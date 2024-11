Dans VED, nous nous mettons dans la peau de Cyrus , un jeune homme qui découvre qu'il possède de mystérieuses capacités magiques. Cette révélation le pousse dans une aventure où il fait face à des défis de plus en plus ardus, combattant de puissants ennemis pour sauver un monde au bord de l'effondrement. Le gameplay se caractérise par des combats passionnants et des mécanismes innovants, mais l'intrigue principale est plutôt faible, manquant du mordant que l'on attend d'un RPG de ce calibre. L’un des aspects immédiatement frappants de VED est son style artistique incroyable. Chaque coin du monde ressemble à une toile peinte à la main, avec des personnages qui bougent comme des personnages animés dans un musée d'art. Il est facile de se perdre dans l'observation des détails, notamment grâce à la présence de deux mondes complètement distincts : Micropolis , une ville décadente et dangereuse, et le royaume des îles flottantes, peuplées de créatures extraordinaires. Ces scénarios, si différents, offrent une expérience visuelle qui ne cesse de surprendre. S’il y a un aspect sur lequel VED réussit, c’est bien le système de combat. Les batailles se déroulent au tour par tour, mais avec une particularité intéressante : la position de Cyrus sur le champ de bataille affecte directement les capacités disponibles, obligeant les joueurs à réfléchir stratégiquement à chaque mouvement. Chaque île cache de nouveaux dangers, mais aussi des secrets à découvrir, et améliorer le petit village des Troglodytes est essentiel pour débloquer de nouvelles capacités et avancer dans l'aventure. Une erreur peut coûter cher, mais les victoires sont toujours enrichissantes.Malgré son potentiel, le récit de VED s'avère décevant. Le voyage de Cyrus devrait être convaincant, mais le récit a du mal à décoller. Les dialogues semblent peu naturels et peu fluides, souvent pleins de longues explications ou d'interruptions brusques. Il est clair que la traduction de l'original a eu un impact négatif, mais le problème est plus profond, avec un script qui semble nécessiter de nombreuses révisions. Le doublage contribue également à amortir l’immersion. Les voix semblent trop raides, comme si les personnages lisaient un scénario plutôt que de communiquer réellement. Cela rend difficile l'attachement aux protagonistes et à leur monde, et dans un RPG basé sur une histoire , il s'agit d'une limitation importante. Avec un jeu d'acteur plus naturel, VED aurait pu élever sa narration à un niveau supérieur. Autre problème, VED est à l'heure actuel proposé uniquement en anglais, russe et chinois, et pour un jeu de ce genre, cela risque de lui porter préjudice.Malgré ses défauts, VED a le potentiel de fasciner grâce à un système de combat qui demande de la réflexion et un style graphique qui ne passe pas inaperçu. Cependant, l’intrigue et les dialogues sobres empêchent le jeu de briller comme il le devrait. Malheureusement, l’expérience globale finit par être plus oubliable qu’elle ne le mérite.