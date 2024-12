Rapport ESET sur l'empreinte carbone 2023 : Un engagement en faveur de la durabilité et de la transparence

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 4 décembre 2024 — Ce rapport révèle que, pour 2023, l’empreinte carbone totale du groupe ESET est de 8 146,34 tonnes d’équivalent CO2, d’après la méthode basée sur la localisation, et de 7 835,06 tonnes d’équivalent CO2 selon la méthode basée sur le marché. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) par employé s’élèvent à 3,38 tonnes d’équivalent CO2. La majorité de l’empreinte carbone totale provient des émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur du groupe ESET (Scope 3) et représente 79 % de toutes les émissions.Comparées à 2022, les émissions totales de GES du groupe ont augmenté de 25 %, les émissions de GES par employé ayant augmenté de 16 %. Cette augmentation est due à l’inclusion de bureaux supplémentaires, jusque-là exclus de la collecte de données, à l’augmentation des déplacements professionnels due aux changements importants et durables dans le fonctionnement des entreprises, induits par les adaptations apportées pendant la pandémie de COVID-19, à une augmentation du nombre d’employés (de 7 %), ainsi qu’à un retour ‘au bureau’ dans la plupart des sites, et à une collecte de données plus précise chaque année.Malgré ces augmentations, ESET a réalisé des progrès significatifs dans la réduction des émissions provenant de la combustion stationnaire et des émissions fugitives, grâce à la mise en œuvre de diverses mesures visant à garantir une utilisation efficace du chauffage et de la climatisation grâce à des minuteries, des thermostats et un zonage dans de nombreux bureaux. Ceci a entraîné une diminution de 11 % des émissions provenant de la combustion stationnaire, due à l'utilisation de gaz naturel et de GNC pour le chauffage, une diminution de 82 % des émissions fugitives dues aux fuites des climatiseurs, et une augmentation de seulement 1 % des émissions de chaleur achetée.Palo Luka, COO (directeur général) d’ESET, explique : « Nous restons fidèles à notre stratégie environnementale mondiale et continuerons à travailler sans relâche pour réduire notre impact environnemental. Nous prévoyons d’y parvenir en augmentant l’utilisation des énergies renouvelables, en améliorant l’efficacité énergétique et en promouvant des pratiques durables dans toutes nos opérations, individuellement par l’intermédiaire de nos employés, de nos partenaires commerciaux et tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Notre ultime objectif est de laisser la planète dans un meilleur état pour les générations futures. »Selon Luka, l’utilisation d’énergies renouvelables contribue à créer une demande pour des technologies plus durables et l’entreprise espère que, dans la mesure du possible, elle pourra contribuer à influencer plus d’options et de sources d’énergie renouvelables de meilleure qualité. En 2023, 36 % de l’électricité consommée dans les bureaux ESET à travers le monde provient de sources renouvelables, les émissions de la catégorie ‘électricité achetée’ contribuant le plus aux émissions Scope 2 de l’entreprise (87 %). Bien qu’entre 2022 et 2023, la consommation d’énergie dans les centres de données externes ait augmenté de 17 %, les émissions des centres de données externes sont presque nulles car ESET fait appel à des fournisseurs responsables et à une énergie 100 % renouvelable.Lisez le rapport complet https://www.eset.com/fileadmin/ESET/INT/Docs/Others/Annual_reports/ESET_CF_report_2023_EN_FINAL_1.pdf Lisez tout sur l’engagement d’ESET en matière de durabilité environnementale https://www.eset.com/int/about/environment/ A propos d’ESETESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.