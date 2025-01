Avez-vous déjà rêvé de combiner la frénésie d'un jeu de tir à l'ancienne avec l'innovation des roguelites modernes ? Bloodshed réussit cette entreprise en proposant une expérience qui sent la nostalgie mais tournée vers l'avenir. Le jeu, développé par com8com1, se présente comme un hommage aux shooters boomer des années 90 , tout en intégrant une dynamique roguelite qui demande de la stratégie et des réflexes ultra-rapides. Dans Bloodshed , les joueurs font face à la sombre menace d'un culte malveillant déterminé à réveiller une ancienne divinité pour déclencher l'apocalypse. En tant que héros différents, chacun doté de capacités uniques, nous devrons combattre des hordes de sectateurs, de morts-vivants, de démons et d'autres créatures de la nuit pour empêcher ce plan infâme de se réaliser. Le récit , bien que simple, fournit un contexte adéquat pour l'action rapide du jeu. Chaque personnage jouable présente sa propre histoire et ses propres motivations, ajoutant de la profondeur à l'expérience globale. Cependant, l'intrigue n'est pas l'objectif principal du titre ; il sert plutôt de toile de fond pour justifier la lutte incessante contre les forces du mal. Il est important de noter que, pour le moment, Bloodshed n'a pas de localisation française . Les dialogues et les textes sont donc entièrement en anglais, ce qui peut constituer un frein pour certains joueurs. Cependant, compte tenu de la nature du jeu, comprendre la langue n’est pas indispensable pour profiter de l’expérience proposée.Le cœur battant de Bloodshed réside dans son gameplay , qui combine des éléments de jeu de tir à la première personne avec des mécanismes de roguelite. Le joueur affronte des vagues infinies d'ennemis dans des niveaux avec des objectifs variés, comme survivre pendant une période déterminée ou vaincre des boss spécifiques. L'élimination des ennemis libère des orbes d'expérience, qui vous permettent de passer au niveau supérieur et d'obtenir des améliorations d'armes et de compétences. Une fonctionnalité remarquable est le tir automatique : les armes tirent automatiquement lorsqu'un ennemi est dans la ligne de mire, permettant au joueur de se concentrer sur ses mouvements et d'éviter les attaques. Ce système offre un rythme de jeu rapide et nécessite une attention constante à la position et aux schémas des ennemis. De plus, vous pouvez débloquer et sélectionner différents personnages, chacun avec des capacités et des armes uniques, augmentant ainsi la variété et la rejouabilité. Malgré l'action rapide, certains aspects du gameplay pourraient bénéficier d'un perfectionnement supplémentaire. Par exemple, les améliorations d'armes ont tendance à être des améliorations statistiques standard , telles qu'une vitesse de rechargement accrue ou une dispersion des tirs réduite, sans introduire de changements substantiels dans votre façon de jouer. De plus, le manque de pauses entre les vagues d’ennemis peut être un défi pour certains joueurs, rendant l’expérience parfois répétitive.D'un point de vue artistique, Bloodshed adopte un style rétro qui rappelle les jeux de tir classiques des années 90, avec des graphismes pixellisés et des animations de sprites. Cette approche esthétique, combinée à un level design qui varie des décors gothiques aux scénarios infernaux, crée une atmosphère nostalgique et immersive. Les ennemis présentent une bonne variété de designs, inspirés des créatures démoniaques et des morts-vivants, aidant à maintenir l'intérêt visuel tout au long des sessions de jeu. D'un point de vue technique , le jeu offre des performances solides, avec une fréquence d'images stable même dans les situations les plus chaotiques, où des dizaines d'ennemis remplissent l'écran. Les options graphiques vous permettent d'adapter l'expérience à différentes configurations matérielles, garantissant une fluidité adéquate sur une large gamme de systèmes. Cependant, étant en accès anticipé , des bugs ou problèmes occasionnels peuvent survenir, bien que rien de particulièrement compromettant n'ait été signalé jusqu'à présent. Le secteur audio se distingue par une bande-son heavy metal qui accompagne parfaitement l'action frénétique, augmentant l'adrénaline pendant les combats.Bloodshed a tous les atouts pour devenir un petit bijou du genre. Si vous aimez les jeux de tir à l'ancienne et recherchez un titre qui vous gardera collé à l'écran avec une action non-stop, ce jeu pourrait être votre nouveau passe-temps préféré. Il ne reste plus qu'à attendre les développements futurs pour voir comment les développeurs vont étendre cette expérience prometteuse.