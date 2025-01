Prédictions pour 2025

Les agents IA : s’agit-il simplement d’une version sous stéroïdes de l’automatisation robotisée des processus ?



Ces agents ont suscité un engouement considérable cette année ; toutefois, pour déterminer si la réalité est à la mesure de l’engouement, nous devrons surveiller la maturation de cette technologie au cours de l’année à venir. Il existe, depuis un certain temps déjà, de petits applets transparents qui utilisent des API pour automatiser les flux de travail, et je serais curieux de voir dans quelle mesure ces agents diffèrent de ce principe. Certes, ces agents disposent de fonctionnalités supplémentaires, grâce à l’apprentissage automatisé. Cependant, leur principe fondamental paraît assez semblable à l’automatisation robotisée des processus.



L’expérience utilisateur jouera un rôle toujours plus important dans la différenciation des systèmes ERP



Historiquement, les fournisseurs de systèmes ERP ont priorisé les fonctionnalités pour différencier leurs offres. À mesure que la technologie a évolué et que les normes ont rendu plus homogène l’interopérabilité entre les systèmes, toutefois, les fonctionnalités sont devenues un facteur de différenciation moins important. Tandis que des clients toujours plus nombreux adoptent le Cloud et que les applications ERP deviennent omniprésentes, les fournisseurs vont devoir répondre à une question incontournable : « Comment différenciez-vous votre offre ? » Et l’ajout de l’IA aux fonctionnalités ne fera qu’accentuer cette problématique. Ce n’est pas tant l’offre de fonctionnalités qui différenciera les solutions ERP, mais la manière dont vous pouvez les utiliser.



Que saisissez-vous et que voulez-vous dire ? Aider l’IA à prédire la prochaine action des utilisateurs



Face à un engouement excessif, nous devons veiller à ne pas confondre l’IA conversationnelle et l’IA pour les systèmes ERP : l’IA générative (ou GenAI) ne peut répondre à l’ensemble des exigences caractérisant le monde des systèmes ERP. Les outils d’IA conversationnelle peuvent répondre à un très grand nombre de questions ouvertes, et ils s’avèrent très utiles pour produire des synthèses issues de l’ensemble des informations qu’ils peuvent analyser. Cependant, il est difficile d’anticiper les questions que vont poser les utilisateurs – et, par conséquent, les connaissances que doit leur fournir l’IA, précisément en raison de la nature ouverte des questions.

La mise en œuvre de l’IA conversationnelle peut être pertinente pour certaines fonctions des applications ERP ; toutefois, il est essentiel que l’outil IA soit capable d’anticiper ce que recherche l’utilisateur. La plupart des interactions avec un système ERP sont transactionnelles, et sont donc intrinsèquement moins ouvertes. Il est donc plus pertinent de déployer IA conforme à un flux de travail, c’est-à-dire une IA comportant un champ d’application plus restreint, qui n’a pas besoin d’analyser un volume infini d’informations pour anticiper les futures questions des utilisateurs. Par exemple, dans le contexte d’un service financier, l’IA pourrait traiter des questions telles que « Le fournisseur a-t-il envoyé la facture ? » « La facture a-t-elle été approuvée ? » « A-t-elle été transmise aux fins du paiement ? » « A-t-elle été payée ? »

C’est pourquoi une réflexion essentielle concernant l’utilisation de l’IA dans les systèmes ERP consiste à comprendre ce que souhaite saisir l’utilisateur (c’est-à-dire ce qu’il demande à l’outil) et la nature du problème qu’il cherche à résoudre. Si vous comprenez ces aspects, vous disposerez d’un meilleur point de départ pour définir vos attentes concernant votre système IA et pourrez ainsi aider l’IA à mieux anticiper les futurs besoins de l’utilisateur.



Sécurité des données



Les nouvelles réglementations telles que NIS2 et DORA contraindront les entreprises à déployer davantage de contrôles réglementant l’accès aux données et les obligeront à examiner de quelle manière les fournisseurs gèrent ce processus. Cette démarche entraînera de nouvelles difficultés, ainsi que la nécessité d’équilibrer les investissements consacrés à la cybersécurité et d’autres priorités.



Elle augmentera également l’importance que revêt l’endroit où résident les données, car les entreprises devront se préoccuper de la souveraineté des données si elles aspirent à se conformer aux législations nationales et régionales. Dans le pire des cas (notamment pour les moyennes entreprises qui ne disposent pas des mêmes ressources que leurs concurrents plus importants), elles pourraient être contraintes d’évaluer s’il est rentable d’entrer sur certains marchés, en raison des exigences réglementaires auxquelles elles seront confrontées.



Où résident vos données ? La souveraineté des données pourrait avoir un impact considérable sur les stratégies informatiques à l’avenir



L’intégration en tant que service continue de s’imposer comme une tendance. Toutefois, la réglementation croissante des données, notamment en Europe, pourrait avoir des conséquences sur la manière dont les entreprises intègrent leurs applications. Par exemple, l’utilisation d’une plateforme Cloud basée aux États-Unis peut offrir un excellent moyen d’intégrer l’ensemble de vos applications ; toutefois, si les données résident aux États-Unis, cette démarche peut également susciter des problématiques en matière de souveraineté des données. Par conséquent, la question consistant à savoir où résident les données pourrait avoir des conséquences considérables pour les entreprises opérant en Europe. Si vous avez des clients en Allemagne, vous devrez vous conformer à la réglementation allemande en matière d’accès aux données et de protection des données, ce qui vous contraindra peut-être à stocker vos données sur différents sites dans cette région.



La voie menant à l’approche « AI Everywhere »



IDC a publié un nouveau rapport d’étude InfoBrief examinant l’avenir des lieux de travail améliorés par l’IA, et il ne fait aucun doute que les entreprises doivent délaisser la vision à court terme des avantages qu’offre cette technologie. Il est compréhensible que les entreprises aient priorisé la capacité de l’IA à automatiser et rationaliser les processus, avec l’objectif de réduire les coûts et d’accroître la productivité. Cependant, le succès à long terme de l’IA exige de mener une réflexion en profondeur sur notre relation au travail. À mesure que la technologie progressera, IDC pense que l’IA évoluera du statut d’assistant vers celui de conseiller et, en fin de compte, deviendra un agent qui aidera le personnel à générer un avantage concurrentiel. Pour atteindre cet objectif, toutefois, les entreprises doivent développer un « ADN de l’IA », afin d’aider leurs collaborateurs à adopter la technologie et à comprendre les compétences dont ils auront besoin pour en tirer le meilleur parti. Cette démarche entraînera l’apparition de nouveaux rôles, à l’image de celui d’orchestrateur d’IA, et privilégiera les compétences d’experts, plutôt que les compétences de gestionnaires. Toutefois, les entreprises auront besoin d’un nouveau cadre de développement de compétences pour aider leurs collaborateurs à s’adapter.



2025 représente la moitié de la décennie



La première moitié de la décennie a été incroyablement éprouvante, mais elle a montré comment et pourquoi l’adoption du Cloud offre à chaque entreprise la possibilité de s’adapter à des environnements changeants et d’interagir avec ses clients par le biais d’applications et de services numériques. Nous continuerons à voir des entreprises toujours plus nombreuses, quelle que soit leur taille, à adopter le Cloud ; cependant, il incombera aux fournisseurs de s’assurera de simplifier autant que possible le parcours d’adoption du Cloud et de soutenir leurs clients à chaque instant, afin de maximiser la valeur de leurs investissements.