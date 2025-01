Castlevania Dominus Collection est une collection de trois titres de la merveilleuse saga, dans toute leur splendeur metroidvania , initialement sortis sur la belle Nintendo DS. Désormais, nous pouvons suivre tous les désordres et mésaventures de nos chasseurs de vampires préférés et leurs luttes constantes contre les forces de la nuit. Pour commencer, parlons de Castlevania Dawn of Sorrow. Dans celui-ci, nous suivons à nouveau le quotidien de Soma Cruz, la réincarnation de Dracula qui, dans le jeu précédent, a décidé de ne pas suivre les traces du seigneur de la nuit et de redevenir un étudiant normal. Cependant, un an plus tard, l'attaque d'une société secrète oblige notre arrivée à récupérer ses pouvoirs de domination de l'âme pour empêcher les méchants de réaliser leur plan astucieux et merveilleux pour ressusciter le seigneur de la nuit. Une intrigue plus anime , en fait, mais qui conclut très bien la saga de notre ami aux cheveux blancs. Le deuxième titre de la collection Castlevania Dominus est Castlevania Portrait of Ruin. Le jeu, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, suit le parcours du duo Charlotte, une puissante magicienne, et Jonathan, le nouveau possesseur du célèbre Vampire Killer . Dracula refait surface et aucun Belmont n'est apparu face au BO. C'est donc à notre duo coriace de se rendre au château du vampire pour remettre les choses à leur juste place. Cependant, y arriveront-ils ? Après tout, peu importe à quel point il possède le fouet, Jonathan n'est pas un Belmont. Le titre suit la lignée de Castlevania Bloodlines , qui mettait en vedette le père de notre héros aux cheveux blonds et au manteau rouge.Le dernier, Castlevania Order of Ecclesia , implique également une époque sans Belmont et la nécessité d'empêcher la résurrection du grand D. Notre protagoniste, Shanoa, a le pouvoir de contrôler des glyphes qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent mettre n'importe quelle créature maléfique en danger. honte. . Cependant, les trois plus puissants ont été volés, notre protagoniste a perdu la mémoire et, comme on dit, tout a fini par aller en enfer. Reste donc la tâche difficile de partir dans les terres ravagées par les armées du mal à la recherche des glyphes et de sauver ceux qui en ont besoin, d'une manière ou d'une autre. Castlevania Dominus Collection a des récits très différents, surtout si l'on considère que les titres se déroulent à des moments différents de la franchise, tant dans le style que dans la chronologie. Cependant, toutes les intrigues sont très amusantes à suivre, et la somme de l'ensemble garantit des heures de surprises et de plaisir. Les trois jeux Castlevania Dominus Collection ont les mêmes fondations metroidvania , se différenciant le plus par la manière dont ils l'appliquent ainsi que par leurs mécanismes uniques. Nous aurons donc tout le schéma de combat et d'exploration en 2D dans lequel nous trouvons toujours des capacités qui nous permettent, petit à petit, d'explorer davantage les châteaux et de trouver des secrets. Cela dit, voyons en quoi chaque titre diffère.Dawn Of Sorrow revient avec le système d'âme, dans lequel chaque ennemi que nous battons a une chance d'être absorbé et utilisé par Soma. Ces compétences varient entre les sorts d'attaque, de défense, passifs ou de mouvement. Il y en a beaucoup à trouver, et cela donne au titre une bonne durée de vie. En dehors de cela, nous disposons d'un système de sceaux magiques qui doivent être dessinés sur l'écran, ou en appuyant sur des boutons en séquences, pour vaincre certains ennemis plus coriaces. Tout fonctionne bien, étant une nette évolution de ce que nous avons vu dans Aria of Sorrow . Portrait of Ruin repose sur la mécanique de deux personnages contrôlables, et nous pouvons choisir lequel nous contrôlerons en appuyant sur un bouton. Jonathan et Charlotte ont tous deux des styles de jeu et des pouvoirs très différents, ce qui nous donne