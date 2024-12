Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

Après de longues années d'absence de la scène, la série de RPG Mario & Luigi , l'une des pierres angulaires de la bibliothèque Nintendo Game Boy Advance et Nintendo DS, revient avec une nouvelle aventure conçue pour Nintendo Switch. Mario & Luigi : Brothership, traduit dans notre pays avec le sous-titre "L'épopée fraternelle" aura-t-ik su redonner aux fans l'enthousiasme, l'énergie et le plaisir qui ont fait des chapitres précédents de la série une expérience capable de très bien survivre à l'épreuve du temps ? Certaines histoires ne finissent jamais : elles circulent énormément et reviennent. C'est le cas de Mario et Luigi, les deux frères inséparables, symbole du monde du jeu vidéo, qui se retrouvent à vivre une nouvelle aventure pour découvrir un nouveau monde à sauver... à nouveau ensemble ! Le monde de Connexia a perdu son unité à cause de la décomposition de l'Unicéa, seul moyen capable d'unir tous les territoires de ce monde vaste et sans précédent qui, désormais, errent sous la forme d'îles dispersées dans un vaste océan. Mario et Luigi devront aider Ampéria et Couchomb, leurs nouveaux amis, à reconnecter les îles au nouveau Unicéa situé sur l'île Navisthme, le hub principal du jeu : pour ce faire, il faudra résoudre les problèmes qui menacent les différentes zones du monde du jeu.L'histoire du titre, comme prévu, n'est pas particulièrement complexe, mais propose quand même des idées intéressantes grâce à la présence de personnages qui restent en tête (le grincheux NON-cochon Couchomb surtout) et la bonne variété de décors proposés au cours de l'aventure. En utilisant le télescope sur l'île Navisthme, Mario et Luigi se lanceront vers les différentes destinations pour "retourner à la base", garantissant au joueur une expérience amusante pendant au moins ving heures de jeu . De manière générale, nous sommes très satisfaits de la façon dont a été géré le rythme de l'aventure, qui baisse rarement en intensité. En nous concentrant sur le facteur gameplay, en nous souvenant bien de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents de la série spin-off, nous observons une continuité claire (voire excessive) non seulement dans les choix stylistiques, mais aussi dans les possibilités offertes au joueur. Mario et Luigi combinent leurs compétences pour créer des attaques en temps réel contre les ennemis , avec un timing plus que nécessaire et une bonne coordination des boutons afin de vaincre même les créatures les plus difficiles. Ce timing se retrouve également dans les sections défensives, où les frères doivent éviter ou contre-attaquer les attaques ennemies. On peut en effet admettre que cet aspect spécifique du titre est le moins convaincant : on ressent très peu d'envie d'innovation, contrairement à ce à quoi Nintendo est habitué, malgré le fait d'être confronté à une structure dont, dans sa répétitivité, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas divertissante. Les sections de gameplay qui se développent dans l'univers du jeu mettent fidèlement en valeur les pierres angulaires de la série, tout en incluant quelques énigmes environnementales intéressantes que nous avons trouvées intrigantes par leur simplicité.Le rendu artistique et technique du titre est un autre point important à prendre en considération : avec des références claires aux choix stylistiques qui ont caractérisé les chapitres précédents de la série, notamment les re-propositions sur Nintendo 3DS, le titre bénéficie d'un rendu délicat et captivant en termes de choix de formes et de couleurs. La conception des personnages, les jeux d'ombre et de lumière et les décors s'intègrent parfaitement, donnant vie à une identité artistique précise agrémentée d'une bande-son de bonne qualité, mais pas particulièrement incisive. D'un point de vue artistique, en conclusion, le titre reflète pleinement l'esprit de la série de départ sans se dénaturer, mais plutôt avec une continuité appréciable. La série Mario & Luigi s'est toujours beaucoup inspirée des dessins animés pour ses visuels, et c'est ici une transition parfaite du style artistique de la série à la 3D ! Les visuels sont magnifiques, le style artistique plus « cartoon » de la série ainsi que le cel shading parviennent vraiment à rendre certaines vues du jeu à couper le souffle. Les scènes sont colorées et vivantes et aucun endroit n’est inintéressant à regarder ! Nous avons joué au titre à l'aide d'une Nintendo Switch de 2017 : nous le soulignons car, malheureusement, il faut souligner la présence de ralentissements peu invasifs mais très fréquents au cours de l'expérience. Malgré sa simplicité structurelle, le titre pousse la console hybride de Nintendo "à l'extrême", avec des appareils plus anciens qui, en fait, finissent par être affectés.La prise en main de Mario & Luigi Brothership est essentiellement la même que celui des jeux précédents de la série. Ici, vous contrôlez Mario et Luigi tout en explorant des mondes, en utilisant des plateformes et en combattant des ennemis, la grande différence étant que le saut de Luigi est désormais automatique. C'est un changement qui peut déplaire à certains, mais avec le temps on s'y habitue et c'est devenu quelque chose de très positif dans les sessions de plateforme plus compliquées. Finalement, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est exactement ce à quoi les fans de la série dérivée doivent s'attendre : un titre simple mais intrigant qui pose ses bases sur ce qu'a été la série dans le passé, péchant probablement précisément par manque d'envie d'apporter un souffle d'air frais , pratiquement appelé après des années et des années d'attente. Du point de vue de l'histoire, les premières heures peuvent sembler longues, le joueur faisant les mêmes choses sans que l'histoire n'avance de manière majeure. Mais la seconde moitié du jeu est excellente .... lorsque Bowser apparaît pour la première fois. A partir de là, l'expérience change complètement !Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est un titre qui répond au désir des fans de revenir dans l'univers RPG le plus apprécié de la franchise. Les ambiances et les sensations véhiculées sont les mêmes, tout le charme du reste de la série est intact, avec quelques modifications apportées pour tenter de faire évoluer la formule. Aurait-on pu risquer davantage ?