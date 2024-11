Nouvelle version de Red Hat Device Edge : amélioration de la faible latence et de l’IA en périphérie

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Red Hat, leader mondial des solutions open source, annonce le lancement de Red Hat Device Edge 4.17, conçu pour aider les entreprises à travailler plus efficacement et de manière fiable dans des environnements distants. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, cette version réduit la latence et permet des réponses quasi instantanées, répondant ainsi à la demande croissante de performances rapides et fiables.Red Hat Device Edge combine une version entreprise de MicroShift – une version allégée de Kubernetes – avec Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Ansible Automation Platform. Cette combinaison offre une plateforme cohérente et optimisée pour les environnements en périphérie, où compacité et puissance de calcul sont essentielles pour collecter, analyser et agir rapidement sur les données.Des usines aux véhicules autonomes, en passant par les jeux en ligne et les villes intelligentes, ces usages nécessitent des réponses rapides et prévisibles. Avec Red Hat Device Edge 4.17, les temps de réponse sous la milliseconde deviennent une réalité constante, permettant des décisions quasi instantanées et ouvrant la voie à de nouvelles applications innovantes en périphérie.Pour les équipes IT, la rapidité et la flexibilité sont des priorités essentielles, que ce soit pour analyser des données, traiter des images ou entraîner des modèles. Red Hat Device Edge 4.17 garantit des réactions quasi instantanées, même hors ligne, tout en offrant une sécurité renforcée. Dans des environnements comme les usines, où un délai de 20 millisecondes peut avoir un impact critique, cette amélioration est déterminante.Avec une latence réduite et prévisible, cette nouvelle version optimise encore davantage les processus liés à l’intelligence artificielle. La préversion technique récemment annoncée pour Red Hat Device Edge sur NVIDIA Jetson Orin™ et NVIDIA IGX Orin™ apporte une prise en charge supplémentaire, permettant des réactions quasi instantanées sans compromettre les exigences quotidiennes des équipes IT, comme la sécurité.