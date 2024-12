Une évolution en douceur : pourquoi l’adoption réussie des applications Cloud ne doit pas être précipitée 

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La décision de migrer ou non les applications opérationnelles fondamentales dans le Cloud est tout sauf anodine. Les DSI ne préconisent pas cette démarche à la légère, car ils sont conscients du rôle essentiel que jouent ces fonctions dans le bon déroulement des activités d’une entreprise. Cependant, il devient de plus en plus difficile de justifier les avantages d’une infrastructure sur site et la conservation de systèmes hérités, en raison des ressources que nécessite la maintenance de ces systèmes complexes et hautement personnalisés. L’hésitation à évoluer émane de la volonté de minimiser les perturbations. Alors, comment les DSI et les chefs d’entreprise peuvent-ils assurer une transition en douceur ?Nous savons que le Cloud offre des avantages tels que l’adaptabilité opérationnelle, l’innovation, la collaboration, la productivité, l’évolutivité, une tarification flexible, ainsi que la prise en charge de différents appareils et l’accès à distance. Mais malgré l’attrait qu’offrent ces aspects positifs, le changement est toujours intimidant, surtout pour les moyennes entreprises qui accomplissent la migration des systèmes dont dépendent leurs activités. Le manque de ressources, l’absence de connaissances ou d’expérience internes et la volatilité potentielle au sein de l’entreprise ou hors de celle-ci peuvent rendre la situation plus complexe. La bonne nouvelle ? Il existe un moyen de migrer dans le Cloud et d’accéder aux bienfaits de celui-ci sans avoir la sensation de se précipiter.L’une des façons d’aborder cette évolution consiste à réfléchir au concept familier selon lequel le succès repose sur l’association du personnel, des processus et de la technologie. Les aspects les plus complexes de ce triptyque sont généralement les deux premiers, et il est donc judicieux d’adopter une approche par phases, planifiée avec soin. Celle-ci permettra d’identifier les problèmes à un stade précoce, de communiquer les changements affectant le personnel et les processus et d’assurer leur prise en charge dans le cadre du nouveau système.Établissez clairement les objectifs que vous essayez d’atteindre par la transformation et laissez-les devenir le prisme à travers lequel vous décidez des dispositions à prendre. Il peut s’agir d’accélérer la commercialisation de nouveaux programmes, de réduire les coûts ou d’assurer la prise en charge de nouveaux produits ou d’offres de commercialisation. Quel que soit cet objectif, toutefois, ne vous laissez pas tenter par la prolongation du statu quo. La nouvelle plateforme sera infiniment adaptable si vous vous assurez qu’elle est alignée avec les objectifs de l’entreprise. Ainsi, dès le commencement, documentez et communiquez le « pourquoi » du programme de changement : ce que l’entreprise essaie d’accomplir, les raisons légitimant cette stratégie et la manière dont le Cloud vous aidera à atteindre vos objectifs.Tout au long du processus, appuyez-vous sur votre partenaire technologique. Un défi courant consiste à supprimer les personnalisations qui limitent la marge de manœuvre. Il est très peu probable que vous soyez confronté à un obstacle que votre partenaire n’a encore jamais observé et qu’il ne saurait résoudre. La normalisation des processus vous permettra de bénéficier d’une flexibilité maximale et d’être en mesure de faire face aux opportunités et aux défis opérationnels auxquels vous êtes confronté aujourd’hui... ainsi qu’à ceux dont vous n’avez pas encore connaissance.Le programme en trois étapes pour réussir la migration de vos applications dans le Cloud consiste à évaluer, migrer et itérer, et votre partenaire doit pouvoir vous faire bénéficier de son expérience et de ses conseils à chacune de ces étapes.Une évaluation de l’état de préparation au Cloud vous permettra de clarifier les défis à relever. Le mécontentement des utilisateurs, les craintes de la direction liées aux éventuelles dérives budgétaires, l’incertitude quant à la rapidité du changement et à ses effets sont autant d’aspects qu’un partenaire connaît. Les bons partenaires auront travaillé avec des entreprises dans votre situation ou sur votre marché vertical, et ils comprendront comment relever des défis qui peuvent vous paraître uniques ou exceptionnels.Évaluez vos capacités internes à accompagner la migration, en utilisant l’expérience issue de projets antérieurs, mais faites également appel à des partenaires afin d’obtenir de l’aide lorsque vous avez des lacunes. Il est essentiel de former votre équipe, afin qu’elle soit efficace pendant la période du changement et dès le premier jour de la phase suivant le déploiement. Une migration progressive, fondée sur une évaluation approfondie, permettra également de détecter rapidement d’éventuels problèmes, de minimiser les risques d’indisponibilité et d’intégrer la sécurité des données et la conformité au programme de changement.La migration doit être un processus itératif, basé sur les enseignements acquis au fur et à mesure du processus, sur la formation du personnel et sa préparation au changement, puis sur l’essai et la validation du système. La phase « Itérer » est basée sur la célébration des progrès accomplis et l’instauration d’une culture d’amélioration continue, dans laquelle de plus en plus de personnes peuvent identifier des moyens plus intelligents de progresser.La migration de votre logiciel d’entreprise fondamental vers le Cloud peut être une expérience intimidante, mais travailler en étroite collaboration avec vos partenaires, partager vos préoccupations et leur demander de l’aide est une décision intelligente, bénéfique pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Le succès des clients est un aspect extrêmement important du mouvement Cloud, et c’est pourquoi les fournisseurs souhaitent s’assurer que votre projet est une expérience positive. Les changements radicaux, qui étaient fréquemment la norme dans l’ère avant le Cloud, peuvent susciter une sensation de « débordement » chez le personnel, au risque de grever sa concentration et sa conviction. Alors, optez plutôt pour une approche progressive, laissez-vous guider par votre partenaire afin de trouver le meilleur moyen d’atteindre vos objectifs et de vous préparer au mieux pour réussir.Auteur: Tim Eclair-Heath, Global VP of Success Engineering, Unit4 ---------