Snow Bros. Wonderland est la suite directe de Snow Bros. 2 qui à son tour était la suite officielle du premier Snow Bros. Ce sont des titres remontant au début des années 90 et caractérisés par un gameplay de plateforme arcade qui a réussi à capter l'attention de une forte niche d'utilisateurs. En particulier, le premier chapitre avait pour protagonistes Nick et Tom, deux frères bonhomme de neige similaires, capables de lancer des boules de neige sur des ennemis de toutes sortes. L'objectif de nos héros du passé était d'aller sauver leurs héroïnes dans un plan de jeu qui rappelait pas trop voilé le bon vieux Bubble Bobble . Pourquoi vous avons-nous raconté l'intrigue du premier titre ? Car Snow Bros. Wonderland suit fidèlement l'intrigue de l'original, mais nous met dans la peau de leurs successeurs directs : Nick Jr. et Tom Jr. . Une fois de plus, nous avons deux garçons héroïques et une fois de plus nous nous retrouvons à devoir sauver le monde d'un mal ancien qui veut tout dominer. Comment gérer tout cela ? Mais simple : en exploitant le pouvoir de leurs parents et donc en se transformant en bonhommes de neige . Nous disons "transformant" car dans Snow Bros. Wonderland nous rencontrerons nos protagonistes d'abord sous forme humaine puis sous forme "d'homme de neige". Comme vous l'avez peut-être deviné, l'intrigue n'est pas le point principal de Snow Bros. Wonderland malgré un incipit assez pittoresque avec des personnages aux designs de type anime .Au lieu de cela, nous parlons d'un titre très axé sur le gameplay mais qui, également conscient du panorama actuel, décide de changer la formule structurelle, changeant pratiquement tout (ou presque tout). Ainsi, des pixels 2D, nous passons à des graphismes déformés 3D très colorés et caricaturaux qui s'accompagnent des graphismes 2D de style anime susmentionnés qui émergent notamment dans les dialogues et les cinématiques. Mais pas seulement, le titre change aussi de manière ludique, restant ancré à la 2D mais déplaçant la caméra, la positionnant (presque toujours) en hauteur et proposant donc des scénarios à vol d'oiseau. Ce changement ne dénature cependant pas l'essence du chapitre original qui parvient, dans Snow Bros. Wonderland, à trouver à la fois une traduction moderne et classique, donnant un gameplay presque hypnotique et en même temps stimulant et engageant, non sans quelques défauts. et la répétition. Assez bavardé et découvrons ce que ça fait de lancer des boules de neige sur des démons envahisseurs !Snow Bros. Wonderland est une plateforme d'action en 3D avec une vue isométrique qui voit la campagne principale divisée en une série de niveaux eux-mêmes composés de zones reliées entre elles par une série de passages et/ou de téléporteurs qu'il faut débloquer progressivement, puis en sortir à l'utilisateur la possibilité d'explorer l'environnement à la recherche d'éventuels objets de collection ou la possibilité d'augmenter votre score. Le tout avec une augmentation progressive de la complexité, de la morphologie et du niveau de difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer. Avant même d'entrer dans les détails, il convient de souligner que, malgré son nom et malgré le fait qu'il a été clairement conçu pour être joué en compagnie , Snow Bros. Wonderland peut également être apprécié librement en solo avec des résultats toujours satisfaisants même s'ils sont victimes. d'une inévitable répétitivité de fond légèrement atténuée en bonne compagnie. Entreprise qui, pour la première fois pour la série Snow Bros., se multiplie à son tour, pouvant accueillir jusqu'à quatre utilisateurs en même temps. De retour dans la sphère du jeu, chaque personnage est équipé d'une réserve infinie de boules de neige qui agissent comme une arme contre les nombreux ennemis que nous allons devoir éliminer. Mais pour les éliminer, il ne suffit pas de leur jeter de la neige. Oh non. Ce n'est qu'une étape. En procédant dans l'ordre, pour éliminer un ennemi vous devrez d'abord le bombarder de boules de neige jusqu'à ce qu'il s'immobilise dans une grosse boule puis le repousser d'un coup de pied, l'éliminant définitivement.Cependant, la « boule » avec l'ennemi à l'intérieur est aussi une véritable arme qui complète la trajectoire hypothétique du football. Cela signifie que nous pourrons le lancer sur d'autres ennemis, créant une série de combos et de scores très juteux associés. Éliminer tous les ennemis dans la zone avec le moins de coups de pied garantit de gros scores supplémentaires. Des scores qui sont ensuite convertis à la fin du niveau en pièces de sushi utiles pour doter notre héros d'une série de compétences passives (comme améliorer son tir ou sa vitesse) ou d'éléments esthétiques de toutes sortes (comme les inévitables et assez drôles chapeaux ). La situation dans Snow Bros. Wonderland, de niveau en niveau, est plus ou moins celle-là avec quelques variations ludiques principalement liées aux combats de boss (certains très inspirés et intéressants) et à la formation des niveaux. Certains d'entre eux, en effet, malgré la vue à vol d'oiseau, présentent une composition verticale très intéressante qui, combinée aux diverses intersections entre les zones, donne forme à des cartes assez variées mais avec des éléments quelque peu répétitifs et peu esthétiques.Graphiquement parlant, nous avons apprécié le restylage visuel de Snow Bros. et leur approche un peu de l'univers Sonic et Mario, avec des palettes de couleurs vives et animées, un peu caricaturales. Le domaine est évidemment le blanc de la neige et les effets liés à cela ressortent assez bien. Tout comme les animations des personnages et des ennemis nous ont convaincus. De plus, lors de notre long test, nous n’avons rencontré aucun bug. Le son est également bon , avec une bande-son agréable et cohérente avec les ambiances affichées à l'écran, encore une fois vivante et généralement joyeuse et engageante. Il convient également de noter la présence appréciée des sous-titres en français. Bien sur le jeu n'est pas trop gourmand donc il tourne très bien en toutes circonstances.Snow Bros. Wonderland est une agréable surprise ainsi qu'un retour inattendu. Le choix de changer une partie du gameplay ainsi que le style esthétique n'est peut-être pas apprécié par les fans de longue date mais nous avons apprécié le courage de changer, trouvant le titre aussi nostalgique que moderne. Le gameplay, bien que non révolutionnaire, se présente dans une perspective renouvelée et engageante, surtout en bonne compagnie.