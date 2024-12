De nos jours, de nombreux genres se mélangent. Aujourd'hui, presque toutes les simulations agricoles comportent des éléments de RPG et les jeux de roguelike et de cartes sont également indispensables. Cependant, qui aurait cru que les simulations de réparation et les roguelikes allaient se mélanger ? C'est là qu'intervient Uncle Chop's Rocket Shop, un jeu de réparation roguelike. Vous incarnez Wilbur, un humain-renard et nouvel employé d'Uncle Chop's Rocket Shop. Après que l'ancien employé ait connu une fin sombre et mystérieuse, c'est à vous de vous débarrasser de son cadavre et de reprendre le garage à fusées. Si vous vous débarrassez du cadavre d’une manière peu soignée, vous retirez rapidement un recueil de ses griffes mortes. Ce guide rapide vous montre comment réparer toutes les pièces d'un vaisseau spatial. Il contient également toutes sortes de notes utiles (et effrayantes) de l'employé précédent. Dans Uncle Chop's Rocket Shop, vous êtes sans cesse confronté à votre propre mort. Il y a tellement de façons différentes de mourir qu’il faut toujours être sur ses gardes. Par exemple, vous pourriez être assassiné par un assassin, un navire rempli d'explosifs C4 pourrait atterrir dans votre garage ou vous pourriez ne pas être en mesure de payer le LOYER. Ce gentil employeur, Oncle Chop, veut que vous payiez un loyer tous les trois jours. Si cela échoue, vous serez impitoyablement puni pour votre mauvais travail.Lorsque vous mourez, vous êtes ramené à la vie encore et encore par une créature mystérieuse qui ressemble à une étrange version de la Faucheuse. Le jeu vous ramène toujours à votre premier jour de travail et c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment bizarres. Parfois, les journées se ressemblent exactement, et à d’autres moments, elles sont complètement différentes. Le jeu vous surprend de différentes manières en raison des nombreuses choses aléatoires qui peuvent arriver. Parfois, un navire s'écrase dans le garage, d'autres fois, vous recevez la visite d'une étrange créature extraterrestre. En tant que mécanicien, vous passez naturellement la plupart de votre temps à réparer des vaisseaux spatiaux. Tout cela semble assez simple, mais ce n’est pas le cas ! Vous ne disposez que de huit minutes par jour pour réparer autant de navires que possible. Lorsque vous pointez au début de votre journée de travail, vous pouvez choisir différents navires. Ces navires ont tous leurs propres pièces, activités et niveaux de difficulté. A vous de trouver le problème des différentes pièces, de les réparer parfaitement puis de tout laisser en ordre. Si vous faites des erreurs, celles-ci seront déduites de votre montant final. Cela comprend des toilettes cassées, un réservoir de carburant, une carte des étoiles, un module d'identification et des appareils aux noms très étranges.Vous pouvez réparer toutes ces pièces en suivant votre manuel étape par étape. Lorsque vous prenez le manuel, vous pouvez accéder aux chapitres appropriés, mémoriser les parties et suivre chaque étape. Ce manuel est tout sauf facile à comprendre, ce qui rend le jeu si difficile. Vous devez découvrir par vous-même comment fonctionne un appareil et vous faciliter la tâche grâce à l'expérience. En fait, Oncle Chop ne vous permet pas de faire des erreurs, mais vous devez vraiment en tirer des leçons. Comprendre ce manuel étrange et toutes les parties est ce qui rend le jeu si amusant. Il n’y a rien de mieux que de voir un reçu approuvé après avoir bricolé avec succès un nouveau type de pièce. Cependant, j’imagine que comprendre ces étranges appareils n’est pas donné à tout le monde. En combinaison avec la pression du temps, cela peut provoquer pas mal de frustration, c'est pourquoi le jeu a un niveau d'entrée assez élevé. Mais si vous acceptez que vous mourrez parce que vous n’avez pas bien suivi ou compris le manuel, vous ferez probablement un peu plus de progrès la prochaine fois. Heureusement, le jeu contient également un mode simple dans lequel vous ne ressentez aucune pression de temps. Uncle Chop's Rocket Shop ne s'en cache pas : il utilise une bonne dose d'humour cru et de violence de manière comique. Les différentes manières sèches de mourir font régulièrement rire. Cela rend les nombreux décès beaucoup moins graves. La plupart des personnages que vous rencontrez sont très étranges, ce qui rend le tout encore plus drôle. Il existe également un risque qu'ils vous tuent subitement, ce qui garantit que vous resterez toujours sur vos gardes. Le style artistique rappelle un peu un mélange de The Regular Show et de South Park et fait rire à chaque fois.L'environnement de votre garage est très cool et les détails sont très jolis. Tous les personnages ont également l'air mystérieux et étranges. Ils vous donnent toujours l'impression qu'on ne peut pas leur faire confiance, ce qui rend l'expérience encore plus divertissante. Même si on aime faire l'éloge de Rocket Shop d'Oncle Chop, ce n'est pas parfait. Les commandes sont un peu trop sensibles dans certains cas, ce qui fait croire au jeu que vous cliquez deux fois. Cela se produit principalement dans le menu Démarrer. Il n'est pas non plus toujours possible de sélectionner les bonnes pièces, car le jeu pense parfois que l'on veut aller ailleurs. Il faut admettre que cela arrivait de moins en moins au fur et à mesure que l'on jouait. Nous avons également eu un bug une fois, après quoi le jeu a soudainement cessé de fonctionner correctement, ce qui a été immédiatement résolu après le redémarrage. De plus, le jeu fonctionne généralement très bien, mais nous avons rencontré des chutes d'images ici et là. Cela n’a jamais été très grave et a souvent été de courte durée.Uncle Chop's Rocket Shop est un excellent roguelike, à condition que vous puissiez gérer la forte pression du temps. Il parvient à mélanger deux genres de façon géniale et y ajoute une histoire drôle. Il vous surprend encore et encore avec ses personnages fous, son humour cru et ses étranges pièces de fusée. Même si nous avons rencontré quelques bugs mineurs ici et là, cela n'a pas gâché le plaisir.