Dragon Quest III HD-2D Remake présente l'un des chapitres les plus appréciés de la saga historique JRPG avec une conception graphique renouvelée et diverses améliorations qui mettent le jeu à jour pour un public moderne. Publié par Square Enix et développé en collaboration avec Artdink, ce remake profite du style visuel « HD-2D » rendu populaire par des titres comme Octopath Traveler, combinant des sprites classiques avec des environnements tridimensionnels pleins d'effets de lumière et de profondeur. Cette réinvention d' un classique de 1988 offre aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs l'opportunité de se plonger dans une aventure épique avec des éléments nostalgiques et modernes savamment entrelacés. L'intrigue de Dragon Quest III HD-2D Remake est l'une des plus célèbres de la série . Nous incarnons le rôle d'un jeune héros chargé de suivre les traces de son père, le légendaire guerrier Ortega, pour vaincre le maléfique Baramos et rétablir la paix dans le monde. Le jeu se déroule dans un univers qui, bien qu'autonome, est directement lié aux événements des deux premiers chapitres de la série. L'un des éléments distinctifs de Dragon Quest III HD-2D Remake est la personnalisation du groupe : nous pouvons recruter des alliés en choisissant entre différentes classes, comme des guerriers, des sorciers et des voleurs, chacun avec des capacités uniques qui influencent le gameplay. La liberté de constituer votre propre équipe ajoute de la profondeur stratégique et fait de chaque match une expérience unique. Bien que l'intrigue puisse paraître linéaire, elle est enrichie de dialogues captivants et de moments narratifs qui plongent dans le monde et ses habitants, transformant la mission du héros en un voyage plein de découvertes. L'introduction de flashbacks et de nouveaux dialogues donne de la profondeur à la figure d'Ortega, augmentant l'implication du joueur sans altérer le cœur de l'intrigue. Ce choix narratif nous permet de donner une plus grande valeur au parcours du protagoniste, dont le but n'est pas seulement de vaincre Baramos , mais aussi de suivre les traces de son père. Le remake parvient ainsi à approfondir le côté humain et familial de l'histoire, qui touchera le cœur de beaucoup.Comme dans chaque Dragon Quest, le combat est au tour par tour, mais cette fois il est enrichi par une esthétique visuelle qui rend chaque bataille plus engageante . Les arrière-plans de bataille sont dynamiques, avec des détails tels que des drapeaux flottants ou des ruisseaux, tandis que les monstres animés ajoutent une nouvelle dimension visuelle. Le remake introduit également de petites améliorations dans l'équilibre du gameplay : un curseur de difficulté vous permet d'adapter le niveau du défi, et la possibilité de prêter les membres du groupe entre différents fichiers de sauvegarde accélère les étapes initiales. La navigation mondiale a été étendue, avec un monde plus grand et plus détaillé offrant de nouvelles zones à explorer et des objets cachés à découvrir. Cependant, certains aspects sont moins raffinés : les voyages en bateau et en avion ont été critiqués pour leur lenteur, et le taux de rencontres aléatoires est jugé excessif par certains joueurs, rendant l'exploration parfois frustrante. Malgré cela, le gameplay reste accessible et profond, conservant le charme qui a fait de Dragon Quest III un classique intemporel. Le système de vocation permet aux joueurs de constituer une équipe personnalisée, ajoutant stratégie et variété au gameplay . La nouvelle classe Monster Wrangler introduit des capacités uniques, vous permettant de capturer et d'utiliser des monstres amis au combat et dans Monster Arena , un mode supplémentaire qui enrichit encore l'expérience. Cette nouvelle approche de la personnalisation rend l'équipe dynamique et adaptée à différents styles de jeu, donnant au joueur la possibilité d'expérimenter et de s'adapter à chaque défi. La possibilité de changer de vocation tout en conservant les compétences acquises offre de nombreuses combinaisons pour créer des configurations uniques. Bien que le système de croissance des statistiques grâce aux « Personnalités » soit intéressant, il est mal expliqué et peut dérouter les nouveaux joueurs.Les nouveaux graphismes sont l'un des éléments les plus marquants du remake : le style HD-2D, déjà apprécié dans des titres comme Octopath Traveler , donne de la profondeur et du dynamisme au monde du jeu. Les décors, des villages aux donjons, semblent vibrants et détaillés, avec un effet « pop-up » qui fait de chaque exploration une véritable merveille visuelle. Même les détails des villes et des paysages témoignent d'un soin qui met en valeur chaque scénario et rend le monde vivant et captivant. La bande-son mérite également une mention spéciale. Composée par le légendaire Koichi Sugiyama, la musique a été entièrement orchestrée, offrant une expérience sonore qui enrichit chaque instant du jeu. Des chansons emblématiques comme Into the Legend et Heavenly Flight résonnent avec une puissance émotionnelle qui souligne l’importance du remake non seulement en tant que mise à jour graphique, mais aussi en tant que célébration d’un héritage culturel. Les effets sonores ambiants, tels que le bruit du vent ou le crépitement du feu, ajoutent une couche supplémentaire d'immersion. En plus du renouvellement graphique et sonore, Dragon Quest III HD-2D Remake introduit de nombreuses nouveautés. Parmi celles-ci, les améliorations de la navigation et de l’équilibre du jeu se démarquent. Par exemple, le système de combat a été enrichi de détails visuels, comme l'équipement des personnages visible lors des batailles. De plus, le remake inclut des fonctionnalités de qualité de vie telles que des marqueurs de quête et des indicateurs de zone à explorer, rendant l'expérience plus fluide que l'original.Un autre ajout intéressant concerne les nouvelles zones et les trésors cachés, qui élargissent l'exploration et invitent les joueurs à s'immerger davantage dans le monde du jeu. Ces améliorations, ainsi que la possibilité d'ajuster la difficulté, rendent le remake accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu'aux fans de longue date. Le remake introduit également la sauvegarde automatique et un système de progression qui vous permet de reprendre à des points clés. Malgré cela, Dragon Quest III HD-2D Remake conserve une difficulté qui peut s'avérer éprouvante, notamment dans les donjons où l'absence de points de sauvegarde nécessite une bonne gestion des ressources. Cet élément « old school » peut représenter un défi, mais en même temps il contribue à préserver le charme et la tension des versions originales, avec une approche qui équilibre innovation et tradition. Malgré les nombreux avantages, il existe quelques inconvénients. Le mini-jeu Pachisi, adoré dans la version Game Boy Color, est absent dans ce remake, et les rencontres aléatoires plutôt fréquentes peuvent être envahissantes pour les habitués des JRPG plus modernes. Ces aspects peuvent décourager les nouveaux joueurs, habitués à un plus grand contrôle sur les rencontres ennemies, mais pour les fans du genre, ces fonctionnalités représentent une authenticité qui enrichit l'expérience.ion. Malgré certaines limitations, l'expérience globale est agréable et offre un défi que beaucoup apprécieront, notamment ceux qui recherchent une approche plus « pure » du genre JRPG.Dragon Quest III HD-2D Remake est une célébration du passé et un triomphe visuel qui ramène un classique sans compromettre son essence. Les graphismes et la musique mis à jour, combinés à des améliorations de la qualité de vie et au nouveau contenu, font du jeu une excellente introduction pour les nouveaux joueurs, tout en conservant le charme que les vétérans apprécient depuis des années. Malgré quelques défauts, comme des déplacements lents et un taux trop élevé de rencontres aléatoires, le jeu parvient à conquérir le cœur des fans et à faire découvrir à une nouvelle génération un chef-d'œuvre du genre JRPG.