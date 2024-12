Lorsque Funko Fusion démarre, nous voyons comment la mascotte Funko Freddy obtient un jumeau maléfique (Eddy). Ce cerveau maléfique reprend sept franchises et plonge leurs mondes dans le chaos. Le but est de récolter un nombre x de couronnes avant Eddy afin de mettre fin au plan diabolique d'Eddy. Du moins, c'est ce que l'on pense, car le récit de Funko Fusion est si terrible que nous n'arrivons pas vraiment à lui donner un sens. Quoi qu'il en soit, nous collectons ces couronnes en sept franchises, composées d'un certain nombre de chapitres par franchise. Nous voyageons dans les intrigues de Scott Pilgrim vs. The World, The Thing, The Umbrella Academy, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, Jurassic Park et Masters of the Universe. En termes de gameplay, on peut mieux comparer Funko Fusion avec, par exemple, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Prenez des personnages de films emblématiques, rendez-les à collectionner, divisez les mondes en cinq chapitres et remplissez ces chapitres d'objets de collection. Si vous cassez des objets, vous gagnez du vinyle (studs), dans chaque niveau il y a un certain nombre de couronnes d'argent (mini-kits) à collecter et si vous en collectez suffisamment, vous débloquez un nouveau personnage de ce monde. Vous gagnez ces couronnes en complétant de petites énigmes, mais c'est là que se termine la comparaison. Funko Fusion est plus un jeu de tir à la troisième personne qu'un simple hack and slasher. Chaque personnage possède ses propres armes de mêlée et de tir, mais fondamentalement, elles sont exactement les mêmes. Les power-ups et les objets de récupération sont considérablement plus rares et le gameplay est considérablement plus difficile. Le tir fonctionne bien, car les armes offrent un peu plus de variété. Mais attendez, dans un jeu de tir à la troisième personne, nous regardons par-dessus l'épaule tout en visant. Pas très pratique car une tête Funko bouffe environ la moitié de l'écran...Au début du jeu, la question surgit immédiatement : « Pour qui diable Funko Fusion est-il fait ? ». Le jeu contient des franchises telles que Hot Fuzz, Masters of the Universe et Battlestar Galactica. De belles franchises, mais principalement destinées au groupe cible adulte. Cependant, la méthode de narration s'adresse à un public plus jeune et le gameplay répétitif s'y prête également bien. Les adultes trouveront donc le jeu simple, tandis que le groupe cible plus jeune n'aura aucun sentiment pour les franchises. De plus, le jeu contient un grand nombre de têtes fondantes, des monstres assez graphiques et pas mal d'action, donc des éléments qui peuvent être beaucoup trop effrayants pour le groupe cible plus jeune. En conséquence, Funko Fusion se retrouve dans la catégorie amusante pour personne. Si cela avait été le seul inconvénient, cela aurait été bien. Cependant, la narration est épouvantable, les conseils sont introuvables (on se promenait presque constamment sans savoir quoi faire), la fréquence d'images est parfois épouvantable et le gameplay est répétitif. Par exemple, vous marchez vers quelque chose sans vous en douter, l'écran devient noir, une cinématique (où les problèmes audio) est jouée, l'écran redevient noir et vous continuez à marcher. On ne comprend vraiment pas du tout. Nous nous sommes également étonnés à un moment donné lorsqu'il s'agissait d'énigmes pour l'objectif principal. Par exemple, dans le monde des Maîtres de l’Univers (alias Musclor), vous devez utiliser des portails. Il existe maintenant un casse-tête dans lequel vous devez appuyer rapidement sur quatre interrupteurs pour désactiver un champ de force. Mais le timing requis est tellement précis que l''objectif tient de la gageure.Terminons donc sur une note positive. Funko Fusion a l'air bien techniquement : Les figurines en vinyle ressemblent exactement à leurs frères en boîte et les mondes ne sont pas horribles à regarder. L'audio est également composé de morceaux sous licence, ce qui contribue énormément à l'ambiance. En ce qui concerne les objets de collection, nous ne pouvons pas non plus nous plaindre. Il existe des Funkos d'autres franchises disponibles. Nous sommes donc soudainement tombés sur un Funko de Mega Man, que nous avons ensuite pu débloquer. Cependant, la note positive s'arrête là, car même maintenant, nous nous sommes lassés des franchises qui ont été utilisées alors qu'il existe tant d'autres franchises géniales. En fait, presque tous les camées que vous pouvez débloquer dans le jeu sont plus amusants que les arcs principaux. Appelez cela une question de goût, mais Five Nights at Freddy's , Mega Man et The Walking Dead se prêtent bien mieux à ce type de jeux.Honnêtement, il est difficile de définir à qui s’adresse exactement Funko Fusion. Les franchises sont toutes old school, le gameplay est répétitif, la narration est en désordre et le jeu est criblé de bugs. Le jeu a un belle apparence et les Funkos ressemblent exactement à ceux de la vraie vie. Force est de constater que Funko Fusion râte sa cible : Trop difficile pour les enfants, trop lassant pour les adultes.