une bonne variété de gameplay. De plus, cette mécanique est très bien introduite pour résoudre des énigmes et d'autres options offensives, comme les doubles attaques et des choses comme ça. De plus, nous avons une sélection intéressante d’armes et de missions à accomplir. Order of Ecclesia arrive avec le système de glyphes , qui peut être absorbé par Shanoa au cours de ses aventures. Ils peuvent être à la fois offensifs et défensifs, et certains nous offrent également une bonne variété d'options de mobilité. De plus, les combats peuvent être intercalés et améliorés pour créer un bon nombre de combos et de styles de jeu différents. Et nous avons également un bon nombre de missions secondaires à accomplir.Et surprise ! Castlevania Dominus Collection apporte une série d'extras et d'installations qui élargissent encore ce que nous avons vu dans la collection précédente. Commençant en beauté avec l'ajout d'un titre d'arcade appelé Haunted Castle, initialement sorti en 1987. Proposé sous forme originale et remixée , le jeu offre un gameplay classique de Castlevania de l'époque et plaira grandement aux fans de longue date. Quant aux installations que nous avons mentionnées, nous avons beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, nous avons beaucoup aimé la façon dont ils ont disposé les deux écrans utilisés par la DS, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus. Tout a l'air bien et s'affiche bien sur la console, mais nous avons raté de peu plus d'options pour mettre à l'échelle chacun d'eux. En dehors de cela, Castlevania Dominus Collection fournit toujours des informations vraiment intéressantes que le joueur peut voir dans le menu spécial de la collection, comme des bestiaires, des glossaires, des options de sauvegarde et de chargement, et même un mode rembobinage ! Plus besoin de mourir tout le temps à cause des méduses dans la tour de l'horloge dans Dawn of Sorrow , heureusement. Ajoutez à cela une bonne quantité de galeries et de bandes sonores à écouter, ainsi que la possibilité de jouer aux jeux dans leurs versions japonaises et étrangères, et nous avons un jeu qui offre tout ce que les fans peuvent souhaiter.Tous les jeux de la Castlevania Dominus Collection ont de très bons visuels, un rendu de bonne qualité et sans aucune perte par rapport aux titres originaux. En fait, on peut en dire autant de Haunted Castle et de sa version remaniée. Le seul reproche, comme cela a été le cas au fil des années, est le fait que le style visuel a tellement changé dans Dawn of Sorrow et Portrait of Ruin. Comparez-le simplement à Order of Ecclesia pour voir que le style anime ne s'est pas très bien passé. Et la bande-son ? Tout simplement phénoménal, comme c'est habituellement le cas dans les jeux de la série. La possibilité d'écouter ce que l'on veut, via le menu des extras, est toujours une bonne option. Une mention honorable doit également être faite à ce qu'ils ont fait avec Haunted Castle. Les chansons originales étaient déjà bonnes, mais les remixes vont encore plus loin. La collection Castlevania Dominus en vaut-elle la peine ? Eh bien, ce que vous avez lu jusqu'à présent devrait vous donner une bonne idée. Mais quoi qu'il en soit, récapitulons les points : Nous avons ici quatre excellents jeux, avec des mécanismes très amusants et une bonne quantité de contenu à explorer. De plus, les options supplémentaires servent à rendre le package plus complet, et les modes de sauvegarde et de rembobinage rapides nous rendent la vie beaucoup plus facile. Mention honorable pour Haunted Castle , qui a été très bien porté.Au final, il reste à dire que Castlevania Dominus Collection était une beauté, se classant parmi les titres les plus amusants de cette année. Les jeux inclus sont très réussis, tout se déroule bien et à merveille et, en bonus, nous avons des ajouts qui donnent vraiment l'impression d'être un remaster. Désormais, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'ils sortent ceux de l'ère 3D, comme Curse of Darkness et même le fou Castlevania 64.