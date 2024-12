Palo Alto Networks révèle les tendances clés de la cybersécurité en 2025

10/12/2024 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Ces derniers adoptent l’IA aussi vite que ceux qui cherchent à s’en protéger. Pourtant, une enquête mondiale menée par PwC révèle que plus de 40 % des dirigeants ne saisissent pas encore pleinement les dangers liés à des technologies comme l’IA générative. Il est donc impératif de se préparer à l’avenir.



Palo Alto Networks dévoile sept tendances qui, en 2025, redéfiniront la façon dont l’IA et la cybersécurité interagissent.



1. Les données : le trésor des grandes entreprises



Les organisations disposant d’énormes bases de données clients auront une longueur d’avance. En 2025, leur accès à des données massives et de qualité leur permettra de dominer le domaine de l’IA. De plus, les partenariats entre grands groupes et startups deviendront monnaie courante, stimulant l’innovation et rendant l’IA plus accessible.



2. L’IA révolutionne les centres de sécurité (SOC)



Face à la complexité croissante des cybermenaces, les SOC s’appuieront de plus en plus sur l’IA pour automatiser les tâches répétitives. Les experts pourront ainsi se concentrer sur des analyses stratégiques. Mais pour maintenir la confiance, il faudra expliquer clairement comment l’IA arrive à ses décisions. La transparence deviendra une priorité.



3. Naviguer en toute sécurité : un enjeu critique



Les navigateurs web sont encore aujourd’hui l’un des points faibles majeurs. Environ 95 % des entreprises ont déjà été victimes d’incidents liés à leur usage. En 2025, des navigateurs d’entreprise sécurisés deviendront la norme, offrant une barrière efficace contre les attaques et protégeant les données sensibles.



4. Une IA plus verte



L’essor de l’IA s’accompagne d’une empreinte énergétique colossale. En réponse, 2025 sera marqué par l’adoption de modèles éco-énergétiques et de technologies comme le quantique pour réduire cet impact. Même en cybersécurité, des solutions durables seront à l’ordre du jour.



5. Menace quantique : agir avant qu’il ne soit trop tard



Les ordinateurs quantiques pourraient, un jour, casser les systèmes de cryptage actuels. Les cybercriminels le savent et collectent déjà des données sensibles qu’ils espèrent déchiffrer dans le futur. Pour contrer cette menace, les entreprises doivent dès maintenant intégrer des technologies de cryptage résistantes au quantique.



6. CIO et CMO : un duo gagnant



La collaboration entre le directeur informatique (CIO) et le directeur marketing (CMO) sera essentielle pour combiner gouvernance de l’IA, protection des données et cybersécurité. Ensemble, ils pourront garantir à la fois une meilleure sécurité et une expérience client améliorée. Ce partenariat stratégique deviendra un véritable atout pour utiliser l’IA de manière responsable.



7. Vers une plateforme de sécurité tout-en-un



En 2025, les entreprises opteront pour des plateformes unifiées de protection des données. Avec l’aide de l’IA, elles pourront analyser les informations issues de leurs codes, environnements cloud et centres de sécurité. Cela leur permettra de détecter plus rapidement les menaces et de réagir efficacement. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) joueront un rôle clé dans cette transition.



Se préparer aujourd’hui pour réussir demain



L’IA et la cybersécurité évoluent à un rythme effréné. Les entreprises qui prennent dès maintenant des initiatives en matière d’innovation et de collaboration auront une longueur d’avance. Avec une stratégie claire, l’IA ne sera pas seulement un rempart contre les menaces, mais aussi une source d’opportunités.