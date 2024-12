FAIRY TAIL 2 revient pour enchanter les fans avec une expérience qui vise à revivre toutes les émotions de la série emblématique créée par Hiro Mashima. Le jeu se déroule dans le monde magique et dynamique d'Earthland et suit les aventures de la guilde Fairy Tail alors qu'elle fait face à de nouvelles menaces et mystères. Après la conclusion des jeux magiques, la guilde doit gérer le retour d'ennemis puissants du passé, tels que Zeref et son sombre héritage. Les protagonistes, menés par Natsu et Lucy, explorent des territoires inexplorés, résolvent des énigmes anciennes et affrontent des dilemmes moraux qui mettent à l'épreuve leur loyauté envers la guilde. Le récit entremêle les destins d’anciens et de nouveaux personnages, introduisant des alliés inattendus et des adversaires redoutables. L'intrigue se développe encore avec l'introduction de puissants artefacts magiques et d'anciennes prophéties qui pourraient modifier à jamais le destin du monde. L'évolution des relations entre les membres de la guilde est centrale, les histoires personnelles ajoutant une profondeur émotionnelle à l'intrigue principale. Les thèmes de l’amitié, de la résilience et de la lutte contre le destin restent au cœur du récit. Les moments dramatiques alternent avec les moments légers, tandis que les protagonistes se retrouvent confrontés à des épreuves qui remettent en question leurs valeurs et leur sentiment d'appartenance à la guilde. La trame pleine de rebondissements, tient les joueurs scotchés jusqu’à l’épilogue. Et bon point, Fairy Tail 2 est localisé en français, à l'instar de son prédécesseur.Par rapport au premier titre, Fairy Tail 2 introduit trois innovations significatives qui redéfinissent l'expérience de jeu. Le plus évident est l’introduction d’un monde complètement ouvert. Si dans le premier jeu vous vous déplaciez dans des environnements limités, vous pouvez ici explorer librement sans interruption, en passant de la guilde à Hargeon Town sans chargement notable. La transition entre les régions est indiquée uniquement par la mise à jour de la carte dans le menu, rendant l'expérience fluide et immersive. Cependant, l'immensité du monde peut sembler un peu variée, avec de nombreuses zones peuplées principalement d'ennemis et de créatures. Le deuxième changement concerne le système de combat , qui abandonne la grille stratégique de son prédécesseur au profit de mécaniques RPG plus traditionnelles. Les combats sont désormais dynamiques et basés sur des attaques directes , avec la possibilité de sélectionner des cibles spécifiques et d'utiliser des capacités spéciales. Ce système offre une plus grande immédiateté, mais conserve une composante stratégique grâce aux attaques de zone et aux faiblesses élémentaires des ennemis. Enfin, Fairy Tail 2 est entièrement doublé , un détail qui ajoute de la profondeur aux personnages et rend le monde du jeu plus vivant. Lors des cinématiques, les voix japonaises sont accompagnées de sous-titres, améliorant ainsi l'accessibilité et l'immersion.Le système de combat représente l’une des révolutions les plus intéressantes du jeu. Bien que la liberté de mouvement pendant les combats soit limitée, les mécanismes sont intuitifs et satisfaisants. Les attaques de base servent à remplir une barre nécessaire pour libérer des capacités spéciales, chacune avec des coûts différents. Ces capacités peuvent infliger des dégâts à plusieurs ennemis ou se concentrer sur une seule cible, offrant ainsi une variété de stratégies. La composante stratégique est amplifiée par la présence de faiblesses élémentaires : exploiter les points faibles des ennemis est essentiel pour gagner les batailles les plus difficiles. De plus, le système introduit une série de barres et de mécanismes supplémentaires, comme la Fairy Attack , qui permet d'enchaîner des attaques entre les membres du groupe, ou des transformations de personnages, comme la forme Sky Dragon de Wendy. Cependant, le jeu n'explique pas toujours clairement ces mécanismes, ce qui entraîne des moments de frustration, comme par exemple utiliser incorrectement