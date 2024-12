Vampire Hunters (VH) n'a peut-être pas beaucoup de vampires, mais il propose un gameplay FPS effrayant et addictif qui intègre le meilleur du paradis des balles de horde du genre Survivors. Son esthétique DOOMesque originale met en valeur un riche décor gothique qui ancre les joueurs dans ses cartes. Une plate-forme d'armes modulaire géniale permet des tonnes de configurations à partir d'un cadre impressionnant d'armes et d'objets. Ensemble, ils forment la base d'un jeu de tir extrêmement amusant qui permet aux joueurs de décimer une cohorte variée et thématique de monstres ennemis. C'est le jeu le plus récent du genre « Survivor » depuis longtemps, il est très amusant, avec beaucoup de fonctionnalités intéressantes comme le tir automatique. Sans parler du fait que la quantité de contenu proposé est assez ridicule. Le nombre d'armes à lui seul est stupéfiant, les différentes améliorations pour chaque arme, les synergies, les effets, les personnages, les builds, les artefacts, les constellations, et tout cela s'ajoute à un package assez compétent, intéressant et pas trop écrasant. Les personnages sont en fait difficiles à débloquer, mais ils changent considérablement votre style de jeu, tout en offrant plus de déblocages à parcourir, tout en conservant certaines améliorations permanentes. Toute la progression méta est excellente et tout, mais le vrai gagnant est le gameplay. Nous pensions que ce serait trop facile, mais c'est en fait très difficile. La multitude de boss, bien que similaires d'une partie à l'autre, vous obligent à prendre des décisions rapides, à prioriser les cibles et à vous mettre au défi de vous déplacer et de parcourir la carte tout en gardant un œil sur le flux omniprésent d'ennemis.Les élites sont très astucieusement conçues, elles vous obligent à prendre en compte votre environnement ainsi que les compositions ennemies, les boucliers semblent très difficiles à gérer et peuvent ruiner un emplacement retranché ou un endroit puissant, ce qui vous oblige à vous déplacer, à vous repositionner ou à utiliser votre kit de manière intelligente. C'est un très bon mélange de passage à travers des centaines d'ennemis, tout en maintenant un défi, et sans jamais vraiment entrer dans le territoire « totalement insensé » dans lequel certains autres jeux de style « survivants » entrent sans utiliser d'astuces ennuyeuses, ou d'ennemis ultra-rapides, ou de tireurs presque impossibles à voir à travers le bruit visuel. À court de cartes, son mode Survivor souffre d'un déséquilibre qui nécessite un investissement important dans les améliorations de statistiques. Le mode classique est un jeu de tir en couloir, avec un minimum de mouvements directionnels pour éviter les dégâts, les ennemis et les pièges. Le mode survivant est quant à lui la version arène, les ennemis spongieux sont un obstacle délibéré qui peut avoir un impact sur le plaisir. Bien que certaines pistes musicales semblent sortir d'une étagère, la plupart complètent bien le jeu, avec une fonction jukebox pratique qui permet de sélectionner les favoris. Visuellement, il semble peu soigné avec des graphismes qui ont besoin d'être peaufinés. Bien que les armes soient agréables à essayer, certaines ne correspondent pas aux capacités des autres.Il y a beaucoup d'endroits où un FPS « Vampire Survivors » pourrait faiblir, mais Vampire Hunters semble avoir comblé chacune de ces lacunes de manière intelligente, élégante et astucieuse. Certes, le jeu est assez perfectible techniquement et encore léger en contenu, mais il offre de quoi s'amuser.