ESET : nouvelles intégrations sécuritaires avec des solutions IBM QRadar SIEM et Microsoft Sentinel SIEM et SOAR

BRATISLAVA, le 3 décembre 2024 — La cyber-sécurité est une nécessité qui oblige les organisations à couvrir leurs besoins spécifiques de manière exhaustive, souvent au-delà des capacités d’un seul fournisseur. Développer la maturité de la sécurité en utilisant plusieurs solutions, en agrégeant et en combinant de vastes quantités de données provenant de divers fournisseurs peut être compliqué. Dès lors, il existe une demande d’intégration transparente entre les solutions pour simplifier les flux de travail, réduire les efforts manuels et améliorer l’efficacité, tout en répondant à toujours plus d’exigences de conformité.C’est pour cela qu’ ESET poursuit son parcours d’intégration avec IBM QRadar SIEM. L’intégration de la plateforme ESET PROTECT avec IBM QRadar SIEM se base sur la plateforme de cyber-sécurité native IA d’ESET avec les capacités de gestion des informations et des événements sécuritaires (SIEM) de QRadar. Ainsi les données d’ESET sur les menaces peuvent d’être ingérées par QRadar SIEM, offrant une visibilité et des informations exploitables pour améliorer la sécurité de l’entreprise. Cela répond aux défis de surveillance des activités des terminaux et d’identification des menaces sur plusieurs périmètres d’une organisation.ESET sait que ces intégrations réduisent la complexité, tout en favorisant une meilleure cyber-hygiène, augmentant considérablement le niveau sécuritaire d’une organisation et améliorant ses capacités de recherche de menaces et de réponse aux incidents. Ainsi, les analystes de sécurité prennent des décisions rapides et satisfaisantes qui augmentent la qualité et l’efficacité de leurs processus.ESET s’intègre aussi à Microsoft Sentinel, ce qui permet aux entreprises d’intégrer les données ESET de détection des menaces dans MS Sentinel, pour une surveillance, des analyses et une réponse aux incidents avancées. Le connecteur de données, développé par ESET, utilise l’API ForREST pour automatiser la récupération des journaux de détection, fournissant des informations de sécurité continues sur une plateforme centralisée. L’intégration réduit les interventions manuelles en automatisant le transfert de données, en combinant les données des terminaux avec la sécurité du cloud et en rationalisant la gestion des incidents, qui souvent est assez compliquée.«Alors que les clients consolident leurs piles de cyber-sécurité et exigent des intégrations transparentes, ESET offre exactement ce qu’il leur faut. La plateforme ESET PROTECT native de l'IA, avec son puissant moteur de détection, s'intègre parfaitement aux principaux acteurs SIEM, Microsoft Sentinel et IBM QRadar SIEM, pour offrir une visibilité étendue sur leurs environnements. Ces intégrations offrent une détection rapide et exploitable, déplaçant la correction lente et la complexité vers la prévention précoce et l'efficacité d’une sécurité renforcée. Cela garantit à nos clients une situation cyber-sécuritaire plus rationalisée, efficace et proactive », a déclaré Pavol Balaj, Chief Business Officer chez ESET.Pour en savoir plus sur les capacités d’intégration et les options de coopération d’ESET, consultez notre site Web dédié https://www.eset.com/int/business/cybersecurity-compliance-for-business/ Pour en savoir plus sur la manière dont les solutions ESET répondent à de multiples exigences de conformité, veuillez consulter notre page https://www.eset.com/int/business/cybersecurity-compliance-for-business/ A propos d’ESETESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/. A propos d’IBM QRadarIBM QRadar SIEM est plus qu’un outil : c’est un partenaire pour les analystes SOC, avec une IA avancée, de puissantes informations sur les menaces et un accès au contenu de détection le plus récent. IBM QRadar SIEM utilise plusieurs couches d’IA et d’automatisation pour améliorer l’enrichissement des alertes, la priorisation des menaces et la corrélation des incidents, en présentant les alertes associées de manière cohérente dans un tableau de bord unifié, réduisant le bruit et économisant du temps. QRadar SIEM aide à maximiser la productivité d’une équipe de sécurité en offrant une expérience unifiée sur tous les outils SOC, avec des capacités d’IA et d’automatisation intégrées et avancées.A propos de Microsoft SentinelMicrosoft Sentinel est une solution de gestion des informations et des événements sécuritaires (SIEM) évolutive et native cloud qui offre une solution intelligente et complète pour le SIEM et la gestion, l'automatisation et la réponse de sécurité (SOAR). Microsoft Sentinel fournit une détection, une enquête, une réponse et une chasse proactive aux cyber-menaces, avec une vue d'ensemble de l’entreprise.