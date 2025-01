LucasArts a lancé son premier jeu de tir à la première personne en 1995 sur PC puis sur la première PlayStation. Star Wars: Dark Forces n'a pas seulement été le précurseur des jeux du genre produits par le studio, mais il devient également le pionnier d'une nouvelle franchise, introduisant un héros sans précédent et élargissant considérablement l'univers créé par George Lucas. Star Wars : Dark Forces Remaster arrive avec des graphismes et un gameplay améliorés, préservant son essence pratiquement intacte non seulement pour satisfaire les joueurs qui ont vécu cette époque nostalgique, mais aussi pour répondre aux normes de gameplay nécessaires pour que le titre reste pertinent aujourd'hui. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, Dark Forces se déroule après les événements de « Un nouvel espoir » (épisode IV) et raconte l'histoire de Kyle Katarn, un ancien officier de l'Empire Galactique qui a fait défection et travaille maintenant comme mercenaire pour l'Alliance rebelle. Lors de sa dernière mission avec les rebelles, Kyle est chargé d'une mission de reconnaissance dans une base impériale considérée comme inactive suite à la destruction de l'Étoile de la Mort. À la surprise de Kyle et des rebelles, les Impériaux y sont toujours actifs, travaillant sur un projet appelé Dark Troopers : des droïdes dotés d'armures et d'armes avancées, capables d'anéantir les postes et bases rebelles sans affronter de résistance. Une version de ce concept a été présentée à la fin de la deuxième saison de la série Disney+ "The Mandalorian". Craignant l'avancée du projet, le chef de la résistance rebelle Mon Mothma demande à Kyle, avec l'aide de son ami Jan Ors, d'enquêter davantage à ce sujet et de faire tout son possible pour empêcher les Impériaux de le terminer. Autrement, cela entraînerait la fin imminente du conflit civil dans la galaxie, la rendant vulnérable au pouvoir de l'Empire.Bien qu'il soit surnommé à l'époque "DOOM avec un skin Star Wars", il est indéniable que Dark Forces partage certaines similitudes avec le célèbre jeu de John Romero. Cependant, le jeu présente une dynamique plus élaborée, puisque l'objectif ne se limite pas à se déplacer sur la carte d'un point à un autre. Face aux forces impériales, Kyle doit atteindre des objectifs spécifiques à chaque phase pour avancer dans la mission et faire progresser l'histoire. En plus du gameplay agile et rapide qui inclut l'utilisation d'armes emblématiques de la saga Star Wars et l'exploration de lieux inspirés de mondes connus, Dark Forces se distingue par sa narration, marque de fabrique des jeux LucasArts. Le jeu était l'un des premiers à l'époque à proposer des cinématiques entre les étapes, ce qui contribue à l'immersion du joueur dans le vaste univers de Star Wars. Le doublage de certains personnages, dont le méchant Dark Vador, enrichit encore cette expérience, ajoutant plus de valeur au jeu. Notez que Dark Forces s'est vendu à plus de 320 000 exemplaires l'année de sa sortie et a occupé la 11e position des jeux informatiques les plus vendus entre 1993 et 1999, totalisant environ 952 000 exemplaires vendus. Il a lancé une franchise qui a conduit à des romanisations de livres et à une suite directe en 1997 : Star Wars Jedi Knight : Dark Forces II.Star Wars : Dark Forces Remaster ramène le classique de 1995 avec des améliorations significatives des graphismes et du gameplay. Le remaster du voyage de Kyle Katarn prend en charge des résolutions jusqu'à 1080p sur Nintendo Switch et des taux de rafraîchissement jusqu'à 60 fps, avec des modèles de textures haute définition qui ont subi un traitement spécial pour améliorer la présentation du jeu. Les effets d'éclairage ont également été améliorés, offrant une finition supérieure, en particulier dans les environnements intérieurs ou faiblement éclairés où les tirs de blaster sont souvent la seule source d'éclairage. Les cinématiques ont été refaites et, dans certaines scènes, ont reçu un traitement spécial utilisant la technologie de modélisation 3D pour afficher certains éléments des scènes plus en détail. Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de basculer en temps réel entre le mode de rendu remasterisé et l'original de 1995. Cela permet aux joueurs de découvrir le Dark Forces original avec ses caractéristiques particulières telles que les pixels visibles, la faible résolution et le format d'écran réduit, tout en profitant des améliorations du remaster. Une fonctionnalité déjà vu dans Halo The Master Chief Collection ou plus récemment Tomb Raider 1-2-3 Remastered.Le gameplay a été entièrement revu pour répondre aux standards actuels, offrant une expérience plus fluide et dynamique. Les joueurs ont désormais la possibilité de viser de haut en bas, ainsi qu'une nouvelle fonction de roue d'arme qui facilite la sélection des équipements. De plus, Dark Forces Remaster marque les débuts du jeu sur les consoles actuelles, avec des fonctionnalités adaptées aux manettes, permettant une expérience fluide même pour ceux qui préfèrent jouer avec une manette plutôt qu'avec un clavier et une souris, il y a même une compatibilité avec le gyroscope des JoyCon. Cependant, le remaster n’apporte pas beaucoup d’améliorations au-delà de cela. Il n’y a pas de bande-son retravaillée ni de nouveau contenu significatif. Le seul véritable ajout est une galerie contenant des informations sur le développement du jeu et un niveau jouable inédit appelé "The Avenger", qui était un prototype pour la première mission du jeu. Ce niveau n'a pas été inclus dans la version finale en raison de sa difficulté considérable, ce qui pourrait aliéner les joueurs et impacter les ventes. La bande-son et les effets sonores restent les mêmes que la version originale, et certaines nouvelles versions des chansons auraient pu être un ajout bienvenu pour compléter les améliorations graphiques et de gameplay. Il est dommage que cet aspect n'ait pas retenu l'attention.Star Wars : Dark Forces Remaster est un hommage bienvenu au classique de 1995, offrant une expérience mise à jour aux fans de la saga. Bien qu'il présente des améliorations notables telles que des graphismes améliorés et un gameplay révisé, le manque d'ajouts substantiels peut laisser certains joueurs souhaiter plus d'innovation. Cependant, pour ceux qui cherchent à revivre les aventures de Kyle Katarn dans une galaxie lointaine, ce remaster offre certainement un voyage satisfaisant dans un chapitre pertinent de ce qui était autrefois l'univers élargi de Star Wars.