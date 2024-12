MiceGard est un titre original à sa manière , qui se présente presque comme une stratégie d'action en temps réel , où les réflexes du joueur doivent nécessairement être combinés avec une bonne conscience du positionnement et des mécaniques de jeu. L'histoire de MiceGard part de prémisses bonnes et intéressantes, qui ne sont cependant pas pleinement exploitées. Tout commence lors de la fête de Beltene, en temps de paix. Une paix qui est interrompue par l'enlèvement de quelques enfants, juste pendant la fête. Le protagoniste et une poignée de guerriers se lancent alors à la recherche des pauvres souris disparues, parvenant à les retrouver en peu de temps. Mais à leur retour, le village est détruit et les habitants ont disparu. Cela devient l’incipit d’une intrigue qui mélange la mythologie nordique avec des éléments fantastiques de conte de fées réussis . C'est juste dommage que le titre ne soit pas capable d'évoluer au-delà du concept initial , présentant au joueur une atmosphère intéressante et fascinante, mais terriblement sous-exploitée dans la narration. Le jeu propose un gameplay simple et efficace : vous partez d'un HUB central, le village, à partir duquel vous acceptez des missions. Ces derniers sont des niveaux linéaires petits et assez grands, où vous pouvez réaliser divers objectifs. La gestion du HUB central s'avère être un point d'appui important, mais trop simple, du gameplay. Les pièces sont obtenues lors de missions et peuvent être dépensées pour acheter de nouveaux bâtiments . Ceux-ci donnent des buffs passifs ou de nouvelles capacités . Un concept intéressant, qui n'est cependant jamais exploré correctement : peu de bâtiments et de capacités, combinés à un manque de mécaniques de gestion (même simples comme celles de Cult of the Lamb ou Dave the Diver ), rendent ce composant de gameplay immature et sous-développé.De l'autre côté du secteur du jeu, on retrouve les missions . Ce sont des niveaux habités par des ennemis de tous types, où vous remplissez des objectifs spécifiques . La tentative de compléter ce dernier nous amène clairement à explorer le niveau lui-même , où nous combattons. Et beaucoup aussi. Le système de combat de MiceGard est en fait le pivot autour duquel tourne tout le gameplay. En fait, le joueur contrôle une petite formation de souris guerrières , qui peuvent être disposées en trois formations différentes : distance, défense et libre. Le premier voit les souris se positionner en triangle , où les archers tirent à distance. En appuyant sur un bouton, il est alors possible de foncer vers les ennemis, franchissant ainsi les lignes de défense. La formation défensive voit les souris se positionner en cercle levant leurs boucliers , réduisant ainsi les dégâts subis. En appuyant sur un bouton, il est possible d'effectuer une frappe de bouclier , qui repousse les ennemis. Enfin, la formation lâche permet à chaque élément du groupe de se déplacer rapidement et librement, engageant les ennemis. Les affrontements, comme vous pouvez l'imaginer, reposent donc sur l'alternance continue de ces formations et sur l'utilisation de leurs compétences . Par exemple, il est possible de partir à distance en tirant des flèches, puis de foncer, de passer en formation défensive et de repousser les ennemis, puis de les terminer à coups d'épée.Les commandes sont fondamentalement très simples : un bouton pour attaquer, un pour la capacité de formation et les flèches pour alterner les formations elles-mêmes. Toute la complexité et le plaisir de la structure du jeu résident dans la manière dont le joueur peut exploiter ce qui est à sa disposition. La conception des niveaux et le positionnement des ennemis vous invitent par ailleurs souvent à exploiter les mécanismes de jeu, créant ainsi un gameplay amusant. C'est juste dommage que ces mécaniques ne soient jamais correctement exploitées . En fait, MiceGard reste coincé dans son idée de base , sans ajouter les couches de complexité nécessaires pour rendre le gameplay plus intéressant dans les dernières étapes de l'aventure. C’est un problème qui afflige également le récit, bien trop fade. En pratique, le jeu s'avère être un bon jeu d'action stratégique divisé en niveaux , qui part d'une bonne idée, qui n'est malheureusement pas explorée en profondeur. Cela s'applique à la fois à l'histoire et aux mécanismes de jeu. L'aspect technique de MiceGard est bon, mais pas excellent. Le titre possède de bons sprites et décors, qui sont cependant accompagnés d'animations et d'effets fades. Le secteur artistique, cependant, est excellent, grâce à l'atmosphère qui combine savamment la mythologie nordique et l'esthétique des contes de fées, créant un monde de jeu unique et reconnaissable, capable de donner de l'éclat même aux graphismes les moins élaborés. Enfin, le secteur sonore est bon , avec de la musique adaptée à diverses occasions.MiceGard est un titre intéressant, tant pour son secteur artistique que pour son gameplay unique. Ces idées de base ne sont cependant jamais explorées en profondeur au cours de l'aventure, restant simplement ceci : les fondations de quelque chose de plus complexe qui n'arrive jamais. Le titre divertit pendant toute sa durée, mais donne toujours le sentiment de devoir « décoller » d'une manière ou d'une autre, mais sans jamais le faire. D’excellentes bases, en somme, qui méritent cependant d’être approfondies.