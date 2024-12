Xuan Yuan Sword : The Gate of Firmament n'est pas un titre dont nous entendons parler pour la première fois en ce moment. Né sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre développé par Softstar est enfin arrivé sur PS5. Entièrement immergé dans le monde de la mythologie et du folklore chinois, le titre raconte les événements qui voient nos protagonistes mêlés au monde mystérieux du paradis, dont les portes ont été ouvertes par l'empereur de Jade afin de retrouver sa fille bien-aimée disparue, menant cependant comme une conséquence, à une expansion rapide du culte des démons parmi les hommes. Le titre bénéficie d'une intrigue corsée, riche à la fois en événements et en personnages, avec un développement qui se poursuit de manière plutôt pressante et promet de nous divertir pendant plus de 20 heures , si l'on veut vraiment se précipiter, alors qu'il atteint jusqu'à 60 heures pour les finalistes au vrai sens du terme. Sa structure RPG au tour par tour ne doit pas nous tromper : le titre présente, au-delà des apparences, pas mal de solutions de gameplay intéressantes qui permettent de rendre l'expérience la plus légère possible, qui se poursuit sans ressentir la lourdeur de son éventuelle répétitivité.Xuan Yuan Sword : The Gate of Firmament se présente au public comme un RPG au tour par tour sur le modèle du Final Fantasy VII original, car les tours ne sont pas marqués par un ordre, mais par une minuterie interne. En abordant un combat avec l'une des nombreuses créatures monstrueuses présentes dans le jeu, certaines avec un design vraiment intéressant, nous nous retrouverons face à un véritable duel dans lequel nous pourrons utiliser nos compétences en arts martiaux pour affronter les pouvoirs magiques des démons. Ce qui ressort du combat, pour un joueur PlayStation 5, est une image plutôt déroutante : il n'est clair ni de comprendre les intentions et le timing de l'ennemi ni comment mettre en œuvre une stratégie fonctionnelle pour contrer ces mêmes attaques. Cela se traduit par une course pour savoir qui attaque en premier , avec une stratégie qui, bien que fondamentalement existante, échoue nécessairement, banalisant la structure même du combat.L'un des aspects les plus contradictoires du titre est certainement son profil technico-artistique : le jeu suit parfaitement le monde chinois ancien vu sous l'œil de l'imaginaire collectif, en utilisant des couleurs et des décors résolument appropriés, nous offrant de très beaux aperçus du paysage à voir. En revanche, le titre échoue lourdement sur le plan pas tellement graphique, rappelons qu'il s'agit d'un projet des générations précédentes simplement reproposé ici, mais plutôt plus technique. Des animations de personnages « perturbées » et accrocheuses, des modèles polygonaux qui prennent une couleur bleue (oui, c'est vrai) sans raison apparemment valable puis reviennent à la normale, des bugs graphiques majeurs qui finissent par affecter le plaisir de l'expérience. Cela apparaît avec une grande insistance à chaque instant de la longue aventure, donc non limité seulement aux situations de "surcharge" de l'écran avec de nombreux personnages et ennemis en mouvement, mais aussi aux situations plus calmes. Bref, l'adaptation du titre semble avoir subi pas mal de revers, mais on espère que la situation prendra une meilleure tournure avec l'introduction de patchs post-release.En conclusion, essayons donc de comprendre à qui s'adresse cette aventure : le titre offre certes du divertissement à ceux qui savent à quoi s'attendre, donc un projet très "à l'ancienne" avec une mécanique pas très moderne mais une grande envie de la part des développeurs de proposer au public une aventure qui peut être longue et stimulante à réaliser. Il est très peu probable que Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament soit un titre susceptible d'être approché par un public jeune et occasionnel, précisément en raison du manque d'attrait du côté technique, de l'ancienneté du côté graphique et des choix de gameplay qui sont tout sauf innovants, mais cela peut être la bonne aventure pour ceux qui veulent entreprendre un long voyage dans un monde magique, avec des délais d'achèvement et l'obtention du très convoité trophée Platine qui peuvent satisfaire les besoins des différents joueurs « occupés ».Xuan Yuan Sword : The Gate of Firmament ne fait pas sa meilleure apparition dans cette version PlayStation 5, présentant plus d'un problème technique qui obscurcit malheureusement l'âme d'un produit de base très intéressant et qui peut encore enthousiasmer les fans du genre.