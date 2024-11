Le jeu de simulation de Giants Software existe depuis 2008 et est toujours joué quotidiennement par des milliers de joueurs. Au moment d'écrire ces lignes, on compte plus de 20 000 joueurs sur Steam sur le chapitre numéro 22 et plus de 100 000 joueurs sur Farming Simulator 25, sorti il y a quelques jours, qui ont déjà pu profiter d'une quantité notable de nouveautés. Le cœur battant a changé, comme déjà prévu. Le moteur Giants Engine 10 apporte des modifications aux effets visuels sur l'ensemble du paysage et sur chaque élément, en ajoutant une météo dynamique et un terrain déformable. Naturellement, tout se passe en conservant une nature totalement ouverte au modding, véritable salut pour la longévité du jeu. Le mauvais temps est donc officiellement arrivé , au grand dam des agriculteurs. Les phénomènes atmosphériques tels que les pluies torrentielles, les tornades, la grêle et les tempêtes peuvent brusquement détruire les champs, ruinant les récoltes et même les arbres, modifiant en conséquence les sols. Un terrain qui change en fonction des décors, qui s'élèvent désormais au nombre de 3. On passe ensuite par Riverbead Springs en Amérique du Nord, Zielonka en Europe centrale et Hutan Pantai en Asie de l'Est. Cette dernière région accueille le riz , une nouvelle culture dotée de machines dédiées et de terres spécifiques. À cet égard, dans Farming Simulator 25, il y a un total de 25 cultures différentes, 8 animaux et plus de 400 machines agricoles avec 150 marques réelles, dont CLAAS, Case, Fendt, John Deere, Husqvarna et Kubota pour les outils et machines d'aménagement paysager, ou voire Volvo, Skoda et Aprilia pour les véhicules non agricoles. Ah, vous pouvez même trouver le Piaggio Ape !Tout cela enrichit les bases de gameplay déjà consolidées et, en réalité, peu renouvelées . Farming Simulator 25 ne nécessite pas de changements particuliers de ce point de vue : en accordant une liberté quasi totale au joueur pour gérer les cultures et utiliser les machines, il est possible de devenir maître du jeu et de choisir son propre rythme. Les éléments narratifs ne manquent pas, à commencer par le tutoriel qui n'est pourtant pas très exhaustif. Cependant, ces détails liés à l’histoire ne sont pas convaincants ; en fait, ils sont assez faibles. Il aurait été préférable de faire un travail plus minutieux, en évitant les dialogues pauvres et parfois même embarrassants. La gestion de l'exploitation s'effectue à l'aide d'outils et de machines agricoles dont les modèles sont exceptionnels. Leur excellente construction signifie que l'expérience de jeu globale en profite également, plongeant totalement le joueur dans la vie agricole. Considérant alors qu'il faut toujours être vigilant aux besoins des champs et de l'exploitation agricole, des chèvres aux champs de blé en passant par la foresterie, les moments de difficulté et de confusion ne manquent pas qui, finalement, s'avèrent satisfaisants. Les fruits de votre travail acharné, bien que virtuels, deviennent apparents au fur et à mesure que vous progressez dans les heures de jeu. En multijoueur, la répartition des activités est encore plus agréable. Moins convaincant, bien qu’amélioré, est le système d’assistants IA à qui l’on peut demander d’accomplir des tâches plus fastidieuses. L'interface utilisateur pour les contrôler a été affinée. Pourtant, de manière générale, l'interface bénéficierait d'une refonte presque complète, également afin de faciliter la lecture de la myriade d'informations liées aux finances de l'entreprise et à sa gestion tout court .Le problème avec Farming Simulator 25 est que, édition après édition, il y a un manque d'attention envers le jeu et un manque d'intérêt pour les opportunités que la communauté offre à Giants Software. Les correctifs que les utilisateurs implémentent avec les mods, ainsi que les fonctionnalités supplémentaires, pourraient être exploités par la maison de développement afin d'enrichir le titre et de le perfectionner. De plus, les défauts hérités de la version 22 mais aussi de la 19 sont évidents : la physique est loin d'être réaliste, les collisions entre véhicules, personnages et objets sont terribles et la destructibilité est absente. L'environnement est pour la plupart pauvre en vie, presque désertique, quelle que soit la carte choisie. Les graphismes restent bons et valables, surtout maintenant que le nouveau Giants Engine 10 est arrivé, mais il doit être renouvelé sous de nombreux aspects. Et les problèmes de performances ne manquent pas. Farming Simulator 25 ne garantit pas une bonne stabilité même sur PS5, nous avons en effet remarqué des bégaiements à plusieurs reprises et un framerate qui souvent a du mal à dépasser les ... 30 fps (contre 60 pour le précédent). C'est peut-être les effets météorologiques (notamment les tornades) qui expliquent ce choix, sans compter que pour la première fois depuis longtemps, le jeu n'est pas crossgen.Cela ne sert à rien de se reposer sur ses lauriers et de vivre de ses revenus. Farming Simulator 25 reste un très bon, surtout lorsqu'il est essayé en multijoueur. Les innovations de cette édition sont notables et bien réalisées. La simulation de la vie d'agriculteur reste intéressante grâce à un gameplay complexe et bien étudié. Néanmoins, il échoue à bien des égards. Nous avons besoin de plus d’attention, d’une attention digne aux détails et d’un réel désir d’évolution, de progrès, d’avancement vers une nouvelle ère d’agriculture virtuelle. Ce jeu peut être bien plus, il suffit d'y croire vraiment. Giants Software a encore de longs mois d'optimisation devant eux, surtout sur consoles où on ne retrouve aucun mode Performance pour profiter au moins des 60 fps ...Farming Simulator 25 reste le jeu agricole le plus réaliste et, malgré des innovations intéressantes, il présente toujours des défauts considérables. Par rapport au titre précédent, il aurait pu y avoir des améliorations au niveau graphique et, en plus, les performances sont mitigées. Il nous faut également un meilleur tutoriel et des éléments narratifs moins faibles, voire leur suppression. D'un point de vue simulation, cela reste cependant riche et particulièrement agréable en multijoueur.