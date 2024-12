ESET partenaire de Mindflow pour amÃ©liorer la cyber-sÃ©curitÃ© grÃ¢ce Ã  une automatisation avancÃ©e

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 2 décembre 2024 – Depuis plus de 30 ans ESET est à l’avant-garde de la cyber-sécurité et fournit des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe. Reconnu pour ses capacités avancées en détection des menaces, ESET offre une protection complète contre une vaste gamme de menaces numériques. Ses solutions, comme la plateforme ESET PROTECT , sont conçues pour être performantes et faciles à utiliser, permettant aux entreprises et aux consommateurs de profiter pleinement du potentiel de leur technologie sans compromettre leur sécurité. ESET innove en permanence et met l’accent sur la recherche et le développement, afin de garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes et fournir des solutions de sécurité de pointe.Mindflow est un pionnier de l’automatisation pilotée par l’IA. Cela permet aux organisations de réduire les obstacles techniques et aux experts d’automatiser leurs opérations informatiques et de sécurité. La plateforme Mindflow, conçue pour améliorer l’efficacité opérationnelle en automatisant les tâches répétitives et s’intègre de manière transparente à plus de 4 000 services et 150 000 opérations, ce qui en fait le plus grand catalogue au monde. En intégrant l’IA à sa base, Mindflow permet aux organisations d’adapter leurs stratégies de sécurité aux menaces en constante évolution alimentées par l’IA et de répondre aux incidents de sécurité plus rapidement et plus précisément grâce à l’automatisation et aux agents IA. La flexibilité et l’évolutivité de la plateforme l’adapte aux environnements les plus complexes, des grandes entreprises aux fournisseurs d’infogérance (MSP).L’intégration d’ESET avec Mindflow combine ces atouts uniques et permet un échange de données fluide et des flux de travail automatisés. Ce partenariat améliore considérablement l’efficacité des opérations de sécurité, en répondant à la complexité croissante de la gestion sécuritaire, aux contraintes de ressources et au besoin de réponse rapide aux incidents de sécurité.Principaux avantages• Détection et réponse aux menaces améliorées : l'intégration exploite les renseignements avancés d’ESET sur les menaces et les capacités d'automatisation de Mindflow pour fournir des informations en temps réel et une réponse automatisée aux incidents. Ceci réduit le temps nécessaire à la détection, à l'analyse et à l'atténuation des menaces.• Efficacité opérationnelle : en automatisant les tâches de sécurité de routine, l'intégration libère de précieuses ressources informatiques, permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques et réduisant le risque d'erreur humaine.• Rapports de conformité complets : les rapports de conformité automatisés garantissent que les organisations répondent, avec facilité et précision, aux exigences réglementaires, réduisant ainsi la charge administrative des équipes informatiques.• Évolutivité et flexibilité : l'intégration prend en charge une vaste gamme de plateformes et offre des options de déploiement basées sur le cloud et sur site. Cela permet aux organisa-tions de déployer les solutions de la manière la mieux adaptée à leurs infrastructures.«Avec chaque intégration, ESET permet d’améliorer l’efficacité des opérations de sécurité et cela à l’échelle mondiale. Le partenariat avec Mindflow apporte des améliorations supplémentaires sous forme de flux de travail rationalisés, de délais de réponse aux incidents améliorés et de réduction d’erreurs humaines, grâce à la puissance de l’automatisation. Cela permet de combler les écarts entre détection, prévention et réponse, tout en renforçant la sécurité et les opérations informatiques », a déclaré Jozef Cheben, responsable produit pour les solutions Business Cloud chez ESET.À propos de MindflowMindflow est une plateforme d'hyper automatisation GenAI de premier plan qui permet aux organisations de réduire les obstacles techniques et aux personnes expertes d'automatiser leurs opérations informatiques et sécuritaires. La plateforme Mindflow est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle en automatisant les tâches répétitives et en s'intégrant de manière transparente à plus de 4 000 services et 150 000 opérations, ce qui en fait le plus grand catalogue au monde. Pour plus d'informations, contactez : https://mindflow.io/