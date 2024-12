Paru en 2022 sur PC, Self-Delusion est un survival horror nouveau et original dans un décor slave avec des personnages de contes de fées effrayants. Notre tâche est de survivre dans une hutte de village pendant qu'un gobelin erre autour, qu'un petit pain roule, qu'un poêle affamé attend de la nourriture et bien plus encore. Le jeu a un cadre vraiment intéressant de contes de fées slaves et c'est le principal avantage du jeu. Les monstres sont cool, il y a même des notes avec leurs histoires et pourquoi ils sont devenus comme ça, malheureusement le jeu est resté intégralement en anglais ce qui pourra en décevoir certains. Il y a aussi une intrigue qui se révèle progressivement à l'aide de notes. Au départ, le personnage va chez sa mère au village, mais nous découvrons qu'elle a disparu, et pour la retrouver et sortir nous-mêmes, nous devons tenir dans une hutte effrayante pendant un certain temps. La seule chose que l'on ne comprend pas très bien, c’est la logique. La mère vit seule dans un village abandonné au milieu d’une forêt profonde, où il n’y a que des cimetières aux alentours. Peut-être que cela sera expliqué plus tard, mais c’est difficile à croire. Nous avons aussi été un peu surpris par l'étrange impression que les objets autour étaient disproportionnés, comme le personnage principal, mais c'était peut-être l'idée.Concernant le gameplay, il s'agit d'un survival horror standard, nous devons effectuer certaines actions (alimenter le four, éteindre le jouet, etc.) et survivre un certain temps de jeu. Mais malheureusement, ce genre de gameplay peut sembler répétitif. Au début, avant que le diable n’apparaisse, le jeu n'est pas du tout challengeant même à un niveau difficile. De plus, le jeu n'est pas très effrayant, les monstres eux-mêmes ne sont pas très surprenants, et les hurlements fonctionnent très lentement et vous n'avez même pas le temps d'avoir peur, et à certains moments, ils ont même l'air drôle. Le jeu est similaire à Emily wants to play - à chaque niveau, vous essayez de survivre une heure dans une maison avec un nombre croissant d'ennemis qui errent et essaient de vous attraper. C'est là que le jeu brille - il y a environ dix ennemis différents avec des mécanismes plutôt originaux. On apprécie aussi la façon dont les niveaux standards sont mélangés avec des niveaux d'introduction où vous rencontrez un nouveau monstre qui est sur le point de rejoindre le gang, certains de ces stages ont un gameplay différent comme si vous étiez poursuivi dans un grand labyrinthe et même si vous vous promenez simplement et regardez des trucs effrayants, c'est toujours une pause décente pour survivre à une autre heure. Bien sûr, les visuels sont plutôt simplistes et certaines animations sont honnêtement assez bancales, mais il s'agit d'un petit jeu indépendant.Dans l'ensemble, pour le prix, c'est un bon projet avec un cadre unique et intéressant, mais le gameplay n'est pas pour tout le monde. C'est exactement ce que devrait être un petit jeu d'horreur indépendant.