un objet contre un boss. L'ouverture du monde de Fairy Tail 2 représente une avancée notable, mais elle n'est pas sans défauts. La carte est grande et offre de nombreux points d'intérêt, tels que des camps ennemis et des zones pittoresques. Au cours de votre exploration, vous rencontrez des PNJ ayant besoin d'aide, souvent liés à des quêtes secondaires telles que récupérer des fournitures médicales ou combattre des ennemis spécifiques.Les feux de joie , disséminés à travers le monde, servent de points de repos et vous permettent d'interagir avec vos compagnons à travers de courtes scènes narratives optionnelles. Ces moments sont agréables et enrichissent l'expérience, mais ils ne sont pas toujours intégrés à la progression principale. De plus, les feux de joie servent de points de dépôt pour les doublons de Plue, offrant des récompenses pour avoir atteint des objectifs secondaires. Malgré ces ajouts, le monde risque de paraître monotone. La plupart des activités se résument à des combats ou à la collecte d'objets, laissant peu de place à des interactions significatives ou à des activités alternatives. Outre la monotonie du monde du jeu, d’autres aspects pourraient être améliorés. L'un des principaux problèmes concerne l'interface et la clarté de la mécanique . Lors d'un combat de boss par exemple, le système n'indiquait pas que nous utilisions un élément désavantageux, ce qui nous faisait perdre du temps et des ressources. Une plus grande clarté dans les explications pourrait éviter ces situations frustrantes. Une autre faiblesse est l’impossibilité de désactiver les invites de boutons pendant les cinématiques. Même si les glossaires de personnages sont utiles pour les nouveaux joueurs, leur présence constante peut être envahissante. De plus, le manque d’activité significative dans le monde ouvert pourrait réduire l’intérêt des joueurs à long terme.Une réalisation qui assure l'essentiel.Graphiquement , Fairy Tail 2 se distingue par un style visuel qui reproduit fidèlement le manga original. Les modèles de personnages sont bien détaillés, avec des animations fluides qui donnent vie à leurs pouvoirs magiques. Les environnements sont pleins de couleurs vives et de détails, rendant chaque lieu unique et reconnaissable, en accord avec l'esthétique de la série. La puissance de ces scènes, nous l’admettons, parvient à masquer une grande partie de tout le reste. Un "reste" qui nous donne des ennemis mineurs, sans inspiration et beaucoup trop répétés (en plus d'être peu nombreux par rapport aux autres JRPG). Les personnages principaux ressortent mieux, discrètement animés et fidèles à leur homologue animé. D'un point de vue technique, le jeu offre des performances stables, avec un chargement rapide et une interface utilisateur intuitive. L'optimisation est bien soignée, garantissant une expérience fluide même sur du matériel moins performant comme la PS4. Cependant, dans certains domaines plus complexes, de légères baisses de frame rate peuvent être constatées, qui ne compromettent toutefois pas l'expérience globale.La bande-son est l'un des points forts du jeu, avec des pièces orchestrales épiques qui accompagnent parfaitement les combats et les moments les plus émouvants. Les effets sonores sont bien réalisés, tandis que le doublage, disponible en japonais, donne de l'authenticité aux personnages. Malgré ses défauts, Fairy Tail 2 parvient à améliorer de nombreux aspects du premier titre, offrant une expérience plus engageante et dynamique. Avec un peu de travail sur les détails et plus de variété dans l'univers du jeu, Fairy Tail 2 aurait pu viser un peu plus haut, même si le résultat final n'est toujours pas à jeter (et ce n'est pas grave).Fairy Tail 2 est un titre qui démontre l'engagement de Koei Tecmo à améliorer l'expérience par rapport au passé, en offrant un monde ouvert intrigant et un système de combat plus dynamique. Cependant, certaines imperfections comme la gestion des faiblesses ennemies et l'éventuelle répétitivité des activités dans l'univers du jeu empêchent le titre d'atteindre l'excellence. Une expérience qui séduira les fans de l’anime, mais qui laisse place à de nouvelles améliorations.