Le lieutenant carotte a une vendetta personnelle que même vous ne parviendrez pas à calmer lorsque les champignons attaqueront dans Smells like a Mushroom. Les petits jeux ne veulent pas manquer l'occasion de vous raconter une histoire de science-fiction bizarre, quel que soit le genre jouable. Cette fois, ils ont choisi des jeux de tir avec des tournages intenses liés à un humour thématique et peut-être viscéral. Ce n'est pas une combinaison folle, c'est quelque chose qui a déjà été vu, mais chaque créateur l'exécute différemment. Red Limb Studio avertit l'univers sensible des légumes qu'une invasion de champignons destructeurs approche. Les spores se sont coincées avec la mauvaise carotte, car leur tentative d'invasion a laissé une blessure irréparable. Maintenant, vous allez personnellement détruire chacune de ces spores de la face de la galaxie. Concrètement, Smells like a Mushroom propose un jeu de tir à la troisième personne où la plate-forme prévaut avec une action semi-infernale. Nous aurons différents types d'armes que nous pourrons améliorer pour détruire les hordes de champignons et un balayage pour éviter autant de projectiles. Malgré un chemin linéaire, nous pouvons trouver divers secrets qui nous permettent d'obtenir des cosmétiques ou des déchets pour payer des améliorations. Ces améliorations se traduisent par plus de vitalité et améliorent nos armes préférées. Nous aurons de nombreuses armes à notre disposition, mais en raison de la nature des projectiles, vous en utiliserez beaucoup trois en raison de leur portée. Nous ajoutons qu'il dispose d'un jeu coopératif sur le même écran, même s'il n'a pas de jeu en ligne, et bon point, le titre a été localisé en français ce qui n'était pas le cas de la version PC.Le combat est quelque peu mitigé, il ne favorise pas l'utilisation de toutes vos armes, privilégiant celles qui ont la plus grande portée. Les ennemis sont trop nombreux pour créer cette approche infernale de l’exploration régulière, avec quelques éléments destructibles. Au cours de votre voyage, il y aura des sections où nous lutterons contre des mini-boss qui bloqueront le chemin et qui cherchent à changer la dynamique. Certains proposent un défi légèrement différent, mais échouent face aux patrons. Ceux-ci n’auront pas d’énigmes, de résolution de problèmes ou d’utilisation d’objets pour les vaincre. Ils préfèrent gérer un chaos de balles qui complique la bataille, devenant ainsi la meilleure partie de leur gameplay. Nous vivrons des aventures sur différentes planètes, dont les environnements changent et maintiennent le même principe. Plateforme, destruction d'éléments, recherche d'objets de collection cosmétiques pour notre protagoniste, rencontre avec des mini boss et un boss final. Une approche simple qui s'accompagne d'un récit axé sur l'humour plein d'esprit, peut-être que certains trouveront cela grinçant. Heureusement, il parvient à avoir un bon équilibre entre ses éléments pour ne pas se fatiguer sur le long terme.Son style artistique se concentre sur le cel-shading pour donner vie à cette aventure interplanétaire avec des touches de comédie. Dans une certaine mesure, il imite un spectacle pour enfants du samedi, mais avec sa propre approche et sa propre personnalité. La conception des niveaux faiblit un peu, car elle s'appuie davantage sur des flèches pour indiquer le chemin. C'est quelque chose qui empêche les plus récents de rester bloqués, peut-être pourraient-ils essayer d'être plus organiques. Il fait bon usage des couleurs, avec une série d'effets qui contribuent à l'impact visuel de chaque planète. Un grand atout du jeu est sa voix dans chacun des dialogues du jeu. Quelque chose de très rare dans des jeux de ce calibre, mais rien comparé à sa bande-son. Une des meilleures chansons de science-fiction et électroniques avec basse que vous entendrez lors des fusillades. Sans aucun doute, l'effort qu'ils ont déployé dans cette section est surprenant, ce que de nombreux jeux de ce type ont tendance à négliger.Smells like a Mushroom est un jeu simple à la base, avec des combats peu difficiles et des combats de boss agréables. Son level design n'est pas mauvais, mais peut-être qu'il aurait été utile de ne pas avoir autant de flèches et de créer des zones plus fluides. Il possède une bonne variété d'environnements, même s'il gaspille les possibilités de dégâts élémentaires pour donner plus de profondeur au combat en général. Son humour parvient à être un soulagement sans éclipser les moments importants de l'intrigue. Il est accessible à ceux qui souhaitent se lancer dans ce genre, mais ceux qui ont déjà de l'expérience peuvent le trouver très facile.