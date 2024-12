Il fut un temps où il n'y avait qu'un seul roi des jeux les plus « embêtants » qui ne tombaient pas complètement dans le monde des jeux pour adultes, et son nom était Larry Laffer. Vous pouvez bien sûr affirmer que l'humour dans les parties ultérieures de ses aventures était primitif, mais il n'en demeure pas moins que le jeu n'a jamais franchi la ligne séparant un jeu coquin du porno interactif ordinaire. Plus tard, des temps difficiles sont arrivés pour Larry et la série a disparu pendant presque une décennie Il est donc naturel qu’un nouveau prétendant au trône apparaisse à un moment donné. Jerry Wanker est une telle personne - plus jeune, plus dynamique et plus capable que le vieil homme Larry n'aurait jamais rêvé. La prémisse de ce titre qui était auparavant connu sur PC sous le nom "Jerry Wanker and the Quest to get Laid" (que l'on pourrait vaguement traduire en "Jerry Wanker et la quête pour s'envoyer en l'air") - n'est pas très différente des aventures de Larry. Un perdant romantique en a assez de faire ce que son nom suggère et décide que le jour est venu où il draguera une jolie fille ou mourra en essayant. Par chance, la charmante voisine organise une fête, alors notre protagoniste décide d'y aller. Le problème, ce sont quelques beaux mecs qui sont naturellement dotés à parts égales de muscle et de méchanceté, et qui n'ont aucune envie de partager « leurs » filles avec un perdant. Cependant, les filles elles-mêmes - contrairement aux «élues» de Larry - semblent avoir une attitude assez favorable envers le héros (mais pas nécessairement suffisante d'emblée). Jerry devra se rendre à la fête, se débarrasser de la concurrence et s'occuper de quelques tâches pour les partenaires potentiels (par exemple exorciser un fantôme et organiser de l'alcool).Là où Larry flirtait avec l'érotisme, Jerry fonçait droit au but. Notez l'usage de l'imparfait car pour son arrivée sur Nintendo Switch, le jeu a changé de nom et est devenu "Jerry Anker and the Quest to get Love", ce qui n'a pas du tout le même sens vous en conviendrez. Pendant le jeu, nous verrons une nudité partielle (PEGI 16+) mais tous les détails anatomiques des partenaires potentiels de Jerry sont désormais dissimulés, ce qui correspond au mode "politisé" de la version PC d''origine, dans lequel les seins virtuels sont couverts et les images trop littérales sont floues). Quoi qu'il en soit, les graphismes 2D sont jolis et élégants, et les arrière-plans sont assez riches en détails. Les cinématiques de bandes dessinées partiellement émouvantes sont également très jolies. Le seul reproche serait l'animation de la démarche du protagoniste, qui n'est pas très bien synchronisée et Jerry "roule" sur l'écran à une vitesse incompatible avec les mouvements de ses jambes. La plupart des énigmes ont du sens, il y avait certainement des casse-têtes qui penchaient davantage vers le style de jeu de Leisure Suit Larry, qui consiste à « tout essayer avec tout jusqu'à ce que quelque chose fonctionne », mais la plupart des choses avaient suffisamment de logique pour être faciles à comprendre. Il y a même un mini-jeu unique dans lequel vous cliquez sur les filles mignonnes tout en évitant les garçons et les filles âgées. Le jeu est principalement doublé, la plupart des doublages sont assez bons, mais on remarque clairement qu'un acteur n'est tout simplement pas intéressé par ce qu'il lit ! La durée du jeu est probablement d'environ deux heures et demi à trois heures. Nous avons passé du temps à marcher sans but en essayant de comprendre ce qui manquait et en essayant de trouver quelques disquettes manquantes avant de terminer le jeu (elles débloquent des images), donc il pourrait absolument être terminé en encore moins de temps que cela. A noter malgré tout un point de friction pour beaucoup : Le titre n'a pas été traduit en français, ce qui est plutôt gênant pour un point'n click.Lettre d'amour à des jeux comme Leisure Suit Larry, Jerry Wanker and the Quest to Love est un jeu de point-and-click amusant avec des énigmes et de la comédie. Il manque du punch que son inspiration avait à offrir, mais pour un jeu à plus petite échelle, il fait le travail.