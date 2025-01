Après la révolution mexicaine, tout était en désordre. Ils se battaient tous pour le siège présidentiel et, lorsque la poussière s'est finalement calmée, chacun a conspiré pour éliminer l'autre. Un journaliste, récemment promu dans le journal El Unilatéral, découvre le fil d'une conspiration qui le conduira à enquêter sur qui a l'intention de donner une mauvaise image du président de l'époque, Álvaro Obregón. Ici, il faut partir de plusieurs points. Pour commencer, si vous connaissez l'histoire , "Mexico, 1921: A Deep Slumber" n'aura pas de rebondissements trop choquants. Pour continuer, l’intrigue est expliquée de manière assez simple, elle ne sera donc ni trop complexe ni très alambiquée. De plus, les personnages qui le composent mettent un peu de temps à surexpliquer certains faits compliqués. Cependant l’attrait du jeu l’emporte sur ce qui compte. Oui, bien qu'il ait un gameplay intéressant, ce sont les fans d'histoire (et surtout d'histoire mexicaine) qui pourront l'apprécier pleinement. Cela est également bénéfique pour que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur cette étape du Mexique. Dans "Mexico, 1921: A Deep Slumber", des mécanismes de jeu très intéressants nous sont présentés. Même si cela paraît un peu brutal, cela colle bien au contexte. On pourrait le considérer comme le principal : l’appareil photo. Cela fonctionne comme vous l'imaginez, comme un mode Appareil photo présent dans d'autres jeux (à ne pas confondre avec un mode Photo). Cependant, ce qui lui donne sa touche au sein du titre, c'est qu'il doit être utilisé comme avec les appareils photo de l'époque. De plus, nous apprenons les principes de base de la photographie tels que l’exposition et la focale.D'un autre côté, le mode Gossip nous aidera à écouter les conversations des autres à des moments très, très spécifiques de l'histoire. Bien qu’il puisse être utilisé dans d’autres endroits où il n’est pas crucial pour l’intrigue, il constitue en réalité l’objectif principal pour une grande partie de celle-ci. Néanmoins, il faudra souligner que, lorsqu'il s'agit de voir certains dialogues, ils s'éloignent très rapidement des cinématiques. De même, dans le site de l'archiviste où se trouvent plusieurs vrais journaux des archives de journaux, il est difficile de sélectionner tous les éléments. Cela affecte l'obtention de l'un des succès, ce qui nécessite précisément que vous les collectiez tous. De plus, au début, nous pensions qu'appuyer simplement sur le bouton pour l'activer fonctionnerait. Bêtement, nous n'avons pas remarqué qu'il fallait se tenir à un endroit précis, mais ce qui était déjà un peu étrange, c'est qu'il fallait aussi montrer d'où venaient les voix pour activer correctement la séquence de potins. À partir de là, il n’y a plus rien à souligner, puisque les interviews ne semblent pas beaucoup changer l’histoire elle-même.Ce qui retient vraiment l'attention, c'est la section artistique. C’est pour le moins exceptionnel. En n'ayant pas les graphismes d'un titre AAA, "Mexico, 1921: A Deep Slumber" se contente de son esthétique. Au-delà des personnages, qui se fondent bien avec le reste, les environnements ressemblent à des maquettes en carton. Pas mal, c'est comme voir un diorama de Mexico prendre vie. Le ciel ressemble aussi à un tableau dans le style de Vincent van Gogh. La bande originale gagne également un point, notamment le thème qui revient à plusieurs reprises et au début, dans El Unilatéral. C'est une pièce composée avec des sons de machine à écrire. On aime quand ils utilisent des éléments qui ont à voir avec le but de la composition. De même, certains angles de caméra dénotent une cinématographie notable. En revanche, l'absence de traduction française risque de laisser plus d'un joueur sur le bas côté, surtout que les dialogues sont assez nombreux.Peut-être que "Mexico, 1921: A Deep Slumber" finira par être une entrée qui ne sera pas appréciée par beaucoup, mais pour ceux qui l'apprécieront, ils tomberont sur une œuvre réalisée avec amour. Cela ne suffit pas toujours, mais ici, une bonne cuillerée de sucre compense l'amertume d'un café qui n'est pas pour tout le monde.