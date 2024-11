Pour des raisons évidentes, tout dans Farmagia émane une énergie d'anime shonen, après tout, il a l'implication d'un célèbre mangaka du genre, dans plusieurs aspects : la conception des personnages , les histoires, l'histoire , tout dans l'esthétique du jeu porte la marque d'Hiro Mashima, célèbre mangaka connu pour Fairy Tail et Edens Zero, voire des noms et références à ses créations. En gardant à l'esprit des attentes réalistes quant à son histoire, Farmagia livre une bonne trame sur les Farmagia, connus comme les gens qui plantent, récoltent et entraînent des monstres, qui se déroule au fil du temps d'une manière très intéressante. La distribution des personnages suit les mêmes archétypes de leur genre et de nombreux personnages ont des voix familières de Fairy Tail, suivant le même modèle et plaisant à tous ceux qui l'apprécient. Le casting, cependant, semble un peu générique la plupart du temps dans sa conception , cependant, cela offre de bons drames et un développement de personnage bien rythmé la plupart du temps, bien que loin d'être quelque chose d'extrêmement profond dans la plupart des cas. Votre implication dans l'histoire peut être un peu limitée par rapport à un anime en raison du budget limité pour les interactions entre les acteurs, tout étant en images statiques comme dans les jeux de roman visuel , même si on ne considère pas cela comme un problème en soi. Parmi tout cela, il y a peu de cinématiques animées à des moments clés de l'histoire, généralement lors de batailles importantes. Au milieu de cela, l'environnement avec lequel le joueur interagit dans le jeu a tendance à être dans la configuration décrite ci-dessus, avec des sections 3D uniquement dans les donjons des îles à explorer. Malgré tout, quand on considère Farmagia comme un Battle Shonen , il parvient à bien exécuter sa charge, ainsi que les travaux du mangaka impliqué dans le projet.Comme le montre son marketing , Farmagia a pour objectif de vous proposer un gameplay consistant à planter des monstres et à les entraîner au fil du temps. Cela dit, ce Farm Game, malgré tout son budget consacré au gameplay , finit par laisser à désirer dans son exécution. Le fait de prendre soin de votre ferme finit par n'être pas très optimisé car il n'est pas pratique de planter et de récolter des monstres comme dans d'autres jeux du genre, ce qui en fait un processus considérablement fastidieux à long terme. La vitesse à laquelle vous vous plantez dans les petits carrés ne rend pas le processus, qui devrait être amusant, réellement amusant, échouant ainsi avec ce que d'autres jeux parviennent à être plus cohérents. De plus, le facteur qui nous a de loin le plus déçu concernant l'implantation de nouvelles créatures est qu'à aucun moment nous n'avons eu envie de tester tous les monstres découverts, car en plus de découvrir de nouveaux monstres, cela nous a simplement aidé davantage avec l'arbre de compétences. Les monstres que nous pouvions utiliser au combat étaient « scénarisés » par l'histoire, ce qui signifie que les créatures que nous affrontions ne pouvaient être utilisées que comme formes de fusion (sujet à développer davantage dans le guide de combat) au lieu de nombreuses options de combat comme dans d'autres jeux de ce genre. Ce facteur de ne pas vous proposer de nouveaux monstres à tester plus fréquemment peut vite démotiver.En plus d'explorer des environnements familiers, Farmagia demande au joueur d'entrer dans des donjons où des monstres apparaissent, puis de les parcourir, en battant les obstacles et en suivant ainsi l'histoire. Avec cela, Farmagia crée un système de combat très différent du classique au tour par tour comme Pokémon ou en temps réel comme les jeux de la série Digimon World comme V-Pet ont habituellement, où vous contrôlez différents types de monstres et les gérez comme une horde au combat. Il existe des monstres qui attaquent à courte distance comme les Crocs (Loups), d'autres à longue distance, et aussi des archétypes plus défensifs, tant pour organiser le troupeau que pour infliger des conditions spéciales à l'ennemi ou vous soigner. De plus, les ennemis disposent d'une barre d'étourdissement, qui est remplie d'attaques et surtout des deux types de fusions que le jeu vous propose. La première, une forme dans laquelle seul un troupeau de vos monstres se rassemblera et se transformera en un monstre que vous pourrez planter trois fois, la seconde est une forme dans laquelle toutes vos hordes fusionneront pour causer des dégâts massifs, avec de nouvelles formes déblocables par des événements dans l'histoire. Les fusions sont essentielles pour étourdir l'ennemi plus rapidement, afin que vous puissiez ensuite utiliser une attaque spéciale et subir plus de dégâts de la part de l'ennemi, c'est la mécanique qui anime principalement les batailles contre les boss. De plus, Farmagia a un duo où – s’il s’agit d’une attaque qui peut être défendue – cela vous profite certainement. Mais malgré les mécaniques avec de bonnes idées évoquées plus haut pour les combats, elles entraînent avec elles des mécaniques un peu désagréables à vivre.La première est qu'étourdir les ennemis devient un acte plutôt superficiel et répétitif à faire la plupart du temps, les boss offrant une dose de répétition constante dans le même acte, ceux-ci recyclant des monstres tout au long du jeu qui, bien qu'ils soient quelque chose de courant dans Monster-Taming, les batailles qui sonnent toujours la même chose finissent par provoquer un sentiment ennuyeux par rapport au jeu. La seconde est le fait que dans les hordes d'ennemis, Farmagia propose des problèmes de caméra similaires à ce que la série Kingdom Hearts a toujours proposé dans ses titres plus classiques, ce qui rend un peu difficile de voir tout ce qui se passe autour de vous lorsque l'environnement est bondé d'adversaires autour de vous. Une autre chose qui est étrange est que souvent, le fait d'avoir tant de monstres à gérer et autant d'ennemis à l'écran rend difficile non seulement de bien comprendre ce qui se passe, mais aussi de prêter attention à la barre paralysante - cela devient un étrange désordre dans ce jeu d'action, dans le sens de bien comprendre ce que vous faites réellement Malgré ces problèmes, il faut reconnaitre que les combats de Farmagia sont amusants mais gardez à l'esprit que de nombreux aspects de tout ce que nous avons mentionné méritaient d'être plus raffinés par les développeurs, même si la majorité du budget du jeu a été consacrée à cet aspect en particulier.Après s'être davantage concentré sur l'aspect combat, il y a d'autres problèmes de donjons qui méritent d'être abordés dans cette revue, le principal étant les capacités temporaires des Fairy Dens acquises dans les donjons. Ceux-ci offrent des avantages comme une augmentation du taux de dégâts critiques pour certains monstres ou un avantage très important avec un coût de dégâts élevé si le joueur veut le risquer. Elles fonctionnent comme de petites cartes que vous acquérez tout au long du donjon , aussi bien pour tous vos monstres que pour des types spécifiques. Bien que loin d'être considérés comme un infini, ils parviennent à créer une petite profondeur par rapport au jeu. Tout comme dans les roguelikes avec des cartes temporaires, les compétences de fées ont ici la même nature, valables uniquement pour la carte que le joueur explore à ce moment-là. Ces compétences ont tendance à s'autofinancer à long terme, ne rendant pas le jeu beaucoup plus facile qu'il ne devrait l'être (même si Farmagia n'est pas exactement un jeu difficile, juste avec des moments de difficulté en moyenne).Farmagia était une idée avec beaucoup de potentiel, qui a échoué dans sa mise en œuvre dans la plupart des cas. Les systèmes agricoles doivent être optimisés pour être amusants, les combats nécessitent plus de raffinement, et certains aspects de la conception du jeu le rendent parfois un peu ennuyeux.