Ã‰tude dâ€™IDCâ€¯: Les directeurs financiers vont faÃ§onner lâ€™avenir du travail axÃ© sur lâ€™humain et alimentÃ© par lâ€™IAÂ 

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Unit4, leader dans les applications cloud d’entreprise destinées aux organisations centrées sur l’humain, a publié ce jour les résultats d’un InfoBrief IDC, sponsorisé par Unit4, intitulé « The Path to AI Everywhere: Exploring the Human Challenges » (La voie vers l’IA partout :explorer les défis humains), démontrant comment les directeurs financiers peuvent diriger l’adoption des technologies d’intelligence artificielle (IA). L’étude suggère que l’IA peut relever les principaux défis auxquels les directeurs financiers sont confrontés : accélérer la prise de décision (26 %), gérer la conformité et le risque (24 %) et faire face au trop grand nombre de réunions et de rapports mensuels (22 %). Le succès dépend de la capacité des équipes financières à élaborer des cas d’utilisation avancée - qui démontrent comment les organisations peuvent réaliser la vision d’IDC pour l’adoption généralisée de l’IA travaillant aux côtés des humains, au lieu de les remplacer.L’InfoBrief conclut que le succès dépend d’une approche de l’IA centrée sur l’humain, impliquant les utilisateurs dans le développement de la stratégie d’IA et augmentant les compétences des collaborateurs en vue d’une adoption efficace de la technologie. Les directeurs financiers doivent tenir compte de ces conseils lorsqu’ils élaborent des cas d’utilisation avancée pour la fonction financière, l’adoption de l’IA n’étant pas sans défis. IDC indique que la plupart des projets d’IA ont été bloqués en 2024, et invite les directeurs financiers à considérer l’adoption de l’IA comme un processus de gestion du changement stratégique permettant de générer de nouvelles affaires et d’améliorer les modèles opérationnels. Par ailleurs, IDC met en garde contre une dépendance excessive à l’IA dans la finance, qui pourrait mener à un manque de nuance et d’interaction humaine, ainsi qu’à une omission de la conformité.« L’identification des cas d’utilisation et, en fait, leur priorisation est essentielle au succès du déploiement de l’IA », a déclaré Tom Seal, Senior Research Director, European Enterprise Applications, IDC. «Le directeur financier devrait se concentrer sur des domaines dans lesquels l’IA peut contribuer à générer des résultats commerciaux significatifs, à améliorer la résilience et à stimuler la capacité d’adaptation organisationnelle. Les objectifs ne devraient pas seulement inclure l’amélioration de l’efficacité, mais aussi une gestion des risques dans des conditions de marché changeantes et une meilleure adaptabilité face à cette volatilité. L’adoption de l’IA fournira aux équipes financières un soutien sous forme de signaux d’alerte à prioriser, ainsi que l’automatisation des décisions à l’aide d’informations en temps réel, l’accélération de la planification des scénarios et la réduction des frictions de paiement grâce à l’automatisation de la facturation et des approbations. Il est essentiel que le directeur financier établisse des bases solides pour l’adoption de l’IA en comprenant les processus sous-jacents dans les différents flux de travail et en construisant une vue unifiée et en temps réel des données dans l’ensemble de l’organisation, afin de diminuer les erreurs et d’éviter les distorsions. Ce sont des étapes clés pour renforcer la confiance dans les décisions prises de manière autonome par des agents d’IA.ajouteIDC dépeint un avenir où les agents d’IA agiront de manière autonome tout en travaillant aux côtés des humains, ce qui pourrait conduire à une plus grande décentralisation de la fonction financière. Pour que ce modèle réussisse, le directeur financier doit mener une collaboration plus étroite avec les cadres supérieurs, tandis que les agents d’IA leur permettent de prendre des décisions de manière indépendante sur la base d’informations et d’analyses en temps réel. Les cadres supérieurs ne pourront avoir confiance dans ces décisions que si le directeur financier dirige le développement du travail basé sur l’IA afin d’assurer l’intégration entre les domaines fonctionnels de l’équipe financière et de mettre en œuvre des politiques de conformité qui maintiennent l’intégrité des données utilisées par des outils d’IA.