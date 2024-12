Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer signifie, sans hésitation, jeu de rôle. Entre quelques notes aiguës et plus de quelques chansons fausses, la marque signifie presque toujours, qu'il s'agisse de jeux de société ou de productions électroniques, du plaisir mêlé à un massacre sain. C'est pourquoi Darktide , le nouvel effort de Fatshark appartenant à l'univers Warhammer, était un titre très attendu sur Xbox. Une attente frénétique et infinie étant donné que la version PC est sortie fin 2022. Une attente infinie, souvent à deux doigts d'être plus illusoire que concrète, compte tenu du long silence des développeurs sur le sujet, qui a ensuite heureusement débarqué sur les consoles de génération actuelle de Microsoft. Évidemment, le titre qui arrive sur Xbox est très différent du précédent : il y a eu tellement d'améliorations et d'extensions que, d'une certaine manière, on n'aurait pas tort de le qualifier de version 2.0 ... et encore un an plus tard, le voici désormais sur PlayStation 5. Bref, Darktide est un jeu de tir à la première personne, avec des éléments de jeu de rôle et d'action vifs , fortement orientés vers la coopération en ligne. Comme c'est l'usage dans toute production de marque Warhammer, le plus petit dénominateur commun est toujours... le sang et les ténèbres ! En fait, le jeu nous catapultera dans la ville-ruche sombre et très violente appelée Tertium, un labyrinthe sombre dévasté par une terreur infinie. Dans le même temps, les villes dont les niveaux inférieurs sont désormais consumés par l'expansion de la corruption générée par le chaos, capable de transformer les humains en monstrueuses aberrations en quête de chair et de sang. Naturellement, pour mettre un terme à ce qui semble sur le point d'être imparable, l'Empire a décidé de déployer sur le terrain quatre condamnés à mort très dangereux qui, comme il est logique de s'y attendre, refléteront chacun un archétype de rôle spécifique, avec cependant quelques astérisque en quelque sorte. Pour tout joueur ayant expérimenté l'un des prédécesseurs spirituels du titre, à savoir les deux chapitres de la saga Vermintide, Darktide ne sera pas une véritable nouveauté : il existe de nombreux éléments de points communs entre les deux marques, même s'il existe quelques différences.En partant de la question des classes : si dans la saga précédente nous interprétions des personnages existant dans la mythologie Warhammer , dans Darktide il nous sera demandé de créer notre propre personnage unique en choisissant, comme mentionné, entre quatre possibilités. Nous aurons de quoi nous réjouir : l'emblématique Ogryn , un humanoïde gigantesque doté d'une force immense mais inversement proportionnelle à sa capacité cérébrale, aura un rôle qui se rapprochera du tank classique tandis que, par exemple, le Psyker couvrira les atours classiques de lanceurs de sorts (beaucoup de dégâts, peu de défense). Par rapport au passé, le nouveau Darktide nous permettra d'accéder à un arbre de compétences beaucoup plus large que par le passé et qui nous permettra de changer, quoique pas radicalement, le décor de la classe. Par exemple, en prenant l'Ogrin comme cobaye , il pourra jouer le rôle de tank , agrémenté d'un cri d'aggro pour attirer les ennemis, ou encore endosser le rôle d'une sorte de berserker amoureux de ses propres armes de mêlée ou encore, au contraire, d'un gigantesque cracheur de feu à distance. L'énorme mise à jour du jeu a véritablement révolutionné le sens même des classes de fond en comble, qui peuvent désormais être modifiées et réhabillées à plusieurs reprises, changeant essentiellement aussi le type de gameplay. Naturellement, le cœur ludique du jeu est resté plus ou moins le même : nous aurons à notre disposition un hub central, le Mourningstar, dans lequel nous rencontrerons d'autres joueurs et parmi lequel nous pourrons choisir des missions, ainsi que profiter de toute une série de vendeurs et de services spéciaux, tant substantiels que cosmétiques (y compris la vilipendée boutique d'objets pouvant être achetés avec de l'argent réel et qui, il convient de le souligner, ne seront qu'esthétiques). En général, le sentiment de Darktide est celui d'un jeu difficile au bon moment : oubliez de jouer aux rambos en solo, puisque le jeu dispose de plusieurs mécaniques ad hoc qui punissent ceux qui ne jouent pas en équipe. En plus de cela, d'autres caractéristiques doivent être prises en considération : aux difficultés de jeu les plus élevées, par exemple, les munitions seront rares et nous serons presque toujours subjugués par des vagues et des vagues d'ennemis de différents types et natures, capables de nous tuer en un rien de temps. quelques instants. Pour ces raisons, quiconque recherche une sorte de Call of Duty coopératif ne le trouvera pas dans Darktide qui, au contraire, est un jeu qui parvient assez bien à équilibrer le dynamisme et la nécessité d'une stratégie correcte.En tuant des ennemis et en accomplissant des missions, nous accumulerons des ressources, des armes et de l'expérience, cette dernière utile pour le niveau canonique qui nous accordera des