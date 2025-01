Leif's Adventure : Netherworld Hero a été développé par le studio allemand OneManOnMars Art & Games. Ce projet allie la passion de trois experts de l'industrie du jeu vidéo. Ensemble, ils ont uni leurs forces pour lancer ce jeu indépendant inspiré de la mythologie nordique . Le titre dispose aa été primé dans différents festivals tels que la sélection Tokyo Game Show 2018, la sélection Indie Arena Booth 2020 et la sélection Games Lift Inkubator 2020. Le titre est basé et développé sur des coutumes, des rituels, des êtres et des mondes directement issus de la mythologie nordique . L'histoire commence par un cauchemar où le petit Leif , fils de Thorsen , le chef du village, lutte contre la douleur causée par la perte de sa mère décédée en couches. Se réveillant en larmes, il fait face à la dure réalité où la culpabilité le consume et il sent qu'il ne pourra jamais se comparer à son père ou à son frère aîné Ragnar. Après avoir exploré le village, nous réalisons qu'une grande cérémonie s'annonce pour Leif. Cependant, son désir d'écouter les histoires de la grande salle de la ville le prive de sommeil et il manque la cérémonie. Leif cherche son père pour s'excuser mais se retrouve coincé dans une mine. Thorsen le sauve et lui rappelle à quel point il est fragile, bien que les réprimandes s'arrêtent là alors qu'une sinistre menace rôde dans la ville. Notre protagoniste veut aider dans la bataille, mais son père l'envoie à la recherche de Ragnar qui a décidé d'arrêter de faire des offrandes aux dieux sur les conseils d'un mystérieux individu qui finit par le trahir aux yeux de son jeune frère. Leif n'hésite pas à poursuivre le bourreau de son frère et se lance dans une aventure où il rencontrera Ghost , un esprit qui l'aidera à parcourir les différents royaumes de l'arbre-monde à la recherche de la justice et du salut de son peuple.Bien que la chose la plus évidente dans Leif's Adventure: Netherworld Hero soient les références à la plateforme 2D et au genre de puzzle, la chose la plus essentielle dans le jeu est la combinaison étroite de gameplay entre Leif et Ghost. Le rêve de Leif fonctionne comme un tutoriel bienvenu. Nous apprendrons à bouger, sauter, esquiver, grimper, casser, alterner les armes avec leur durabilité respective, récupérer des cœurs et collecter des objets et du butin. Des éléments de plateforme classiques inspirés des mécanismes de différents titres qui motivent et complètent les actions et les compétences de notre personnage. Ghost , pour sa part, nous permet de flotter pour activer et désactiver les fonctions de scène et les vulnérabilités ennemies. Il s'agit d'un élément utilisé principalement dans les énigmes où l'on avance seulement après avoir maîtrisé et compris le défi que nous propose le scénario. Leif et Ghost font leur travail pour amener le joueur à observer et à identifier ce qui doit être fait.Les visuels du jeu sont bons, ils sont compréhensibles, ils pourraient peut-être être un peu limités dans leur style ou leurs perspectives mais ils remplissent leur fonction. Le problème se pose avec le mouvement et la narration. La parallaxe, la finition, le jeu des acteurs et le manque de style organique dans les mouvements rendent difficile l'entrée dans l'intrigue et le gameplay. Ces éléments ajoutés à la caméra empêchent les ennemis d'être vus, cachent le protagoniste et pourraient communiquer la monotonie. Quant à la musique, on entend que les villages et les cinématiques sont accompagnés de thèmes particuliers avec une certaine épopée et une tonalité plus exotique, tandis que les scénarios d'exploration accentuent les sons ambiants. Les dialogues ont un son particulier lorsqu'ils apparaissent à l'écran, même si cet effet pourrait facilement être supprimé. Les mécanismes de chaque personnage sont amusants car ils se mélangent assez bien, mais les éléments essentiels tels que la caméra, les animations et les graphismes doivent être peaufinés pour exploiter ce que leurs personnages offrent. Parfois, après un saut, la caméra se déplace automatiquement vers un autre emplacement, ce qui détourne l'attention de l'action du personnage. Il peut arriver que le joueur estime que le carré est trop étroit pour anticiper les actions ennemies, percevoir des richesses et/ou des éléments importants du scénario. Certains obstacles et ennemis peuvent se fondre dans le fond ou dans la parallaxe des objets, sans que cela soit compris comme le but du jeu, et les mouvements d'anticipation et de décélération sont quelque peu plats et manquent de ce style organique. Les détails susmentionnés peuvent rendre les mécanismes de base du jeu quelque peu difficiles à maîtriser. Il faut donc garder cela en tête pour explorer en profondeur ce titre qui combine ingénieusement les défis même s'il faut du temps pour s'y adapter.Leif's Adventure : Netherworld Hero est un titre qui séduit les fans du folklore nordique à travers un mélange assez intéressant de mécaniques alternées proposées par deux personnages. En revanche, pour les amateurs de plateformes 2D les plus exigeants où les réflexes et l'adrénaline constituent une grande partie de la sensation du jeu, ils pourraient avoir l'impression que ce titre a un rythme plus lent.