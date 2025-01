5 prévisions de cyber-sécurité pour 2025 par ESET Research

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

RansomHub remplace LockBit et devient le leader du marché RAAS. Les tueurs EDR évoluent et les nouveaux venus utilisent Rust ou Go pour cibler des plateformes plus vastes.: la dérégulation pourrait faire croitre le volume de spams et d'escroqueries générés par l'IA. Les attaquants pourraient utiliser des petits modèles GPT pour usurper l'identité des victimes. On s’attend à une augmentation des faux comptes basés sur le deepfake.: avec la suppression de RedlineStealer, d'autres MaaS infostealers, tels que Lumma Stealer, combleront le vide et leurs activités augmenteront en 2025.Le statut obligatoire de NIS2 s'étendra à travers l'UE avec des différences locales. Bien qu'exemptés, les petits fournisseurs doivent se conformer ou risquer d’être exclus par les entreprises conformes à NIS2. NIS2 pourrait modifier le ciblage des cybercriminels et les amendes pourraient être détournées pour extorsion, comme avec le RGPD.on s’attend à une utilisation massive et continue des VPN pour mener des attaques ainsi qu’à un ciblage accru des télécoms US tout au long de 2025.concentration accrue des acteurs russes sur le cyber-espionnage en Ukraine et dans les pays qui la soutiennent, en attendant la position qui sera prise par le nouveau président américain.les groupes alignés sur l’Iran ont stoppé leurs tentatives de nuire à la société israélienne par espionnage. Les récentes pertes du Hezbollah et du Hamas réduiront l’utilité des informations recueillies par l’Iran.