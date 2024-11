Dungeons 4 - Nintendo Switch Edition

L'appel des profondeurs se fait à nouveau sentir avec l'arrivée de Dungeons 4, le dernier effort vidéoludique de Kalypso Media qui invite les joueurs à endosser le rôle du « mal absolu ». Ce jeu, héritier d'une saga qui a su se renouveler tout en fidélisant ses primo-fans, promet d'élargir la notion de stratégie et de gestion Le récit du mal absolu et de sa servante dévouée, l' elfe noir Thalya , se poursuit, qui devient immédiatement le pivot de cette aventure, ne se retrouvant plus au service de son grand maître, introduisant des innovations tant dans le gameplay que dans le récit. La série « Donjons » a toujours joué avec l’idée de renverser le récit traditionnel des héros contre les méchants. Dans Dungeons 4, le joueur est une fois de plus mis au défi de construire son propre royaume souterrain, mais avec une ampleur et une complexité jamais vues auparavant. Chaque donjon est un organisme vivant qui nécessite attention et stratégie. La gestion des ressources, l'entraînement des troupes et la défense contre les envahisseurs ne sont que quelques-uns des aspects auxquels le joueur devra faire face. Avant d'aller plus loin, il convient de souligner la version " Nintendo Switch Edition ", qui est l'édition la plus récente de Dungeons 4, comprend en plus du jeu complet, la bande originale officielle, l'artbook numérique, un costume et un skin pour Thalya, la carte « Dollaran Devastation » et d'autres produits cosmétiques exclusifs.Dungeons 4 introduit également de nouvelles mécaniques de jeu qui vous obligent à penser comme un véritable maître du mal, avec ruse et prévoyance. Le cœur du jeu reste la création d'un donjon, mais les possibilités sont désormais exponentiellement plus grandes. Un point fort de Dungeons 4 est la large liste de créatures et de serviteurs que le joueur peut recruter. Chaque entité a ses propres caractéristiques, capacités et besoins, et les gérer nécessite un équilibre entre courage et ingéniosité. Cet aspect, combiné à une plus grande variété de créatures à commander et d'ennemis à affronter, enrichit considérablement l'expérience de jeu. Les nouveaux antagonistes de ce chapitre sont les Nains : ces créatures travailleuses construisent leurs forteresses souterraines et représentent un nouveau défi stimulant pour la domination des profondeurs, et leur introduction représente un tournant dans la dynamique du gameplay. Leurs forteresses souterraines sont des sources de ressources mais aussi des foyers potentiels de conflits, ajoutant un nouveau niveau de défi stratégique au domaine souterrain du joueur.On ne peut pas parler de Dungeons sans évoquer l'humour qui imprègne chaque aspect du jeu. Dungeons 4 ne recule pas devant cette tradition et continue de divertir les joueurs avec des références mordantes, et une narration qui se moque souvent des clichés du genre fantastique et du jeu vidéo en général, faisant également référence à la culture pop et aux tendances actuelles des blagues et des situations pleines d'esprit qui font un clin d'œil aux classiques du genre fantastique et au-delà. Le jeu comporte évidemment aussi des innovations graphiques et sonores : d'un point de vue technique, Dungeons 4 fait un bond en avant notable par rapport à ses prédécesseurs. L'attention portée aux détails graphiques et la bande-son immersive contribuent à créer une atmosphère qui capture et maintient le joueur dans les profondeurs de son donjon. En entrant dans les détails du gameplay, vous pouvez explorer les missions, campagnes et modes de jeu proposés par Dungeons 4 avec la possibilité d'avoir également un mode coopératif . La variété est l'une des pierres angulaires du jeu, garantissant que chaque partie est une expérience unique. Malheureusement, la version Nintendo Switch s'expose à plus d'une critique, tout d’abord à des temps de chargement initiaux assez longs et qui risquent également de casser le rythme du jeu. Notons également des ralentissements notables dans le cas de nombreux éléments animés à l'écran ( bien plus fréquents en portable que sur le dock). Un autre élément assez gênant est le retard de chargement des textures, souvent lié à des pièces entières qui apparaissent monochromatiques et plates, esthétiquement laides et qui à leur tour ralentissent la mise en scène lorsqu'on parvient à charger chaque détail manquant.L'un des inconvénients de ce titre, et qui nous a malheureusement fait lever le nez plus d'une fois, est qu'il aurait pu s'éloigner un peu du système que l'on connaît et introduire plus de polyvalence. De plus, un problème qui se pose davantage en pratique est celui de la gestion de la caméra , qui n'est pas très fonctionnelle, surtout quand on se retrouve à devoir sélectionner une cible précise au milieu de l'action. Il peut parfois arriver que vous donniez un ordre, comme atteindre une zone donnée, et que vous rencontriez en chemin un groupe d'ennemis (presque toujours invisibles sur la carte et donc inattendus). Eh bien, nos troupes sont tellement idiotes qu'elles ignorent les ennemis et se dirigent droit vers l'objectif, se faisant presque toujours faucher. Cela nous oblige donc à faire très attention à l’avancée des troupes vers la surface afin d’éviter des expéditions désastreuses et potentiellement inutiles. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouvel aventurier dans le royaume du mal absolu, Dungeons 4 promet d'être une expérience de jeu unique et captivante malgré tout.Dungeons 4 est la bonne continuation d'une série bien-aimée, qui maintient un gameplay fonctionnel qui a pu en rapprocher de nombreuses personnes au fil du temps. Il s'agit d'un donjon linéaire aux tons agréables, avec les blagues du narrateur comme point fort maintenant un niveau de sympathie agréable (même si souvent limite). Malgré quelques tentatives d'innovation, celles-ci n'ont pas été suffisamment importantes pour redéfinir le jeu lui-même. Dommage pour quelques défauts sur le plan technique qui rendent l'expérience de jeu un peu entravée, et sur Nintendo Switch cela se ressent encore davantage.