points de talent à dépenser dans l'arbre susmentionné. En rotation, le système de jeu générera aléatoirement une série de missions, qui seront sensiblement divisées en une dizaine d'archétypes avec un objectif principal fixe et avec des difficultés et des objectifs secondaires variables (généralement, collecter des objets aléatoirement cachés dans la carte ou éliminer des cibles secondaires). Une fois entrés dans l'un des labyrinthes lugubres qui composent les différentes étapes du jeu, l'esprit de Darktide apparaîtra sous nos yeux de manière plus concrète : le titre est en effet frénétique, brutal et satisfaisant. Abattre des ennemis de toutes sortes, des hordes de chair à canon aux ennemis spéciaux en passant par les mini-boss et les boss, sera amusant et progressivement stimulant en fonction du niveau de difficulté choisi. De plus, tout repose sur un système mécaniquement simple à comprendre mais difficile à maîtriser efficacement. On pourra compter sur des esquives, des glissades, des parades et des sauts, ainsi que des combos d'attaques légères et lourdes, des compétences actives et passives et des armes de différents types et conceptions (dont certaines seront uniquement liées à la classe choisie). Chacune de nos actions doit être évaluée stratégiquement non seulement en fonction du nombre d'ennemis à l'écran (généralement élevé, surtout dans les difficultés les plus élevées) ou du type spécifique d'ennemi, y compris les armures, les boucliers et les pouvoirs spéciaux, mais également en fonction des choix fait dans le processus de construction de notre caractère. Il faut également souligner, en faisant un petit pas en arrière, le bon travail effectué par Fatshark dans la caractérisation des ennemis, tous dotés d'attributs particuliers et qu'il faudra aborder de manière spécifique et stratégique. De plus, il y aura une série d'ennemis spéciaux (une véritable terreur à des niveaux de difficulté plus élevés) qui seront annoncés par des effets et des sons spécifiques et qui pourront, grâce à des mécanismes uniques, rendre le joueur impuissant jusqu'à la défaite, s'il ne furent pas promptement secourus par ses compagnons.Bien qu'en général l'expérience Darktide soit grandement positive et améliorée/étoffée à tous points de vue, il reste quelques incertitudes qui ont tendance à caractériser le produit presque inchangé depuis son lancement. Tout d'abord, une certaine répétitivité globale des étapes, qui seront essentiellement une longue séquence de couloirs remplis d'ennemis qui mèneront à des arènes où pourront être complétés certains objectifs, comme activer certains mécanismes ou résister à des vagues d'ennemis. La répétitivité des niveaux signifie, dans l'ensemble, une répétitivité substantielle également du gameplay, qui n'aura pas d'activités autres que celles prévues dans les missions. De plus, malgré une certaine taille et un design plutôt labyrinthique, il y a une forte impression dans le jeu que plusieurs zones des niveaux scéniques sont inutiles et vides. Dans le même esprit positif mais pas trop, nous arrivons également au côté plus techniquement exquis. Le travail de Fatshark, en général, est d'une excellente facture et la version PS5 est presque impossible à distinguer de la version PC. Dans l’ensemble, Darktide est un titre magnifique sur le plan esthétique (même s’il est peut-être un peu monotone sur le plan thématique) et assez robuste sur le plan mécanique. Esthétiquement, presque tous les aspects du jeu sont un régal pour les yeux : les armes sont froides et brutales, les ennemis tout simplement effrayants, les boss magistralement horribles. Les bugs sont peu nombreux et concernent plutôt des micro-interpénétrations polygonales, quelques baisses soudaines de détails si l'on choisit le mode 60 images qui, en même temps, souffre de quelques trébuchements en termes de cohérence, notamment dans le Hub principal ou dans certains des sections particulièrement riches en détails. L'expérience multijoueur est bonne, même si lors de notre test, des plantages soudains se sont produits pendant le jeu (heureusement, il y a la possibilité de se reconnecter immédiatement). Il faut également souligner qu'avec l'arrivée sur Xbox l'an passé , le crossplay entre console et PC a enfin été introduit : cela a évidemment eu des répercussions plus que positives sur le matchmaking qui, lors de nos tests, s'est toujours révélé positivement immédiat.Darktide est un produit qui a su s'améliorer au fil des mois et des années. Par rapport au passé, les améliorations apportées par Fatshark sont diversifiées et ont un poids spécifique important, conçues pour modifier lourdement et pour le mieux certains aspects essentiels du jeu. Les limites conceptuelles du gameplay demeurent , affligées d'une répétitivité étouffante et de quelques défauts techniques qui, en général, sont plus qu'acceptables compte tenu du prix de lancement. Un bon jeu de tir coopératif qui équilibre stratégie et dynamisme, tout en étant assez difficile dans les difficultés les plus élevées. Il y a de la place pour niveler et retravailler, au moins un peu, les limitations substantielles dont souffre la formule (sensiblement les mêmes que Vermintide ). On verra dans le futur.