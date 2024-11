Devoteam présente son nouveau plan stratégique « AMPLIFY » avec un fort accent sur l'IA

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Aligner la technologie et les objectifs commerciaux : Devoteam met l'accent sur la connexion des solutions technologiques avec les objectifs commerciaux, le DSI jouant un rôle central dans l'identification et la hiérarchisation des applications d'IA.

Se préparer à l'IA avec une base solide : l'entreprise aide les organisations à développer une infrastructure prête pour l'IA, en se concentrant sur les applications, le cloud, les données et la cybersécurité.

Automatisation et intégration de l'IA : En intégrant l'automatisation et l'IA dans les systèmes existants, Devoteam optimise les processus et crée de la valeur ajoutée pour les organisations.

Utilisation éthique de l'IA : Devoteam attache une grande importance à l'utilisation éthique de l'IA, dans laquelle la transparence, l'équité et la responsabilité sont primordiales.

Devoteam a présenté son plan stratégique pour la période 2024-2028, intitulé « AMPLIFY ». Le plan vise à renforcer le rôle de l'entreprise dans le conseil en technologie piloté par l'IA. Devoteam souhaite développer davantage son expertise existante dans le cloud, la cybersécurité et les données et accompagner ses clients dans leur transition vers l'intelligence artificielle (IA). L'ambition de l'entreprise est de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre deux milliards d'euros en quatre ans, avec 50 % de son chiffre d'affaires provenant de projets d'IA. Un aspect important de ce plan est la formation de tous les employés à l'IA générative.Devoteam vise à augmenter significativement la part des services liés à l'IA. Alors qu'en 2023, cinq pour cent des services étaient liés à l'IA, l'entreprise souhaite passer à douze pour cent d'ici la fin de 2024 et à dix d'ici la fin de 2028. De plus, Devoteam a l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros d'ici 2028, soit un doublement en quatre ans. L'organisation veut y parvenir en combinant croissance organique et acquisitions ciblées. Grâce à ses collaborations avec des partenaires technologiques clés tels que AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, ServiceNow et NVIDIA, Devoteam est en mesure d'accompagner les entreprises dans leur transition vers l'IA, en s'appuyant sur l'expertise de leurs propres consultants en cloud et plateformes.Dans le cadre de ce plan, Devoteam investit dans la formation de l'ensemble de ses 11 000 employés à l'IA générative. L'entreprise souhaite ainsi renforcer sa position de précurseur dans le domaine de l'innovation technologique. Pour soutenir le plan « AMPLIFY », Devoteam a recruté Olivier Mallet pour diriger la branche IA de l'entreprise. Mallet jouera un rôle crucial dans le développement des initiatives d'IA et la fourniture de solutions précieuses aux clients.