Tout d’abord, il est préférable d’expliquer ce qu'est I*CHU. En juin 2015, l'application I*CHU a été lancée par Liber Entertainment pour les appareils iOS et Android. Elle a été suivie par I*CHU Étoile Stage en avril 2020, le jeu original étant interrompu trois mois plus tard en juillet 2020. Étoile Stage a subi le même sort, étant arrêté en 2021. Cependant, en novembre 2022, Liber, en coopération avec OPERA HOUSE, a annoncé qu'il apporterait le I*CHU original en tant que port hors ligne pour Nintendo Switch, sans microtransactions. Fondamentalement, il s'agit d'une version hors ligne du jeu gacha origina , avec toutes les histoires publiées au cours de ses cinq années. Il semblait que ce jeu ne quitterait jamais le Japon... jusqu'à ce que PQube, au milieu de ses différentes annonces, révèle qu'il sortirait en Occident. Notre histoire commence à l'école Étoile Vie, où des gens talentueux se forment pour devenir des idoles. Au sein de cette école, ils sont connus sous le nom de « iChu », c'est-à-dire des idoles en formation. Le casting de I*CHU est composé de neuf unités : F∞F, Twinkle Bell, i♥B et ArS composant le groupe de troisième génération, et POP'N STAR, Lancelot, RE:BERSERK, Tenjyou Tenge et Alchemist constituant la première et la deuxième génération. Chaque groupe a un ensemble très unique. Par exemple : chez i♥B, tout le monde vient d'un autre pays, alors qu'à ArS nous avons plusieurs « artistes » au sens littéral, comme un sculpteur sur glace et même un mangaka ; et RE:BERSERK a plusieurs… euh… chuunis , pour ainsi dire. Pour pallier l'absence de serveur, I*CHU : Chibi Edition fonctionne sur un système de « saison ». Au fur et à mesure que vous lisez davantage l'histoire principale et atteignez l'objectif de points pour les événements d'une saison donnée, vous débloquerez des bannières gacha , de nouveaux événements et bien plus encore. Pour autant que je sache, il y a des dizaines de saisons au total, ce qui est logique puisque le jeu gacha a été actif pendant cinq ans.Pour sortir les chapitres de l’histoire principale, il faut parcourir une boucle honnêtement très répétitive et ennuyeuse. Tout d'abord, nous devons terminer les chansons en FACILE, et cela doit être dans cette difficulté, car le faire en NORMAL ou HARD ne compte pas. Ensuite, vous lisez un court extrait de l’histoire. Ensuite, le jeu vous demande de créer une autre chanson, ce qui vous fait ensuite revenir à l'onglet Histoire et répéter le même processus jusqu'à ce que vous libériez enfin tous les chapitres. Ouf. Quel combat ! De plus, les chapitres principaux de l’histoire n’ont que des voix partielles, ce qui enlève une grande partie de l’immersion. Vous pouvez avoir une photo du producteur dans le coin inférieur gauche, mais il n'y a aucun moyen de personnaliser son apparence, et elle est très générique. De plus, du point de vue de la personnalité, elle est pratiquement une plante, et la plupart du temps, vous ne la verrez que du point de vue des autres. L'un des points forts d'I*CHU est son jeu de rythme, et pour la Nintendo Switch les boutons tactiles ont été adaptés pour les Joy-Cons. Vous pouvez mapper n’importe laquelle des quatre parties de l’écran sur le bouton de votre choix. Il est également possible d'utiliser l' écran tactile , comme si la Switch était une tablette géante. Chaque live est divisé en difficultés FACILE, NORMALE, DIFFICILE, EXPERT et CAUCHEMAR. A la fin de chacun, vous obtenez une note de C à S, et si vous parvenez à faire un Combo Complet sans manquer aucune des notes, le jeu lance le mode MANIAC pour cette difficulté, où vous pouvez refaire la chanson, mais en ajoutant des défis comme limiter les compétences qui récupèrent vos HP, reflètent les notes ou même perdent de la vie, à moins que vous ne fassiez un