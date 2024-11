Développé par Apollosoft avec l'assistance de Mebius Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast est un hybride ludique entre roman visuel et jeu de rôle stratégique au tour par tour en 2D. Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast est né d'un concept original du créateur original de la série, Kumo Kagyu, et est identifiable comme un véritable spin-off. Les personnages de l'histoire, en fait, sont originaux et l'histoire est complètement nouvelle même si elle se déroule dans le même monde que le manga avec les mêmes créatures emblématiques (quelqu'un a-t-il dit « gobelin » ?). De plus, les personnages de la série originale sont présents mais pas avec des rôles de première ligne (oui, il y a le Goblin Slayer, évidemment). En procédant dans l'ordre, les événements concernent principalement une jeune héroïne anonyme qui hérite de son père décédé le rôle de " manager de la guilde des aventuriers ". Cette héroïne décide cependant de ne pas se limiter au rôle d'administratrice d'expéditions et d'aventuriers associés mais se lance elle-même sur le terrain en tant qu'aventurière guerrière, motivée à défendre directement les terres avec sa propre lame. Parmi les premiers personnages qu'il rencontre se trouve une « Blood Princess » (c'est ainsi qu'on l'appelle), un vampire au caractère exubérant et particulièrement égoïste. Et c'est précisément avec ces créatures qu'il noue son premier lien, donnant lieu à de nombreux problèmes compte tenu de la nature sombre et pas exactement cristalline du prédateur (les vampires ne sont pas mal vus). Pour ajouter encore du piquant aux événements, en plus d'une série d'alliés bizarres parmi lesquels se distingue un "prêtre" ours blanc, il existe également un artefact magique qui est censé ramener les morts à la vie.Et qu'en est-il du danger constant identifié chez les créatures monstrueuses qui peuplent les terres voisines (les gobelins susmentionnés et plus encore) ? Ici, dans cette suite d'événements, se développent les lents événements des deux héroïnes anonymes, bientôt renforcés par l'apparition des protagonistes originaux des événements qui tentent, non sans difficulté, de valoriser une intrigue au rythme trop posé et dispersif. Malheureusement, entre des personnages peu charismatiques et des événements qui se développent trop lentement et/ou de manière prévisible, l'histoire de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast démarre avec quelques difficultés. Cela reste cependant une histoire assez intrigante mais destinée principalement aux fans de la série originale même si ces derniers pourraient trouver ce spin-off trop "vague" (voire "accessoire") et qui, dans l'ensemble, n'apporte pas grand chose au le monde du jeu et ses traditions. Une histoire classique qui s'ouvre et se ferme sans laisser de trace et qui donne effectivement le goût amer d'une opportunité non exploitée au maximum.Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast est un hybride et propose de longues phases de roman visuel entrecoupées de la phase de jeu de rôle stratégique au tour par tour en 2D qui agit comme un jeu palpitant. cœur de l’ensemble du travail. En réalité, après un démarrage assez lent, nous nous retrouverons devant un écran anonyme et statique qui fait office de hub central de nos opérations. Avant d’analyser ce que signifie combattre dans le titre Bushiroad, il est bon de jeter un œil à l’ensemble de l’organisation. A l'instar de Disgaea (dont le titre s'inspire sans parvenir à en capter la profondeur et l'originalité), nous pourrons organiser notre équipe en recrutant des personnages anonymes que le jeu lui-même nous proposera (et que nous pourrons éventuellement embaucher de façon permanente en dépensant de l'argent) . Il manque également à ceux-ci une image 2D (typique des romans visuels) pour mettre en valeur leur simple rôle de chair à canon ainsi que de palliatif dans des équipes où les personnages principaux se font rares. Chaque personnage est enfermé de force dans des rôles prédéterminés et résolument classiques, du guerrier au clerc en passant par le ranger, etc. Chaque rôle possède les bonus et malus classiques en fonction de l'ennemi que vous affrontez. De même que chaque personnage, en plus des statistiques classiques, est doté du « nombre de pas » et de la portée d'attaque des mouvements standards et des sorts et capacités. Ces derniers ont des barres de consommation respectives distinctes et cela signifie qu'un héros peut avoir à la fois des compétences et des sorts.Chaque héros monte de niveau en accumulant de l'expérience qui n'est calculée qu'à la fin de la mission. Les augmentations de niveau, en plus de l'augmentation prédéterminée des statistiques, peuvent également ajouter de nouvelles compétences. Il n'y a donc pas de personnalisation des rôles et des statistiques, se retrouvant avec la seule possibilité d'établir les membres de l'équipe et l' équipement respectif de chacun (en plus des types d'objets de guérison qu'ils peuvent apporter sur le champ de bataille). Déterminer qui mettre et où sur la grille de combat est crucial pour démarrer de la meilleure façon possible les combats qui sont, pour la plupart, très lents et manquent de mordant avec une stratégie essentiellement liée au moment où utiliser certaines compétences et en même temps éviter d'être entouré d'ennemis. La raison en est que les tours, malgré la possibilité de tout accélérer, rappellent des schémas de jeu assez anciens et se traduisent donc par des défis peu spectaculaires et très répétitifs , remplis d'ennemis identiques et qui deviennent vite faciles à éliminer (connaissant désormais par cœur les bonus et malus).Le titre ne nous permet pas toujours d'avancer rapidement avec l' histoire principale , nous obligeant souvent à faire face à des défis secondaires et sans intrigue, qui fatiguent à la longue, n'offrant pas une variété de jeu digne. Bien entendu, en plus des défis sur la grille, le titre propose également des missions purement historiques où l' âme du visual novel réapparaît avec force et à ce propos, il faut rappeler que Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast abuse du visuel passif avec beaucoup de phases. Cela signifie que vous vous retrouverez à lire de nombreux dialogues entre un combat et un autre. Des dialogues qui n'arrivent pas toujours à engager et que l'on trouvait en partie superflus, insérés juste pour allonger l'histoire. C'est encore une fois dommage au vu de la qualité du matériel original qui aurait pu donner vie à des moments encore plus prenants et efficaces. Graphiquement parlant, Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast doit être analysé de manière double. La partie roman visuel est à peu près conforme au matériel original, offrant une conception de personnage bien détaillée (bien qu'avec uniquement des sprites statiques) et cohérente avec le trait Goblin Slayer bien que les personnages totalement anonymes ne manquent pas.En revanche, on a le pixel art choisi pour les combats 2D, assez fades et encore plus anonymes. Les lieux, enfermés dans des dioramas 2,5D, ne sont pas terribles à regarder mais restent sans inspiration et en partie même dépouillés (loin de la puissance créatrice et/ou structurellement stratégique des concurrents directs). Le son présente un bon doublage en japonais accompagné d'une bande-son musicale un peu tamisée (certainement pas mémorable) mais au moins pas gênante ou redondante. A noter également la grave absence de sous-titres en français qui, compte tenu de la quantité généreuse de texte à l'écran, pourrait en décourager plus d'un utilisateur. Ce n'est pas comme si le manga était publié en France ...Goblin Slayer - Another Adventurer - Nightmare Feast opère un début plutôt discret à cause à la fois à la nature spin-off sans inspiration et à un aspect ludique doublement lent et peu courageux. Le jeu fonctionne néanmoins et affiche aussi un certain rôle nostalgique séduisant, mais par rapport à ses congénères, il perd par manque de personnalisation et de bonne variété. Il va sans dire que les fans de la série originale pourront toujours trouver d'innombrables références (inconnues des nouveaux venus) qui rendent le tout un peu plus agréable.