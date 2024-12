Le retour de DÃ©tective Pikachu

Le premier Détective Pikachu , sorti sur Nintendo 3DS en 2016, s'est avéré être une bouffée d'air frais surprise au sein de la franchise Pokémon. Même si l'histoire était assez simple, tout comme son gameplay, le concept sous-jacent le rendait différent de tout autre jeu appartenant à la saga Nintendo. Aujourd'hui, six ans après la sortie du premier chapitre, le détective Pikachu est de retour avec "Le retour de Détective Pikachu". Comme plusieurs années se sont écoulées depuis le chapitre précédent, cette suite a comme prologue un résumé de ce qui s'est passé dans le premier jeu. Cela permet à ceux qui débutent dans ce spin-off de jouer sans forcément avoir à jouer à l'épisode précédent. Le jeu, comme son prédécesseur, met en scène Tim Goodman et Pikachu, deux enquêteurs qui ont contribué à arrêter la propagation de l'agent R, une drogue qui rend les Pokémon fous, les rendant agressifs. Les choses semblent être revenues à la normale à Ryme City après les événements du premier jeu, mais certains Pokémon se comportent à nouveau bizarrement. De plus, les deux enquêteurs ont continué à chercher des indices sur ce qui est arrivé à Harry, le père de Tim et partenaire de Pikachu, porté disparu depuis un certain temps. Contrairement au premier jeu, dans lequel l'agent R a été présenté immédiatement comme le pivot central du récit, Le retour de Détective Pikachu introduit diverses idées narratives et révèle ensuite leur objectif uniquement au fur et à mesure que le récit progresse.Même si la manière dont ces éléments s'entrecroisent est prévisible, pendant les quinze heures de jeu estimées pour boucler l'aventure, voir les différents points s'assembler est pour le moins satisfaisant et efficace. Le retour de Détective Pikachu est essentiellement un roman visuel destiné à un très jeune public, donc aucune des affaires n'est trop complexe à résoudre. Malgré cela, il semble que Nintendo ait pris du recul par rapport au premier chapitre en ce sens, simplifiant encore davantage la structure de jeu de l'expérience. Le joueur, se faisant passer pour Tim, sera appelé à explorer Ryme City en collectant des témoignages et en observant de plus près certaines scènes de crime pour tenter de résoudre les différents mystères qui se présentent à lui. Il existe également quelques missions secondaires optionnelles dans lesquelles il sera possible d'aider les gens et les Pokémon. Bien que dans certains cas, ne pas prêter attention à certains dialogues puisse rendre la vie un peu plus difficile, la plupart des indices sont présentés au joueur de manière didactique et il est presque impossible de ne pas les trouver. Le retour de Détective Pikachu ne contient pas de véritables énigmes, mais plutôt une série de témoignages à recueillir et à suivre.Bien qu'il ne soit pas difficile de tout organiser, dans le chapitre précédent, il était possible de visualiser vos notes et de faire des déductions sur le deuxième écran de la 3DS, même pendant une conversation. Bien évidemment cette fonction est totalement absente sur Nintendo Switch, ce qui oblige le joueur à accéder au menu pour les visualiser. Cela enlève beaucoup de profondeur au gameplay, mais le jeu ne l'oublie pas car la plupart des résolutions d'énigmes sont plus évidentes que Tim ou Pikachu ne le pensent. Ce qui rend inexplicable cette simplification excessive du gameplay, par rapport au premier chapitre déjà accessible, c'est que l' histoire vire vers des thèmes très matures par rapport au public cible. Bien que la franchise ait montré dans le passé des Pokémon kidnappés ou maltraités, dans la seconde moitié de l'intrigue du jeu, nous trouvons des idées narratives que nous n'aurions jamais imaginé voir dans un jeu apparemment destiné à un très jeune public. Le titre devient donc un véritable oxymore du jeu vidéo , avec un gameplay vraiment peu stimulant même pour les joueurs occasionnels, et une intrigue parmi les plus matures de la saga. Le vrai point sensible cependant, comme le veut la tradition de la franchise depuis son arrivée sur Nintendo Switch, est le volet technique. Les jeux de la saga sont désormais, malgré eux , réputés pour être des titres terriblement datés d'un point de vue graphique, et Le retour de Détective Pikachu n'échappe pas à ce qui est désormais devenu une tradition néfaste. Plus précisément, le jeu ressemble plus à un titre 3DS qu’à l’original de 2016, qui était destiné à un écran nettement plus petit. Le jeu manque particulièrement d'animations faciales : chaque personnage a deux expressions, et les deux n'ont rien d'expressif, ce qui empêche toute sorte de pathos dans les scènes les plus dramatiques et émotionnelles. Difficile de se plonger dans l'enjeu majeur de l'histoire alors que Tim a la même expression pendant la majeure partie de l'aventure.Indépendamment de cela, les graphismes sont toujours propres et bien finis , même si la définition est un concept totalement absent du titre, et certaines animations sont décidément au-dessus de la moyenne pour les titres appartenant à la franchise Pokémon. Cependant, compte tenu de ses quelques mérites, l'aspect technique est presque entièrement rejeté , également en raison de la grande attention portée aux vidéos et aux conversations, ce qui rend encore plus évidentes les limites d'un jeu qui semble vieux d'au moins trois générations. Mais le point central de l'expérience est évidemment les Pokémon et la manière dont ils interagissent avec le monde du jeu, avec les personnages et avec les protagonistes. Certains ne pourront que parler, mais d'autres seront d'une grande aide pour résoudre des affaires , et la plupart d'entre eux parviennent à se démarquer malgré leur peu de temps d'écran. Lors des missions dans lesquelles Pikachu fait équipe avec d'autres Pokémon, comme Caninos et Luxray, leurs capacités uniques seront mises en valeur . C'est sans aucun doute une qualité du titre, qui rend l'univers du jeu bien plus vivant que les principaux chapitres de la série. Le souci du détail pour les Pokémon présents dans l'histoire n'est malheureusement pas le même que celui réservé aux personnages humains, unidimensionnels et sans intérêt , y compris le protagoniste Tim. Au final, Le retour de Detective Pikachu est un titre qui présente certains avantages qui sont cependant totalement mis à mal par ses innombrables défauts. Une intrigue étonnamment mature est en effet éclipsée par un gameplay peu passionnant, tandis qu'une bonne valorisation du Pokémon est mise à mal par un volet technique bien trop daté. En gros, c'est une belle aventure qui divertit sans trop de prétentions , avec de jolis moments pleins d'humour. Mais après l'incroyable succès du film inspiré du premier jeu vidéo (que Le retour de Detective Pikachu mentionne de manière à peine voilée ) de Nintendo et de l'équipe de développement de Creatures, il était raisonnable d'attendre beaucoup plus.- Le retour de Détective Pikachu est un titre qui ne parvient pas à trouver sa propre dimension. Bien que d'une part il essaie d'oser avec une intrigue résolument plus profonde que la moyenne des titres de la franchise, en même temps le même courage n'est pas appliqué au composant de jeu, limité en raison de la volonté de Nintendo de le rendre accessible à tous. A cela s'ajoute une composante technique qui, comme c'est la tradition sur la série depuis plusieurs années maintenant, est loin d'être même suffisante. Un titre avec un gros potentiel qui n'a pourtant quasiment pas été exploité du tout.