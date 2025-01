Donkey Kong Country Returns HD

Conçu à l'origine par Retro Studios (Metroid Prime) sur Wii en 2010 puis porté sur Nintendo 3DS par Monster Games (Excite Truck, Pilotwings Resort) en 2013, Donkey Kong Country Returns reprend un concept identique à la série créée sur Super Nintendo il y a trente ans. Dans un jeu de plate-forme en 2D, vous devrez donc guider Donkey Kong et Diddy dans des environnements hauts en couleurs, et récupérer la réserve de bananes que l'infâme Tiki Tak a dérobé. Adapté sur Nintendo Switch par Forever Entertainement (Panzer Dragoon, Front Mission), Donkey Kong Country Returns présente des mécanismes identiques aux versions des années 1990. Vous devrez donc retrouver les lettres K-O-N-G dans chaque niveau pour accéder à des zones bonus, utiliser les tonneaux-canons pour vous propulser dans les airs, monter dans les chariots pour traverser les mines, ou bien encore effectuer une virée à dos de rhinocéros. Jouable seul ou à deux simultanément, Donkey Kong Country Returns profite naturellement des capacités du support pour nous offrir un spectacle très convaincant et apporter quelques nouveautés appréciables depuis la trilogie Super Nintendo. S'il reprend des mouvements habituels des personnages, Donkey Kong Country Returns présentait également de nouvelles fonctions dans la série DKC, notamment sous forme d'un "jetpack" permettant à Diddy Kong de planer. Le personnage peut également sauter sur le dos de Donkey Kong quand il le souhaite, permettant aux joueurs moins expérimentés de parcourir des zones plus complexes du jeu. En outre, si un joueur perd, il peut rejoindre la partie en sortant d'un tonneau DK flottant sur un ballon. Attention cependant, le challenge est parfois délicat, et il n'est pas rare de devoir commencer au précédent point de passage.Sachez cependant que la version 3DS avait introduit un mode dit "moderne", apportant un troisième cœur de vie par personnage et des ballons verts qui vous permettront de vous sauver d'une vilaine chute (cet item s'achète chez Cranky Kong qui propose dès le départ une gamme d'objets plus large, nous permettant d'emporter jusqu'à neuf objets dans les niveaux pour faciliter la progression ) et bien sur, cette possibilité est toujours présente sur Switch. Enfin notons qu'à deux joueurs, Diddy Kong peut même tirer avec son lance-cacahuètes. Le système de contrôle a également été optimisé pour la version Switch. Alors que la version originale sur Wii nécessitait l'utilisation de commandes de mouvement pour certaines actions, comme la « frappe au sol » ou la « roulade Kong », dans cette version HD, ces mouvements ont également été mappés sur des boutons traditionnels, offrant une plus grande précision et un plus grand confort pendant le jeu. Ce changement rend l'expérience plus fluide et moins fatigante, surtout dans les sections les plus difficiles, même si les nostalgiques pourront toujours profiter des commandes par mouvement s'ils le souhaitent. Donkey Kong Country Returns HD comporte également les huit niveaux supplémentaires auparavant uniquement disponibles dans la version 3DS du jeu. Ces niveaux offrent de nouveaux défis et enrichissent encore davantage l'expérience de jeu.Comme à l'accoutumée, chaque monde présente un thème différent et il faudra résoudre de multiples niveaux avant de pouvoir passer au suivant. Tout le classique bestiaire répond également présent. En outre, Donkey Kong Country Returns HD comprend le système d’aide dynamique qui permettra de vous indiquer le chemin à parcourir si vous restez trop longtemps à errer dans le même niveau. Et ce n'est pas tout : une foule d'objets cachés, de pièces de puzzle et autres surprises sont dissimulés dans chaque niveau et n'attendent qu'à être découverts. À la recherche d'un défi supplémentaire ? Le mode Contre la Montre vous mettra à l'épreuve en vous demandant de battre votre meilleur temps pour chaque niveau. Graphiquement parlant, Donkey Kong Country Returns HD bénéficie d'une refonte visuelle importante. Les modèles et environnements de personnages ont été mis à jour avec des textures de plus haute définition, des couleurs plus vives et des animations plus fluides. Donkey Kong Island prend vie avec des environnements détaillés allant des jungles luxuriantes aux volcans en éruption, offrant une variété visuelle qui garde l'expérience fraîche et engageante. Les stages sont riches en détails et le titre demeure très accessible, malgré une difficulté supérieure à un Mario. Le jeu reste toujours très lisible à l'écran malgré le nombre d'éléments parfois assez conséquent. Les niveaux sont par ailleurs généralement plutôt développés, et parfois plusieurs chemins sont possibles.La bande-son mérite une mention spéciale. La musique emblématique de la série a été remasterisée, proposant des chansons allant de mélodies énergiques à des thèmes plus détendus, accompagnant parfaitement l'action à l'écran. Les effets sonores, comme le rugissement de Donkey Kong ou les sons ambiants, ajoutent de la profondeur à l'expérience, nous immergeant complètement dans l'univers du jeu. La B.O. mélange réorchestration des principaux thèmes de Donkey Kong, mais également morceaux conçus pour cet éépisode. Du tout bon en somme, tout comme les bruitages. De nombreux niveaux, des séquences longues à terminer, ce DK occupera un bon moment. Certes vous pouvez boucler le jeu en une dizaine d'heures si vous foncez, mais récupérer tous les bonus prendra plus de temps. Qui plus est, l'accès à certains niveaux obligent à s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver la bonne route ou le bon passage secret. Malgré l'original datant de 2010, Donkey Kong Country Returns HD se présente toujours comme un titre étonnamment frais et amusant dans le paysage actuel. Le gameplay, basé sur des mécaniques simples mais raffinées, est resté inchangé et continue d'offrir un défi satisfaisant. Cela montre à quel point la conception originale était en avance sur son temps.Donkey Kong Country Returns HD est une bonne remasterisation d'un classique moderne. Avec des améliorations graphiques, des commandes optimisées et du contenu supplémentaire, le jeu offre aux vétérans et aux nouveaux arrivants une expérience de plateforme stimulante et enrichissante. La difficulté élevée pourra en rebuter certains, mais pour ceux qui recherchent un challenge et un gameplay de qualité, ce titre est fortement recommandé.