer digne d'une production de ce type : odieuse, folle et absurde ; un personnage qui ne serait certainement pas déplacé à côté de Vaas de Far Cry 3 . Sur le plan technique, le jeu utilise un moteur graphique moderne qui offre des textures détaillées, un éclairage réaliste et des animations fluides. Malgré quelques baisses de frame rate dans des moments particulièrement intenses, le titre apparaît solide et bien optimisé. La version Xbox Series, testée sur le modèle X et S, s'est révélée performante, avec des temps de chargement réduits et une bonne évolutivité pour le matériels plus ancien. Le secteur audio est tout aussi remarquable . La bande originale s'inspire des thèmes classiques de la série, en les enrichissant de nouvelles compositions qui rehaussent les moments d'action et de suspense. Le doublage, disponible en anglais et en français, est de la plus haute qualité, avec des voix qui traduisent fidèlement le charisme des personnages. Les effets sonores, des claquements de fouet aux bruits de pas dans les couloirs en pierre, ajoutent encore plus d'immersion à l'expérience.Indiana Jones et le Cercle Ancien est une aventure incontournable pour les fans du personnage et pour les fans de jeux d'action et d'aventure. Avec une intrigue captivante, un gameplay varié et une expertise technique de haut niveau, le titre parvient à capturer l'essence de la saga cinématographique, offrant une expérience unique et engageante. Malgré quelques petits défauts techniques, le jeu se confirme comme un incontournable pour quiconque souhaite vivre une aventure archéologique épique. Êtes-vous prêt à enfiler le chapeau et à brandir le fouet ? Le sort du Cercle Antique est entre vos mains ! Bravo MachineGames et bravo Bethesda !