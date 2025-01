Les point'n click classiques, qui étaient autrefois sur le point de disparaître, ont trouvé une seconde vie grâce aux microblogueurs et aux développeurs indépendants. 3 Minutes to Midnight - A Comedy Graphic Adventure en est une preuve évidente. Le fruit de cinq années de travail de Scarecrow Studio, financé via Kickstarter , est enfin disponible. L'histoire comique, inspirée du classique de LucasArts , emmène le joueur au Nouveau-Mexique , où le personnage principal Betty est réveillé par une terrible explosion. À la grande horreur de la jeune fille, à la suite d'un mystérieux incident, elle et toute la population de la ville de province ont perdu la mémoire. En utilisant son annuaire scolaire, ses affiches et ses autocollants pour la guider, Betty se rend compte qu'elle est la fille du maire Eliza Barrett et qu'elle doit rétablir l'ordre. En dénouant activement les fils d'un récit plein d'étranges coïncidences et de conspirations, le joueur pourra à un moment donné échanger sa place avec le maire pour découvrir l'histoire du big bang. Et cela vous permettra de comprendre à quel point vous vous êtes trompé dans vos conclusions initiales. 3 Minutes to Midnight est construit selon les schémas classiques du genre, incluant la recherche et l'utilisation d'objets clés aux bons endroits, ainsi que des branches de longs dialogues. Dans ce cas, les auteurs s'appuient sur la non-linéarité des solutions. Par exemple, dans un restaurant en bord de route, l'héroïne pourrait tromper le barman pour obtenir une bouteille de whisky à collectionner, ou tenter de gagner de l'alcool lors d'un concours. Différents choix entraînent des ramifications qui convergeront à un moment clé de l’histoire, et certains des personnages survivants ou apaisés pourront aider plus tard.Au milieu de la quête, la partie scénario devient absolument simple. Apparemment, les auteurs ont tout simplement manqué de fonds pour le développement et les expériences. Les tâches elles-mêmes sont assez basiques, comme choisir la bonne combinaison d'objets ou trouver des indices dans des notes. Dans le même temps, il existe des différences par rapport aux jeux de LucasArts, car les déchets devenus inutiles dans le nouveau chapitre sont sélectionnés de manière fluide afin qu'ils ne gênent pas. Mais il existe aussi des situations plus idiotes où les joueurs doivent répéter une action plusieurs fois de suite. Disons que Betty doit insister pour vouloir ramasser un objet dans le noir ou retirer une fourche d'une pierre. Franchement, cette approche est ennuyeuse. Bien pires sont les conversations interminables avec un sens de l'humour très étrange et les plongées, qui sont plus susceptibles de susciter la colère que d'apporter de la variété. Heureusement, vous pouvez éviter toute cette diarrhée verbale, même si cela nécessite de cliquer sur des dizaines de lignes de dialogue. On ne sait pas pourquoi ils ont même alloué des fonds pour le doublage de toute cette graphomanie.3 Minutes to Midnight tente de créer une atmosphère d'aventure trépidante avec de nombreuses références à la culture pop. Mais un troisième chapitre ennuyeux, vide et interminable peut tout gâcher. Plus tard, le rythme est rétabli, mais vous pouvez tomber sur l'une des fins dont les conditions préalables ne sont pas trop évidentes. Et nous n'avons vraiment pas envie de rejouer la quête pendant quinze heures pour voir d’autres fins. Là où le travail de Scarecrow Studio n'est pas inférieur à ses concurrents, c'est dans la variété des lieux présentés, l'animation et les graphismes agréables. Cela ne devrait pas être surprenant, puisque l'un des auteurs de Runaway et Broken Sword, David Puerta, était responsable des visuels. La présence d'une localisation française est un bon point, compte tenu de la nature loquace des personnages locaux. Le doublage est superbe et donne vraiment vie aux personnages. Chaque personnage a beaucoup de personnalité, et vous commencez à comprendre pourquoi ils sont comme ils sont. La ville semble vivante ; après quelques heures, les personnages semblent être des gens que vous connaissez.3 Minutes to Midnight est une aventure lumineuse et parfois non linéaire, qui dans certains épisodes peut être très ennuyeuse avec des dialogues interminables, une histoire qui s'affaisse et des problèmes de prédiction de la fin.