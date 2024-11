Ys X : Nordics est le nouveau chapitre de la longue saga Ys, développé par Nihon Falcom. Cet épisode raconte la nouvelle aventure d'Adol, qui devra cette fois affronter non seulement des bêtes féroces, mais aussi des pirates et des Griegr, des créatures immortelles aux intentions tout sauf pacifiques. L'histoire se déroule sur un navire en partance pour le golfe d'Obélia. Le voyage, d'abord paisible, est interrompu par l'attaque puis l'abordage d'une compagnie de pirates nordiques qui, après avoir tué le capitaine, s'emparent du navire et atteignent le port de Carnac. Adol et ses compagnons n'abandonnent pas et décident de rassembler des informations et des fonds pour poursuivre leur voyage. Pendant les recherches, notre protagoniste découvre que la milice de la ville recrute de nouveaux membres sur la plage et décide de s'y rendre. Il y entend la voix d'une femme qui l'appelle et, en la suivant, il trouve un coquillage. Peu après avoir trouvé le coquillage, Adol reçoit une lettre l'invitant à se rendre à nouveau sur la plage. Il y rencontre Karja, le jeune commandant pirate avec lequel il s'était déjà affronté sur le bateau. Ce dernier défie Adol dans un combat d'honneur qui sera interrompu par un loup de Griegr. Le combat contre la bête réveille, à travers le coquillage, le pouvoir du mana chez Adol, le liant magiquement à Karja. Tous deux, désormais unis par le destin, rapportent l'incident à la garnison nordique, découvrant que le seul capable de résoudre le mystère des menottes magiques à leurs poignets est Grimson, le seigneur nordique et père de la jeune fille.Malheureusement, Grimson est engagé dans une bataille loin de Carnac et ne peut être présent jusqu'à la fin du conflit, tandis que le reste de la garnison doit partir le lendemain pour le soutenir. Le soir du lendemain, Carnac, non protégée par ses défenseurs, est prise d'assaut par les humanoïdes Griegr, qui passent la ville au fil de l'épée et enlèvent ses habitants. Heureusement, Adol et Karja parviennent à se sauver en quittant le port sur le Sandras, un navire désaffecté depuis plusieurs années. Leur voyage en mer est désespéré, les Griegr de Carnac les traquent sur des navires noirs, les obligeant à riposter avec les canons du Sandras. Dans les heures les plus sombres, Grimson entre avec la flotte normande et parvient à sauver les protagonistes, puis Adol et Karja rapportent tous les événements de la chute de Carnac à Grimson, qui à son tour enrôle Adol dans la flotte pour organiser des représailles contre les Griegr, c'est à partir de là que le jeu commence vraiment.Ys X : Nordics propose un solide système de combat à plusieurs niveaux, centré sur la rotation des compétences et la gestion du mana, la ressource utilisée pour les activer. Adol et Karja affrontent leurs ennemis en s'interchangeant sans garder de personnages en réserve, et la profondeur des combats est assurée par la mécanique des duos. Celle-ci exploite le lien magique qui unit les protagonistes en synchronisant leurs actions et en fournissant un ensemble distinct de capacités de duo qui utilisent le mana total des personnages. Les esquives et les parades ont des effets dévastateurs : une esquive bien placée permet une contre-attaque lourde, tandis que la parade offre deux effets différents en fonction du nombre de personnages utilisés. Une parade simple bien exécutée, comme l'esquive, aboutit à une contre-attaque, tandis qu'une parade soutenue en duo alimente la barre de Vendetta, qui à son tour augmente les effets de la prochaine compétence de paire utilisée. Les compétences peuvent évoluer vers des versions distinctes plus puissantes grâce au système de maîtrise. Chaque utilisation d'une compétence permet au personnage d'acquérir de l'expérience dans cette compétence, et une fois le seuil atteint, elle se transforme en une ou plusieurs compétences complexes verrouillées par une exigence de niveau.La croissance des personnages suit les lignes standards des jeux d'action en augmentant progressivement les statistiques par niveau, mais Nordics propose également une courbe de croissance parallèle. Cette version permet à Karja et Adol de gagner des points à chaque niveau, qui sont utilisés pour débloquer des nœuds où des graines de mana peuvent être placées, ce qui affecte les statistiques des personnages en fonction de leurs combinaisons. De plus, le déblocage des nœuds permet d'accéder à de nouvelles compétences simples et doubles, ainsi qu'à leurs variantes. Le navire utilisé par les protagonistes pour se sauver est aussi leur rempart maritime dans la lutte contre les Griegr. Après le prologue, vous pourrez améliorer et personnaliser le Sandras pour affronter les flottes ennemies en haute mer, ainsi qu'explorer les îles et les points d'intérêt. Chaque amélioration du Sandras débloquera de nouvelles fonctions de base, telles que la forge, les marchands, la pêche, la galère, l'infirmerie et bien d'autres encore. Le combat en mer est d'abord complexe en raison des statistiques limitées et des combats de position, mais après quelques améliorations, le Sandras deviendra une extension du corps, offrant des mécanismes intéressants tels que l'abordage et le bélier. La magie sera également un autre élément clé pour les Sandras, offrant de nouvelles capacités de déplacement et d'élimination des obstacles.Nous avons essayé Ys X : Nordics sur PS5, une console qui nous a permis de jouer de manière fluide. Cette version, comme les autres, peut enchanter les joueurs avec d'excellents environnements animés et une bande-son incroyable, caractéristique de toute la saga Ys. Malheureusement, le compartiment graphique ne parvient pas à suivre les nouvelles générations, surtout que le moteur de Falcom n'a pas évolué depuis des années. Cela étant, le jeu bénéficie d'un excellent level design qui aligne astucieusement les sessions de combat et de plateforme, et la forte composante narrative ainsi que le large casting de personnages donnent de la profondeur à l'histoire, poussant les joueurs à explorer chaque îlot du golfe d'Obélia. De plus, les environnements nordiques, avec des paysages maritimes, des îles enneigées et des villes portuaires détaillées, sont créés avec un soin visuel qui parvient à nous immerger complètement dans le monde du jeu. La longévité du titre est un autre élément impressionnant, car les lieux à visiter et les quêtes secondaires abondent, accompagnés d'interludes comiques et profonds. Les films d'animation et les dialogues principaux sont tous doublés, ce qui allège l'impact de la quantité de contenu exposée aux joueurs. Heureusement, le titre est proposé en français, ce qui rend le produit accessible à tous. Dans l'ensemble, Nordics est un jeu d'action impressionnant qui maintient le niveau de la saga à un niveau élevé et qui sera certainement un excellent retour dans le monde d'Ys. A noter que la version physique comporte en supplément un mini artbook et la bande son numérique à télécharger.Ys X : Nordics est un excellent titre, enchanteur à bien des égards. Les combats terrestres et maritimes émerveillent, en compagnie des environnements et de la complexité des combos de compétences et des effets disponibles. La bande-son est désormais une marque de fabrique de la saga Ys, tandis que les paroles et le voice acting enrichissent la formule en créant une atmosphère immersive et prenante. Malheureusement, les détails graphiques ne sont pas à la hauteur de la nouvelle génération, décevant les attentes des joueurs de voir une version véritablement next-gen du titre. La longévité du titre est un autre point en sa faveur : l'exploration et l'accomplissement des quêtes secondaires ajoutent des personnages, des dialogues et des mécaniques différents, approfondissant ainsi la boucle du jeu. Dans l'ensemble, Ys X : Nordics est un RPG d'action fantastique impressionnant, recommandé aux fans de la série et à ceux qui ne le sont pas.