PARFAIT.Incroyablement, I*CHU : Chibi Edition n'a pas tout le contenu de la version japonaise. Oui, c'est vrai : toutes les histoires romantiques et les récits événementiels qui étaient présents dans l'original ont simplement été supprimés dans cette version, ce qui est complètement absurde. De plus, les histoires d'événements ont également été supprimées, et l'onglet histoire, bien qu'il contienne ironiquement une icône en forme de cœur, ne permet de voir que l'histoire principale, composée de trois parties. Inutile de dire qu'il s'agit d'un changement étonnant, car il change complètement le genre du jeu, n'en faisant qu'un simple jeu de rythme et de collection. Considérant que le jeu Gacha original était destiné à libérer des moments romantiques avec votre personnage préféré, cette suppression n'a aucun sens. Oh, et en plus, dans la version japonaise, vous pouvez toucher et interagir avec l'idole qui est le chef de votre équipe, mais dans cette version, il n'est rien de plus qu'une image à regarder. Le plus drôle, c'est qu'au démarrage du jeu, il vous demande d'indiquer votre anniversaire, car « les iChus vont fêter ça avec quelque chose », mais c'est un mensonge flagrant. Rien ne se passe. Lorsque vous terminez les lives et l'histoire principale, I*CHU : Chibi Edition vous donne des disques, qui sont utilisés pour attirer des éclaireurs , puis collecter vos personnages préférés. Ces scouts sont divisés en catégories, et en en dépensant 50, vous pouvez essayer le gacha comme au bon vieux temps. Il existe plus de 2500 idoles réparties dans diverses raretés : de R à LE, et en obtenant deux LE, vous pouvez débloquer le GR, ou God Rare. La tâche pour les CD n'est pas si fatigante, et vous pouvez obtenir 60 CD en faisant 3 live sur EXPERT (et vous n'avez même pas besoin du combo complet, complétez-le simplement). Cependant, toutes les images des LE, qui sont les cartes de plus grande rareté pouvant être obtenues grâce au gacha , semblent être passées par un hachoir à viande. Leur qualité est très faible, et après plusieurs tests, nous avons découvert que cette mauvaise qualité n'est présente que dans cette version. Si l'idée était que vous collectionniez vos favoris, on ne sait pas en quoi collectionner un JPEG vous rendra heureux.De plus, même si vous n’avez pas de microtransactions, vous devenez toujours l’otage des pourcentages de gacha comme c’est le cas dans le jeu mobile. Il existe un Bias Scout, dans lequel vous utilisez des couronnes pour recruter n'importe quel personnage, mais, pour obtenir ces couronnes, vous devez supprimer vos cartes : plus elles sont rares, plus vous obtenez de couronnes. Donc, si vous souhaitez collecter les 2565 cartes, espérons que vous aurez la prochaine décennie gratuite. Ou beaucoup de chance et de patience. Nous avons vu beaucoup de mauvaises traductions mais I*CHU mérite absolument une récompense pour la faible qualité du texte. Des phrases dénuées de sens résultant d'une tentative infructueuse de traduction littérale de la langue japonaise aux parties du jeu qui n'ont pas de sous-titres ni même de traduction, il semble parfois que quelqu'un ait pris Google Translate et l'ait collé par-dessus. Cela n'a pas de sens. Et comme si cela ne suffisait pas, les dialogues de l'histoire augmentent et diminuent spontanément en taille. Et le meilleur (ou le pire ?) : le jeu n’est définitivement pas optimisé. Nous avons eu des problèmes avec la fermeture du jeu, et même un bug qui faisait disparaître une carte de l'inventaire.Si vous êtes intéressé ou nostalgique du I*CHU original pour rejouer vos chansons préférées, alors rendez-vous service et procurez-vous la version japonaise, qui vous offrira une quantité encore plus large de contenu. Ce I*CHU : Chibi Edition n'est clairement pas l'expérience définitive attendu.