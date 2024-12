Diesel Legacy: The Brazen Age

Diesel Legacy propose des graphismes dessinés à la main, dixx héros parmi lesquels choisir et plusieurs modes avec un semblant d'histoire pour chaque personnage jouable. Le tout dans une ambiance diesel punk, là où la technologie s’était développée bien des années plus tôt. Le résultat est un peuple mécaniquement amélioré et un magnat en route vers le pouvoir absolu. Les combats se déroulent sur trois lignes, ce qui assure fluidité et liberté à tous les participants au duel. Cela demande de l'adaptation et du temps pour construire des habitudes, comme tout nouveau brevet, qui sont de moins en moins courantes dans les jeux d'aujourd'hui. En utilisant R et n'importe quelle direction, nous passerons à la zone adjacente, où la fonctionnalité de celle-ci est la plus similaire au tableau de bord classique - également disponible en avant et en arrière. On en profite pour sauter vers l'adversaire ou simplement éviter son attaque. C'est comme avoir trois "arènes" de jeux de combat classiques disponibles en même temps ! Cela rend naturellement tout dynamique et les combats en mode histoire peuvent être rapides. Personne n'a essayé de déséquilibrer la situation, où quelqu'un se retrouvait seul face aux autres. Il doit faire face et l'approche des deux côtés limite considérablement ses possibilités. Ce système est destiné à prendre en charge les combos combinés et même à dépasser l'adversaire à la volée. Bien sûr, c'est la piste rouge pour les professionnels, mais c'est tout à fait possible.On ne sera pas gâté en ce qui concerne les combos et la liste des mouvements. Comme si le temps de production était consacré avant tout à fournir des bases solides (un nouveau champ de bataille) et que tout le reste était réduit à l'évidence. Une poignée de combinaisons pour chaque personnage et un ensemble de mouvements et de prises classiques. Ce qui est agréable, cependant, c'est la diversité de la liste et les changements notables dans le contrôle des héros individuels. Il y a des combattants classiques, comme l'ouvrier Rory ou Ruby, et d'autres plus bizarres, comme l'artiste de cirque Adrik qui disparaît sous terre ou l'assassin Fritz. Les fans de chars plus gros avec un fort impact et une perte de vitesse auront également droit à Sage ou au Dieselmech plutôt cliché. Certaines personnes devraient opter pour un échange direct, tandis que pour d'autres, il sera plus sûr d'utiliser leurs capacités à mi-distance. Cependant, la plupart d’entre eux semblent intéressants et s’intègrent bien dans ce monde. Certaines planches ont fière allure, avec un otage attaché au milieu d'un sous-sol mafieux. Ce sont quelques-uns des arrière-plans les plus rééussis des jeux de combat ! Là où d’autres peuvent être ennuyeux ou s’en tenir obstinément à leurs racines, Diesel Legacy a su tout mettre en œuvre et créer un environnement détaillé. Dans certains cas, il était dommage qu'ils n'offrent pas plus d'interactivité. Cela ne nous dérangerait pas du tout si un conducteur s'arrêtait dans une rue encombrée. Même si nous étions celui qui se tenait du côté de la barricade qui avait été touchée.En plus du mode histoire, où chaque chapitre est divisé en une douzaine de chapitres (pas toujours liés aux combats) expliquant les origines des personnages, on aura aussi droit à des jeux versus typiques et des jeux d'arcade dans un style très stylé, mais pas très menu intuitif. La seule solution ici est la barre, où nous devons frapper la porte souhaitée puis découvrir comment jouer un combat occasionnel entre 2 joueurs et 2 IA - ce que nous n'avons pas encore compris ! Au fond, le plus grand rôle d'un compagnon humain réside dans le fait qu'il peut se connecter au mode histoire en cours de jeu, mais il sera alors condamné à un personnage dicté par l'intrigue, sans aucune liberté de choix... Il n'y a pas de transparence ni d'accessibilité ici. Le même zéro qui nous attend lorsque nous essayons de nous connecter avec quelqu'un en ligne. Sur PC, nous avons entendu parler de problèmes de serveurs et de lags importants malgré le rollback du netcode censé l'éliminer. Sur consoles, nous n'avons aucun échange de coups. Heureusement, il existe la possibilité de jouer librement en recherchant (et en ne regardant pas le menu sans fin), alors peut-être que quelqu'un se connectera un jour avec quelqu'un. Cela ne change rien au fait que la première vue est vide, et dans ces domaines, la tendance va toujours vers le bas.Diesel Legacy pourrait vraiment bien se développer, mais pour cela, il a besoin de gens et sa popularité grandira avec eux. A cet instant, il est probable que personne ne s'en souviendra et que le jeu restera une curiosité et rien de plus. Un bon roster et un joli annonceur (à la Cuphead ) seront perdus.