River City Saga: Three Kingdoms Next

L’histoire historique de l’ère des Trois Royaumes en Chine a en effet eu une grande influence sur le monde. Parce qu'elle est si célèbre, cette histoire est souvent adaptée dans des médias de divertissement tels que des films et des jeux vidéo pour être représentée sous différentes formes. Il y a deux ans, le développeur A+ a collaboré avec Arc System Works pour adapter cette histoire dans leur franchise de jeux vidéo, à savoir River City Saga : Three Kingdoms (2022). Cette année, le jeu a eu une suite directe qui continue l'histoire du préquel qui a désormais le mot Next ajouté au titre. La différence est que cette fois, la suite du jeu est gérée par un autre développeur, à savoir R-Force. Ce spin off de River City Saga place les personnages de la série River City pour agir comme des personnages historiques de l'histoire des Trois Royaumes. En tant que personnage principal, Kunio occupe une position centrale en incarnant Guan Yu. Semblable à Kunio, d'autres personnages tels que Kyoko, Misako et d'autres agiront également en tant que personnages importants impliqués dans l'histoire. L'histoire de ce jeu commence après la bataille des Falaises Rouges et se poursuit jusqu'à atteindre son apogée historique lors de la bataille des plaines de Wuzhang. Avec autant de personnages de River City présents ici, l'histoire ne se terminera pas sans comédie.Ce jeu prend en charge la fonctionnalité Local Coop à laquelle vous pouvez jouer si vous disposez d'un deuxième contrôleur. Le deuxième personnage utilisera le personnage Guan Ping qui accompagne Guan Yu. Vous commencerez l'aventure les mains vides. Au fur et à mesure que le jeu progresse, vous obtiendrez diverses armes telles que des coups de poing américains , des épées, des bâtons, du bambou, etc. pour rendre vos attaques encore plus puissantes. Tout comme le prequel, ce jeu utilise toujours le genre Beat'em up avec un petit élément RPG ajouté. Vous êtes libre d'explorer la zone pour réaliser des missions principales, des missions secondaires, acheter des objets à la boutique ou vous renforcer en achetant de nouveaux équipements. Ce jeu vous obligera à faire de nombreux retours en arrière vers les zones précédentes. Heureusement, la carte de ce jeu est facile à comprendre et il existe une fonction de voyage rapide pour réduire le temps de trajet. L'une des nouvelles fonctionnalités proposées dans ce jeu concerne les motos. Oui, vous pouvez l'utiliser pour combattre en frappant l'ennemi. Votre moto peut également être améliorée pour être plus solide, vous rendant temporairement invulnérable lorsque vous la conduisez. Cette fonctionnalité est très utile si vous êtes entouré de plusieurs ennemis à la fois.Ce jeu affiche toujours fidèlement le style visuel couramment utilisé dans la série River City en combinant des modèles de personnages de sprite de style 16 bits avec un environnement 3D moderne. À première vue, ces styles semblent incompatibles car ils s’entrechoquent, mais d’un autre côté, c’est précisément ce qui caractérise ce jeu. Une chose que nous aimons dans la présentation visuelle est que même si elle utilise des techniques 16 bits, elle semble toujours moderne et non obsolète. Les illustrations de personnages lors de conversations sont également rendues aussi attrayantes que possible avec des rendus de personnages nets. La qualité audio de ce jeu peut être considérée comme tout à fait unique car la majorité de la musique chantée a un ton humoristique. Ceci est destiné à construire le thème humoristique véhiculé par l’histoire. Malheureusement, la conversation elle-même n'est pas prise en charge par la voix off et elle semble donc assourdie. Bien sur, le jeu est totalement en anglais, ce qui n'étonnera personne, mais les conversations sont dans l'ensemble faciles à suivre. En revanche, on peut regretter que le jeu ne soit pas disponible en version physique en Europe, c'est pourtant le cas en Asie du Sud Est. Quoiqu'il en soit, on sent que les jeux Beat'em up sortent de leur hibernation après une longue période. Il est devenu un genre qui devient aussi populaire qu’il l’était au sommet de sa popularité dans les années 90. En tant que joueur ayant expérimenté la beauté de cette époque, c’est certainement une bonne nouvelle car nous avons enfin beaucoup de choix pour ce genre. River City fait partie des franchises qui donnent sa propre couleur grâce à l'humour caractéristique qu'elle apporte.River City Saga: Three Kingdoms Next est une suite du jeu beat'em up qui est assez divertissante, tant en termes de gameplay que d'histoire. Le développeur R-Force s'avère capable de perpétuer l'héritage d'A+ Games et de rester fidèle à la formule de jeu classique de River City. Le gameplay est amusant, léger et toujours amusant pour tout le monde. Si vous recherchez un jeu Beat'em up avec un peu d'éléments RPG, ce jeu est fait pour vous.