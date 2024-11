Super XYX est un shoot'em up vertical simple, mais pas plus facile, plus classique. C'est une explosion de couleurs néon sans fioritures, mais un gameplay très solide d'un STG. Super XYX donne au joueur le choix entre deux pilotes/vaisseaux pour commencer. Le tir étalé avec une bombe crânienne de style Truxton et le tir avant avec un bombardement de roquettes. Les deux semblent bien équilibrés l'un par rapport à l'autre car le tir étalé gère bien les ennemis popcorn, mais doit plus pointer à bout portant pour abattre les ennemis plus gros. Alors que le tir avant détruit tout rapidement sur son passage mais a moins de couverture d'écran avec son attaque. De plus, chaque vaisseau dispose d'options/accessoires pour augmenter sa puissance de feu en plus des power-ups habituels. Ces options donnent encore plus de puissance de feu et peuvent être configurées en fonction du joueur. Soit pour une couverture d'écran plus large, soit pour un tir plus ciblé vers l'avant. Le gameplay de Super XYX est bon. Les vaisseaux se comportent bien, même s'ils sont un peu rapides pour les novices, cependant il existe certainement des shmups plus nerveux. Les schémas de tir des ennemis sont assez variés et la plupart d'entre eux sont des STG standards mais parfaitement exécutés. Nous avons trouvé que cela dépendait plus d'avoir le bon plan d'esquive/itinéraire que de mémoriser directement de nombreux shmups du 20e siècle.Cependant, nous avons trouvé que le jeu avait un léger syndrome de Gradius. En ce sens, il devient sensiblement plus difficile si vous êtes touché et devez jouer un nouveau vaisseau sans puissance. Ce n'est pas agaçant, mais cela peut prendre beaucoup de temps pour récupérer tous les bonus que vous aviez. Et utiliser une continuation ne démarre pas à partir d'un point de contrôle. Cela fait démarrer le joueur au début de l'étape. Cela donne en outre l'impression que Super XYX veut 1CC pour finir. Le plus gros problème que nous avons détecté était qu'avec toutes les couleurs vives et les couches d'étapes comme les nuages, il est incroyablement facile de perdre la trace des balles ennemies. C'est assez drôle, ce sont les tirs simples qui semblaient nous toucher le plus, ou plus précisément, dans lesquels nous volions. Il peut se passer beaucoup de choses, ce qui fait qu'il est très facile de ne pas remarquer un projectile ennemi égaré et lent, en partie caché par la palette de couleurs et en partie à cause de votre propre puissance de feu massive. Si vous êtes un joueur qui préfère les shoot'em up simples et sans gadgets, Super XYX est tout à fait dans vos cordes.Super XYX n'apporte pas vraiment de nouveauté dans le genre du shoot'em up. Cependant, c'est un jeu solide, dont les bases sont faciles à comprendre, mais qui est étonnamment difficile mais équitable dans son gameplay.