Pour ceux d’entre vous qui aiment les jeux d’action hack and slash rapides, VOIN pourrait être l’un de vos choix. Il offre une action tranchante enveloppée dans du pixel art sympa. Fait intéressant, ce jeu a été développé par un développeur solo basé en Moldavie utilisant Unreal Engine 5. Concrètement, VOIN est un jeu d'action se déroulant dans un monde sombre et fantastique. Dans Voin, vous êtes un guerrier élémentaire invoqué par un sorcier pour débarrasser la région d'une peste de morts-vivants. Il vous oblige à voyager depuis un donjon extra-dimensionnel pour explorer et nettoyer une série de mondes ouverts denses, y compris une étendue de châteaux en ruine à flanc de montagne qui rappellent les jeux Doom. En général, VOIN est un jeu d'action RPG avec une perspective à la première personne qui combine des éléments de roguelike et d'extraction. Dans les énormes bottes métalliques de VOIN, un guerrier qui exploite le pouvoir de la foudre, le titre voit les joueurs explorer des zones sur une carte assez vaste, tuant tous les monstres en vue pour un butin précieux, et retournant au hub pour transformer leur butin en améliorations de niveau. et de nouveaux équipements, augmentant lentement votre force jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à combattre le boss.Ce qui nous intéresse dans ce jeu, qui ressemble à Doom et Ghostrunner, c'est le mouvement des personnages, les dégâts qu'ils infligent et le rythme du combat contre les ennemis qui se déplacent à perte de vue sur l'écran. Nous avons été impressionnés par sa réactivité et sa vitesse de déplacement. Les manœuvres telles que le mouvement d'esquive sont instantanées et satisfaisantes, et les effectuer au bon moment peut vous donner un effet de ralenti pour vous donner la possibilité de lancer plus d'attaques et d'infliger un maximum de dégâts. C'est toujours agréable de bien faire ça, et c'est encore plus vrai lorsque vous pouvez esquiver plusieurs attaques d'affilée. Et les combats de boss sont ceux où les choses se passent vraiment bien, en évitant les attaques au mieux de vos capacités et en utilisant les meilleures versions. Cependant, toute cette excitation semble être érodée par la même variété d’ennemis. Bien que les commandes soient excellentes et que le gameplay semble générique pour le joueur, le combat de VOIN est actuellement gêné par des ennemis trop simples et un manque de variété dans ses combats. En efffet, la plupart des ennemis disposent d'un arsenal très limité pour attaquer le joueur et leur placement dans le monde semble statique et répétitif. La situation est aggravée par l'ampleur des lieux actuellement proposés qui, bien que beaux et très bien décorés, ne peuvent permettre qu'un nombre limité de combats trop similaires. Les animations d'attaque sur certains ennemis semblent également maladroites, mais nous pouvons le comprendre car la phase de développement de ce jeu est encore en accès anticipé.Visuellement, VOIN utilise le dernier moteur d'Unreal Engine et présente un monde sombre et fantastique dans un pixel art cool, donnant plusieurs touches esthétiques. Le jeu commence par une séquence hautement cinématographique montrant le personnage du joueur, un chevalier en armure étincelante, ramené à la vie par la foudre comme le monstre de Frankenstein. Une fois que vous maîtrisez VOIN, vous pouvez explorer le centre du jeu, qui consiste en un énorme bâtiment en obsidienne dans un champ sombre qui serait parfait pour une pochette de disque de doom metal, avant d'entrer dans le niveau approprié pour démarrer le jeu. Les environnements proposés jusqu'à présent sont magnifiques et parviennent à donner une impression d'ampleur et de verticalité à vos attaques ennemies. Ces environnements créent un sentiment d'échelle et d'ouverture qui aide les joueurs à avoir l'impression de se diriger eux-mêmes à travers le monde plutôt que de se laisser guider par le monde du jeu, ce qui est un équilibre difficile à atteindre. Cependant, la carte semble un peu vide à ce stade, avec des coffres à butin et des secrets parfois situés un peu trop loin les uns des autres. Quant à la qualité sonore, nous apprécions plutôt la musique de fond qui fait monter l’adrénaline. La musique présentée réussit à créer une atmosphère qui soutient l'aventure de Dark Fantasy. En dehors de cela, la qualité du doublage est également très bonne, chaque personnage exprimé se sentant vivant et expressif. Les interactions entre les personnages deviennent plus profondes et rendent l'histoire présentée plus réelle.Après la bataille, vous analyserez les largages ennemis à la recherche de nouveaux équipements et inspecterez soigneusement les environs à la recherche de coffres à piller et d'autres secrets à découvrir. Le mécanisme d'extraction vous permet de créer un portail à tout moment pour revenir au hub VOIN avec votre butin, mais le placement du portail sera toujours à une certaine distance du joueur. Il existe de nombreux objets différents à trouver qui modifient considérablement le gameplay. Trouver de nouvelles armes et augmenter votre force globale est toujours amusant, mais le vrai plaisir est de trouver des effets passifs pour rendre les batailles plus intéressantes. Il s'agit d'une fonctionnalité que l'on retrouve souvent dans les jeux roguelike, où vous obtiendrez des objets et des buffs qui renforceront votre personnage. Bien sûr, ces objets et buffs sont temporaires jusqu'à ce que vous soyez vaincu et mouriez, et tout ce que vous obtenez sera réinitialisé. Mais en fin de compte, il s'agit d'un aspect addictif, car la rejouabilité sera plus élevée, ce qui profite finalement à VOIN compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de s'attacher à des objets plus puissants lorsque vous êtes au milieu de la partie. Cela ouvre également la voie à de nouvelles explorations et fait du combat une situation plus risquée mais enrichissante. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu lors de la phase d'accès anticipé de VOIN, tous les points positifs entrelacés créent un cadre vraiment solide pour en faire un jeu d'action de qualité à part entière.Pour un jeu indépendant, VOIN propose en fait un contenu de jeu assez excitant et addictif. Les bases d'un flux de combat, d'une conception et d'un équipement satisfaisants sont là, mais les éléments supplémentaires nécessaires pour amener le gameplay de VOIN à son plein potentiel, tels que la variété des ennemis et des rencontres et des récompenses plus cohérentes pour l'exploration, nécessitent encore un peu de travail.